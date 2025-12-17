Skuteční majitelé firem budou veřejnosti znovu skryti, ministerstvo registr uzavře

Ministerstvo spravedlnosti ve středu uzavře pro veřejnost evidenci skutečných majitelů firem, přistoupilo k tomu v reakci na rozhodnutí soudů. Informace bude nadále možné získat jen na základě prokázání oprávněného zájmu u soudu. Evidence také zůstane přístupná pro orgány veřejné moci a na základě žádosti třeba pro advokáty s ohledem na zákon proti praní špinavých peněz.
Podle české pobočky protikorupční organizace Transparency International (TI) znepřístupnění registru s informacemi o tom, kdo danou společnost ovládá a má z ní finanční prospěch, představuje zásadní překážku v omezování korupce.
Registr byl dosud volně přístupný veřejnosti, která si v něm mohla vyhledávat. Česká justice ale dospěla v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU k závěru, že tento volný přístup k údajům o evidenci je nezákonným narušením soukromí evidovaných lidí, tedy skutečných majitelů společností v Česku. Registr v ČR vznikl na základě dřívějšího znění evropské směrnice, unie ale následně obecný přístup k údajům omezila jen na lidi, kteří prokážou oprávněný zájem.
Právě prokazování oprávněného zájmu bude podle TI problematické. Není jasné, jak bude vypadat rozhodovací praxe soudů a jak dlouho bude soudům rozhodování v jednotlivých případech trvat, upozornila organizace. Pravidla přístupu veřejnosti - tedy i novinářů - na základě prokázání oprávněného zájmu má podrobně upravit novela, kterou ministerstvo spravedlnosti připravuje.
Z veřejné evidence skutečných majitelů v minulosti vyplynulo například to, že tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) byl nadále zapsaný jako skutečný majitel holdingu Agrofert, i když jeho akcie vložil do svěřenských fondů. Udělal to kvůli zákonu o střetu zájmů, na který musí Babiš reagovat i nyní po návratu do funkce předsedy vlády. Počátkem prosince oznámil, že se rozhodl Agrofertu vzdát, akcie firmy bude až do Babišovy smrti spravovat nezávislý správce, pak je získají Babišovy děti.
