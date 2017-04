Někomu se moje tvorba líbí, jiným připomíná 50. léta, říká autor obrázku "Sobotka jede na výlet"

před 6 minutami

Mladý sociální demokrat z Vysočiny Aleš Urban na svém facebookovém a twitterovém profilu zveřejňuje koláže už několik měsíců, ale dosud si jich nikdo příliš nevšímal. To se změnilo, když jednu z nich na svém účtu sdílel premiér Bohuslav Sobotka, aby podpořil start nového projektu sociální demokracie Česko 20+. Od té doby začali politici z ČSSD používat jeho obrázky čím dál častěji. Samotného Urbana zájem o jeho tvorbu překvapil. Chce prý tímto způsobem ukázat, že politika může být zábavná a lákavá i pro mladé lidi.

Praha/Jihlava - Minulý týden na sebe upozornila ČSSD odvážnou koláží, na níž premiér Bohuslav Sobotka veze na výlet ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a ministra vnitra Milana Chovance. Vedení strany později informovalo, že se nejedná o oficiální grafiku ČSSD, ale dobrovolnou aktivitu mladého člena ČSSD Aleše Urbana z Vysočiny.

Na sociálních sítích sociálního demokrata se přitom v posledních týdnech objevila podobných grafik řada, některé karikují šéfa ANO Andreje Babiše, na dalších jsou lidovečtí politici, ale většinou zobrazují jeho kolegy z ČSSD.

Autor tvrdí, že mu jedna koláž zabere kolem 20 minut. "Tvorba nezabere mnoho času. Jde o nápad a potom o sehnání podkladů," popisuje Urban, který má v plánu se svými grafikami pokračovat. Současný zájem o jeho obrázky ho překvapil, ale zároveň přiznává, že tomu pomohl především předseda Sobotka.

Urbanovým cílem je přitáhnout mladé lidi k politice. "Dělám to proto, že se snažím ukázat politiku v zábavnějším světle a ukázat, že to není jenom o tom, že se tam dva kohouti hádají na jednom smetišti," vysvětlil Aktuálně.cz Urban.

Politici na jeho tvorbu prý reagují většinou s úsměvem. "Je to něco jiného, než je tady v éteru," říká. Ohlasy veřejnosti už ale tak pozitivní nejsou. "Jsou lidi a lidi. Když se podíváme do diskusí, tak jsou reakce hodně negativní, ale lidem kolem mě se to většinou líbí," dodává. Lidé mu vyčítají, že jeho obrázky připomínají socialistickou tvorbu 50. a 60. let.

Přesto chce Urban ve vytváření koláží rozhodně pokračovat. Svá díla nyní publikuje pouze na Twitteru a Facebooku a netuší, jestli budou využita i v oficiálních materiálech strany. "To bude záležet na vedoucím kampaně Janu Birkem a na tom, jakou mají strategii," upřesňuje.

Přitom ještě v minulém a předminulém roce byl Twitter a Facebook Aleše Urbana klasickým politickým účtem, s fotkami z politických jednání a výpisem úspěchů strany. Zábavné a hravé fotomontáže se na jeho účtu začaly objevovat až v únoru letošního roku. Urban v nich začal glosovat politické dění a speciální pozornost věnoval největšímu soupeři sociálních demokratů Andreji Babišovi.

Sociální demokracie je od minulého týdne začala velmi hojně používat. V úterý jednu použil například předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, kterého v podzimních volbách čeká souboj s Babišem, který bude také kandidovat ve středočeském kraji.

