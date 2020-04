Slibný japonský lék by měl být pro české pacienty dostupný za pár dní, řekl Vojtěch

Japonský lék favipiravir by měl být pro české pacienty s onemocněním covid-19 dostupný v řádu dní. Část Japonsko daruje, část Česko zaplatí tamní firmě, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česko je mezi dvaceti zeměmi, pro které Japonsko lék povolilo dodat.

"Lék bude poprvé aplikován ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Následně by měl být k použití i v dalších nemocnicích. Zdá se, že je poměrně slibný pro středně závažné případy," uvedl Vojtěch.

Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové bude darovaná část léků stačit asi pro 20 až 25 pacientů. "Pokud by bylo potřeba pro české pacienty víc, ČR ho může koupit pro dalších zhruba 80 pacientů," řekla Storová.

Podávat by se podle ministra mohl lidem se středně těžkým průběhem nemoci, kteří jsou v nemocnicích. "Ukazuje se, že favipiravir se osvědčil v prvních fázích onemocnění. Ke každému pacientovi se bude podle lékařů přistupovat individuálně," uvedla Storová.

V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19. Remdesivir dostával v Česku zatím jediný pacient. Deset dní ho podávali muži, který ležel ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jeho stav se během léčby zlepšil, lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve a zvyká si na dýchání bez plicní ventilace. Podle lékařů ale není možné jednoznačně říci, že lék zabral, protože se jeho stav zlepšoval už před jeho nasazením.

Firma teď podle Storové rozhoduje o tom, kolik dávek dodá do střední a východní Evropy. "Byla jsem ujištěna, že v rámci středoevropského a východního prostoru bude ČR jednou z prvních," doplnila Storová. Česká pobočka Gileadu podle ní ihned po tomto rozhodnutí podá žádost o schválení léku. Ústav pro kontrolu léčiv obratem dodá stanovisko ministerstvu, které ho schválí.

Pojišťovny experimentální léky financovat nemohou

V Ústřední vojenské nemocnici byl několika pacientům podávaný hydroxychlorochin. Ministerstvo už březnu omezilo předepisování léku plaquenil, který látku obsahuje. Předepisovat ho kvůli obavám z nedostatku mohli jen lékaři vybraných specializací a nejvýše dvě balení, léčí se s ním lidé s revmatioidní artritidou. V úterý ministerstvo povolilo u nemocných s covid-19 mimořádné podávání i dalšího léku s hydroxychlorochinem, který v Česku ale není běžně registrovaný.

Pro zajištění dostupnosti medicinálního kyslíku, který pacienti v nemocnicích často potřebují, bylo podle Vojtěcha vydáno mimořádné opatření, které umožňuje plnit kyslík i do jiných lahví, než které jsou pro to standardně registrovány.

Podle ministra nejsou léky, protože jsou experimentální, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Část dostane Česko darem, další se budou hradit z rozpočtu nemocnic, které ho podají, a ministerstva zdravotnictví. Pojišťovny podle něj experimentální léčbu financovat nemohou.

O ceně favipiraviru se podle Storové jedná, podle ministra půjde o řádově miliony korun za 80 pacientů. Remdesivir by podle Storové měl být "finančně dostupný" "Myslím, že se nemusíme obávat, že by to byly nějaké extrémní náklady pro zdravotní systém," uvedla.

V zahraničí se kromě remdesiviru používají také některá antimalarika, různé druhy antivirotik včetně léků na chřipku či HIV, biologické léky nebo krevní plazma vyléčených s protilátkami, jejíž podávání pacientům se podle Storové chystá i v Česku.

Všechny léky jsou ale experimentální a zatím se neuvažuje o jejich plošném používání u českých nemocných. S experimentální léčbou musí pacient podepsat souhlas. Česko kvůli možné nedostupnosti nebo využití v souvislosti s léčbou covid-19 zakázalo vývoz více než 300 léků, v různých lékových formách jde o 800 položek.