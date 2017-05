Jihočeská ČSSD se postavila proti vyškrtnutí Zimoly. Bez něj do voleb nejdeme, hrozí kandidáti

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Jihočeská sociální demokracie nesouhlasí s vyškrtnutím bývalého hejtmana Jiřího Zimoly z kandidátní listiny a trvají na respektování její původní podoby. Předseda jihočeské ČSSD figuroval na posledním 22. místě kandidátní listiny. Vedení strany ho z kandidátky v pátek vyškrtlo s odůvodněním, že nechce, aby problémy, které vedly k jeho rezignaci, zatěžovaly sociální demokracii v předvolební kampani. Jihočeská ČSSD navrhuje konání rozhodčího řízení. Někteří její kandidáti dokonce pohrozili, že bez Zimoly se voleb nezúčastní.

České Budějovice - Jihočeští sociální demokraté zásadně nesouhlasí s vyškrtnutím bývalého hejtmana Jiřího Zimoly z kandidátní listiny a trvají na respektování její původní podoby. Navrhují konání rozhodčího řízení v co nejkratší době. Po nedělním mimořádném jednání krajského výkonného výboru to řekl jeho místopředseda Jaromír Novák. Někteří jihočeští kandidáti ČSSD podle něho pohrozili, že bez Zimoly se sami voleb do Sněmovny nezúčastní. Místopředseda a volební manažer ČSSD Jan Birke věří, že se podaří spor vyřešit.

Vedení strany Zimolu z kandidátky v pátek vyškrtlo s odůvodněním, že nechce, aby problémy, které vedly k jeho rezignaci, zatěžovaly sociální demokracii v předvolební kampani. Předseda jihočeských sociálních demokratů figuroval na posledním 22. místě kandidátní listiny.

Zimola se osobně nedělního jednání nezúčastnil, protože je v zahraničí. Krajský výkonný výbor však jeho kandidatuře vyjádřil plnou podporu a zároveň žádá, aby do ukončení rozhodčího řízení byl pozastaven tisk kandidátní listiny pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny.

Nedělní více než dvouhodinové jednání bylo podle Nováka bouřlivé, padaly i radikální návrhy. "Jednání bylo přítomno pět lidí figurujících na kandidátce a ti se jednoznačně vyjádřili, že pokud nebude Zimola na kandidátce, pak odstoupí. Předpokládám, že by to mohla nakonec být větší část celé kandidátky," řekl Novák.

"Jsme demokratická strana a je normální, že Jihočeši využijí všechny možnosti, které jim stanovy dávají. Věřím, že se nám všem podaří nalézt to nejlepší řešení, protože v důsledku máme všichni sociální demokraté stejný cíl, a to vyhrát volby," sdělil místopředseda strany Birke.

Situaci teď projednají i okresní výbory ČSSD v Jihočeském kraji. Podle Nováka příslušný článek umožňující vyškrtnutí z kandidátky ve stanovách je, ale měl by být používán pouze výjimečně, například pokud je někdo obžalován. "Teď jeho využití nechápeme," řekl Novák.

Rozhodčím řízením se podle stanov ČSSD řeší spory mezi straníky nebo spor některého z členů strany s orgánem ČSSD, pokud by tyto spory mohly poškodit zájmy ČSSD či znemožnit spolupráci straníků. Spor pak řeší sedm rozhodců jmenovaných oběma stranami sporu. Rozhodcem může být jen člen ČSSD.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v pátek uvedl, že vyřazení Zimoly z kandidátní listiny souvisí s problémy, které vedly k jeho rezignaci na post jihočeského hejtmana. Zimola funkci opustil, aby umožnil vznik nové krajské koalice ČSSD, Pro Jižní Čechy, KDU-ČSL a Jihočeši 2012. Ta předchozí, v níž figurovali sociální demokraté, ANO a Jihočeši 2012, se rozpadla kvůli kauzám výstavby rekreačního domu pro hejtmana a systému odměn pro vedení ve společnostech jihočeských nemocnic.

Sobotka řekl, že jihočeská kandidátka zůstala až na Zimolovo vyškrtnutí stejná. V jejím čele stojí starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. "Předsednictvo se shodlo na tom, že nechceme, aby problémy, které vedly k odstoupení Jiřího Zimoly z funkce hejtmana Jihočeského kraje, zatěžovaly kandidátku sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny a aby tyto problémy zatěžovaly volební kampaň sociální demokracie do Poslanecké sněmovny," řekl Sobotka v pátek k Zimolově vyřazení.