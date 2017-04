Vedení ČSSD bude jednat o odvolání Babiše z vlády, připustil Birke

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Vedení sociální demokracie bude v blízké době jednat o odvolání ministra financí Andreje Babiše z vlády. Aktuálně.cz to řekl místopředseda a volební manažer největší vládní strany Jan Birke. Babiš redakci sdělil, že nepochybuje o tom, že se premiér Bohuslav Sobotka jeho odvoláním zaobírá. "Rozumím tomu, že je ČSSD před volbami velmi nervozní a udělá všechno pro to, aby mě dostala z politiky," sdělil ministr financí.

Praha - Vedení ČSSD podle místopředsedy strany Jana Birkeho bude jednat o odvolání ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše z vlády, což Aktuálně.cz potvrdily i další dva zdroje v sociální demokracii.

"Dosud jsme tuto možnost ve vedení strany neprobírali. Nevím, jestli to bude zítra, určitě to bude debata v nejbližších dnech či týdnech," řekl Birke s tím, že se k tématu před pátečním jednáním vedení sociálních demokratů nechce vyjadřovat. Že se ve vedení ČSSD o odvolání Babiše diskutuje, potvrdily i další dva zdroje ve straně. ČSSD si nechala vypracovat analýzy o Babišově podnikání, ten v reakci prohlásil, že premiér Bohuslav Sobotka vytváří atmosféru pro jeho odvolání.

Andrej Babiš už proto také nepochybuje o tom, že se premiér zaobírá myšlenkou na jeho odvolání. "Rozumím tomu, že je ČSSD před volbami velmi nervozní a udělá všechno pro to, aby mě dostala z politiky," řekl ministr financí.

Obratem zaútočil na Sobotku prohlášením, že premiér klidně zaprodá vládu a nechá destabilizovat zemi jen proto, aby si udržel "teplé místečko v politice". "Pokud chce odvolat ministra, který dosáhl přebytku a hospodaří s veřejnými penězi podle hodnocení mezinárodních institucí nejlépe za poslední desítky let, je to jeho odpovědnost," dodal Babiš.

Doposud žádný podobný rozpor mezi premiérem a ministrem financí Babišově straně na volebních preferencích neubral, podle posledních průzkumů se hnutí ANO pohybuje nad třiceti procenty, což je dvojnásobek toho, co by voliči dali ČSSD. Babiš si je toho zjevně vědom. "Bude se za to muset zodpovídat občanům," dodal.

