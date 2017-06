Průzkumy se asi nemýlí, říká šéf kampaně propadající se ČSSD. Sobotku by neměnil, je na to už pozdě

před 50 minutami

Už ve čtvrtek bude nejužší vedení ČSSD řešit další podobu volební kampaně, na kterou sází o to víc, o co horší výsledky předpovídají ČSSD předvolební průzkumy. Za kampaň odpovídá její šéf a zároveň místopředseda ČSSD Jan Birke, který je pod stále větším tlakem spolustraníků. "Pokud se najde na mé místo někdo lepší a kvalitnější, tak jsem připravený mu to předat," říká Birke v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pane místopředsedo, podle našich informací roste v ČSSD znepokojení z toho, že pokračuje pokles preferencí sociální demokracie. Neobáváte se, že byste mohl přijít o místo volebního manažera strany?

Naprosto chápu, že spousta spolustraníků je nervózní z předvolebních průzkumů a už začínají hledat viníka, který za to může. Třeba ten Birke, o kterém si možná myslí, že nic nedělá - i když to není pravda, snažím se dělat maximum. Ale do voleb stále ještě zbývají čtyři a půl měsíce. Pro mě se odehraje startovní výstřel se začátkem kampaně 17. června, kdy představíme program na programové konferenci. Od tohoto okamžiku bych měl mít schválenou kampaň a jet podle připraveného scénáře.

V zákulisí se už objevují hlasy, že byste měl možná uvolnit místo někomu jinému. Zaslechl jste něco takového?

Nic takového jsem nezaslechl. Pokud má někdo výhrady k tomu, jak vedu volební kampaň, ať mi to řekne do očí a řekne mi také, co dělám špatně. Pokud ale ke mně nějaké výhrady jsou, tak já nelpím na svém místě volebního manažera, pokud by ho dělal někdo lepší. Pokud se někdo takový najde, lepší a kvalitnější, jsem připravený mu to předat. Ale zatím jsem nic takového neslyšel.

Po zvolení šéfem volební kampaně jste mluvil s velkou vervou o tom, jak se do kampaně pustíte naplno. Neříkáte si ale po čase, že jste si ukousl třeba příliš velký krajíc? Pracujete jako starosta Náchoda, do toho jste poslancem, nově místopředsedou ČSSD, šéfem volebního týmu…

Dám vám upřímnou odpověď. Škrtl jsem úplně všechno. Škrtl jsem rodinu, škrtl jsem svůj osobní život, škrtl jsem volný čas.

A věnujete se čemu?

Naplno se věnuji práci volebního manažera, starostování Náchoda a práci poslance. I tomu se věnuji naplno, protože ve sněmovně mě nikdo nešetří, minulý týden jsem například předkládal zprávu o vyšetřování stavby dálnice D47. A jestli jsem si vzal velký nebo malý koláč… pro mě je nejdůležitější, že mám v pořádku zdraví. A když jsem zdravý, tak jsem nesmírně silný.

Proč podle vás ČSSD v průzkumech ztrácí? V čem vidíte jako šéf volebního týmu příčinu? Není problém třeba i v předsedovi strany a lídrovi Bohuslavu Sobotkovi? A mohla by sociální demokracii ještě pomoci jeho výměna?

Takové debaty naprosto odmítám. Jestli někdo chtěl změnu lídra, tak ji měl udělat na březnovém sjezdu. Bohuslav Sobotka byl právoplatně sjezdem zvolený. Na jakékoliv změny je teď pozdě, ty měly případně proběhnout v březnu. Vůbec si nedokážu představit, že bychom vyměnili předsedu a lídra.

Proč je ale na tom ČSSD podle průzkumů tak špatně? Jaký je váš názor na výsledky průzkumů?

Co jim říkám? Asi se tyto průzkumy nemýlí, na druhou stranu bych je nepřeceňoval. Sleduji je, ale nepodléhám jim. Nedávný průzkum byl dělaný na vzorku 400 obyvatel a zatím poslední na vzorku 800 lidí. To je strašně malý vzorek.

Bylo správné vyvolat vládní krizi a odvolat ministra financí Andreje Babiše? A není zvláštní, že podle analýz kroky premiéra Sobotky při vládní krizi ocenili mnohem víc voliči ODS a TOP 09 než ČSSD?

To, že do jisté míry možná ocenilo postup premiéra více pravicových voličů než levicových, v této chvíli analyzujeme. Budu schopný na to odpovědět zhruba do týdne.

Cítíme z ČSSD určitou bezradnost z toho, že hnutí ANO má u voličů stále vysokou podporu, a to i přes všechny problémy lídra Andreje Babiše. Jak jej chcete porazit? Jaké jsou jeho slabiny z vašeho pohledu?

Slabinou je on sám, protože když necháte mluvit Andreje Babiše třeba s novináři, byli jsme mnohokrát svědky, že se sám zamotal do vysvětlování své vlastní kauzy. Ale zařekl jsem se, že se nebudu vyjadřovat k Andrejovi Babišovi, protože on není cílová skupina, kterou chci oslovit. Chci se mu opravdu vyhnout.

Nekupujeme si hlasy voličů

Jak tedy chcete přesvědčit v kampani lidi, aby volili ČSSD?

Máme limit 90 milionů korun, což je dobře. Skončily kampaně nesmírných a nesmyslných částek, takže nemůžeme vymýšlet věci bombastického charakteru, protože to stojí obrovské peníze. Nyní nemohu úplně odkrývat peřinu; kdybych to řekl, byl bych vyhlášený nejhorším volebním manažerem v České republice. Všichni ostatní si řeknou, že to Birke všechno vykecal a my se na to můžeme připravit. V kampani budeme jednoznačně používat moderní nástroje 21.století. A to jsou geotargeting, sociální sítě, online kampaň. Plus tradiční kontaktní kampaně. Jsme tradiční levicová strana, která chce mluvit s lidmi. Budeme to mixovat s novými nástroji, které budou rezonovat v kampaních všech stran.

Zmínil jste geotargeting. Jak přesně to bude vypadat?

Je to metoda cílená na voliče v segmentech jednotlivých měst, regionů, kde je spočítané, že tam jsou středoví, pravicoví, nebo levicoví voliči. Není potřeba jít za těmi pravicovými voliči, protože víte, že v té oblasti lidé volí pravici. Vy tak šetříte hromadu finančních prostředků, protože je zbytečně neoslovujete.

Takže si zjistíte, že například v Jablonci nad Nisou je poměrně silná pravice, a proto v Libereckém kraji zacílíte reklamu spíš na Českou Lípu, kde má ČSSD více voličů?

Nejen tam. Uděláme reklamu i v Jablonci, kde je určitě celá řada lidí, kteří volí ČSSD, a my to zacílíme skoro na číslo popisné.

To už se bavíme téměř o "zabijákovi voleb" - o metodě, která se používala v posledních volbách v USA?

Není to až tak detailní metoda. Spíše budeme chtít nástroj využít, abychom zacílili na voliče, kteří jsou ve středu a jsou vlevo. Je to velmi sofistikovaný a složitý systém. Když děláte kontaktní kampaň ode dveří ke dveřím, nemusíte chodit do některých lokalit, protože víte, že tam své voliče nemáte a že tam dlouhodobě volí jinou politickou stranu. Tím pádem šetříte čas a šetříte peníze, což je velmi důležité. Budeme tam, kde máme voliče. U sociálních sítí je to jinak. Dnes se u člověka na Facebooku dá změřit i to, že má sympatie k levici, a tam lze také kampaň cílit. Ale to už jsou velmi sofistikované nástroje.

Slibujete peníze důchodcům, otcovskou dovolenou, snižování daní, zvyšování platů…. Je to dost?

Pokud chcete hrát věci levicově, musíte mít levicový program. Levicový program je přesně v té kategorii, jak ho nyní tvoříme. Na druhou stranu sociální demokracie není stranou, která jenom rozdává. My říkáme, kde na to vezmeme. Chceme zdanit banky, což jsou obrovské finanční prostředky, miliardy, o které chceme zvýšit příjmy.

Ale zvyšování příjmů rodin s dětmi, otcovská dovolená, zvyšování důchodů, platů, to jsou klasické předvolební dárky.

To bylo součástí koaliční smlouvy.

Jistě. Ale ptáme se na to, zda něco takového vůbec funguje. Není to velký atak na státní rozpočet? A je správné, aby si vládní strany takto získávaly hlasy voličů?

Ale to přece nemůžete stavět na tom, že je to kupování hlasů. S tím nesouhlasím. Není možné, aby lidé, kteří berou starobní důchod 7,5 tisíce, byli na úrovni chudoby. O ně se stát musí postarat, musí. Ti lidé celý život vytvářeli příjem pro stát, platili zdravotní a sociální pojištění, tvořili nějakou hodnotu, něco postavili. Byli přínosem společnosti, my se o ně musíme postarat, přijde mi to fér. To, že chceme pomoci rodinám s dětmi, je samozřejmé, protože chceme ukotvit rodinu.