Školné sto tisíc a za okny bagry. Gymnázium uteklo před hlukem, developer ho žaluje

Hluk při vyučování, prašno ve třídách i zatarasené únikové cesty. Gymnázium Labyrinth v Brně se chtělo zařadit mezi prestižní soukromé školy, už v druhém roce existence ale řeší zásadní problémy. Developer, u kterého byli v nájmu, začal hned vedle stavět výškovou budovu. Škola se kvůli nevyhovujícím podmínkám na přelomu roku odstěhovala. Podle firmy na to ale neměla právo a zažalovala ji.

Ironicky to začalo prvního září. Návrat do školy po letních prázdninách je příjemný pro málokterého studenta, loni byl ale na gymnáziu Labyrinth v brněnské Královopolské ulici obtížnější, než je zvykem. Výklad učitelů přerušoval hluk těžkých strojů, kopání a vrtání. Při pohledu z oken bylo jasné, že jen tak neskončí.

Z prostoru těsně za okny školy, kde se dříve rozkládal park, chtěla mít škola místo pro trávení přestávek s fotbalovými brankami nebo workoutovou zónou. Společnost Královopolská 139 B&C, která vlastní zdejší pozemky a Labyrinthu pronajímala prostory školy za zhruba deset milionů korun ročně, měla ale jiné plány. Na místě se začalo rodit staveniště pro budoucí výškovou budovu a podzemní garáže.

1:00 Stavba před gymnáziem Labyrinth v říjnu 2023 | Video: Gymnázium Labyrinth

Situace se nezlepšovala ani v následujících týdnech. "Největší hluk byl paradoxně právě během vyučování, od osmi ráno do třetí odpoledne. Stroje jely bez přestávky. První dva měsíce se nám pohybovaly metr a půl od oken," popisuje ředitel gymnázia Labyrinth Břetislav Svozil. Ten se podle svých slov dozvěděl o tom, že se má před školou stavět, až v polovině letních prázdnin.

K tomu se přidaly další potíže. Ve třídách sousedících se stavbou se kvůli prachu a hluku zvenku nedalo větrat. Loni v září se přitom teploty na jižní Moravě běžně blížily třicítce. V některých třídách pak hygienici naměřili nadměrnou koncentraci oxidu uhličitého. "K tomu nám zatarasili některé únikové východy," upozorňuje ředitel.

Gymnázium Labyrinth není běžnou školou. Vzniklo předloni jako navazující instituce stejnojmenné základní školy sídlící v centru Brna v Bílém domě. Ta je první takzvanou laboratorní školou v Česku. Gymnázium se podle Svozila snaží o individuální přístup k žákům, zavádí některé experimentální metody výuky. Nejde o levnou záležitost, školné zde stojí skoro sto tisíc korun, ačkoli se částky u různých studentů liší.

Začalo přibývat stížností. Někteří ze 150 žáků a 30 zaměstnanců školy začali trpět bolestmi hlavy, udržet kvalitu výuky bylo s hlukem čím dál těžší. Jedna z kantorek podala výpověď, další to zvažovali. A rodiče hrozili, že děti přesunou na jinou školu.

Škola tak začala problém řešit s developerem. Nechala vypracovat studii, podle které hluk o 10 až 15 decibelů převyšuje normy. Developer ale trval na tom, že má vše povoleno od úřadů.

Koncem roku se proto škola rozhodla budovu opustit. K 21. prosinci podala výpověď z nájemní smlouvy, která jí vázala k nájmu na deset let. Během jarních prázdnin pak budovu vyklidila a přestěhovala se do nedalekého Českého technologického parku.

Naletěli jsme, říká ředitel

Jenže tím problémy neskončily. Společnost Královopolská B&C podala koncem března na gymnázium žalobu, podle ní odstoupilo od smlouvy neoprávněně. Zvýšený hluk a prašnost nepovažuje firma za dostatečné důvody, navíc podle ní měla škola sama problém vyřešit, například nainstalováním klimatizace.

Aktuálně.cz oslovilo společnosti i člena její správní rady Radovana Šenkyříka. Do vydání článku ale na dotazy neodpověděli. Zástupce firmy Filip Mátl už dříve uvedl, že nechce situaci řešit přes média. Podle něj ředitel gymnázia lže.

"Nemáme potřebu se opakovaně vyjadřovat k výstavbě, o které byl pan ředitel mnohokrát řádně informován již od roku 2017, což sám potvrdil. Stavební činnost na sousedním pozemku je pravomocně povolena ze strany správních orgánů," řekl v lednu Českému rozhlasu.

Svozil ale tvrdí, že mu developer stavbu zatajil, aby ho přiměl k podepsání dlouhodobé smlouvy. Ačkoli uznává, že mu zástupci firmy poskytli projektový záměr, který ukazoval, co vše na místě plánuje postavit. Dokument prý ale nepovažoval za závazný.

Zároveň ho prý developer při podpisu smlouvy v září 2021 ubezpečil, že v příštích letech se stavět nechystá. O změně se pak podle svých slov Svozil dozvěděl až v červenci 2022. "Bereme to tak, že jsme naletěli. Byla tady důvěra, že nám jde o společné hodnoty, o děti. Byl to ale kalkul," míní Svozil.

Situaci by nejraději vyřešil domluvou. "Než se tahat po soudech, raději bychom věnovali čas vzdělávání," říká. Neskrývá ale, že pokud by škola nakonec musela pokračovat v placení nájmu, mělo by to na její chod dopad. "Pokud platíme jeden nájem a najednou bychom měli vymáhaný ještě jeden, tak to by neunesla žádná škola," dodává.