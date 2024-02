Hluk jako z letiště. V létě se venku nedá vydržet, rozčiluje Mostečany autodrom

"Nedá se to přežít," stěžuje si skupina sousedů z Mostu na hluk, který vychází z místního autodromu. Proti nadměrnému provozu na okruhu, po kterém se kromě profesionálních sportovců prohánějí i nadšenci ze soukromých klubů, bojují už devět let. Nyní dal soud oběma stranám tři měsíce na usmířenou. Autodrom ale ústupky odmítá. A místní jsou čím dál naštvanější.

Sedmapadesátiletý Martin Martinovský žije na pěkném místě. Patří mu rodinný dům s velkými okny v ulici Pod Širokým vrchem, jedné z nejhezčích v Mostě. Pěšky se za pár minut dostane k jezerům Matylda a Most, v okolí je několik vycházkových tras. Výhled na krajinu kazí jen čoudící komíny Chemopetrolu.

K tomu má na zahradě pergolu i bazén. "Z něho už ale plachtu skoro nesundáváme," říká. "A z tohohle prostoru máme spíš takový sklad. Od března do listopadu na zahradu skoro nechodím," doplňuje.

Běžně mu hlasité zvuky problém nedělají, sám sebe prohlašuje za nejstaršího milovníka techno hudby v Mostě. Hluk, který se zdejšími ulicemi nese po většinu roku, ale podle něj nesnese srovnání s čímkoli jiným.

Pro ukázku pouští video, které před lety v letní podvečer natočil na své zahradě. Kdo rád sleduje motosporty, zvuk snadno rozpozná. Z dálky zní ozvěny desítek sportovních motorek v plné rychlosti. Hlukoměr na záznamu ukazuje i přes 70 decibelů. Jako by někdo přímo u něj pustil vysavač. "Takhle je to tady většinu dní od jara do podzimu," říká Martinovský.

0:55 Hluk z autodromu v Mostě u domů místních obyvatel | Video: Aktuálně.cz, Marek Martinovský

Asi půl kilometru daleko za kopcem leží Autodrom Most, jeden ze dvou velkých závodních okruhů v Česku. Každý rok hostí významné sportovní akce, v posledních letech dokonce mistrovství světa superbiků. Kromě toho jeho majitel propůjčuje prostor pro cvičení řidičů nebo záchranných složek, pronajmout si ho ale mohou i amatérské kluby.

Fanoušci motosportů okruh milují. Místní naopak. Zejména ti sdružení ve spolku Zdraví pro Most, kteří proti nadměrnému hluku už léta protestují. Zatím bez úspěchu. "V létě si ani nemůžete vyvětrat. Takže jezdím na chalupu, kterou mám několik kilometrů daleko. Ale slyším to i tam," říká místní obyvatelka.

V domech, které leží autodromu nejblíže, lidé běžně naměří hodně přes 80 decibelů. Maximální povolená hodnota hluku pro provoz na pozemních komunikacích je přitom 68 decibelů. Závodní okruhy patří do kategorie stacionárních zdrojů, pro které platí přísnější limit 50 decibelů.

"Myslím si, že něco podobného zažívají lidé poblíž letišť nebo dálnic. Tady to je ale tak intenzivní a masivní zvuk, že to prostě nejde. Občas si řeknu, že se na to vykašlu, ale venku vydržím maximálně čtyři hodiny. Jsem z toho nervózní, rozčílený, nesoustředěný. To přechází ve zlost a frustraci," kroutí hlavou Martinovský.

Omezení jízd by znamenalo konec, tvrdí autodrom

Dříve přitom mnozí z dnešních odpůrců na autodrom rádi chodili. V málokterém českém městě má motosport takovou tradici jako v Mostě. Závodit se zde začalo už po druhé světové válce, a to na trati ve staré části města, poté se závody přesunuly do ulic nového Mostu. Jenže ty rychlým autům brzy nestačily.

Na místě výsypky bývalého dolu Vrbenský se tak komunisté rozhodli vybudovat autodrom. První závod se jel v roce 1983. Už tehdy zde většina dnešních domků stála. Málokdo z místních si stěžoval, závody byly jen párkrát do roka.

V roce 2015 se ale autodrom dostal do rukou nového majitele, automobilového investora a podnikatele Josefa Zajíčka. Aby se mu provoz areálu vyplatil, rozhodl se, že jej nad rámec sportovních akcí bude pronajímat pro komerční jízdy. Ty využívají motokluby z Česka i mnoha zemí Evropy. "To vše změnilo, provoz na autodromu i související hluk se razantně zvýšil," říká Martinovský.

Spolek Zdraví pro Most proto dal dohromady petici, poté přišlo několik jednání s majitelem okruhu. Dohodnout se ale nepodařilo. V roce 2018 pak zažalovali autodrom místní obyvatelé, manželé Naďa a Jiří Huličkovi. A letos koncem ledna ústecký odvolací krajský soud určil, že dává oběma stranám tři měsíce na to se dohodnout na kompromisu s pomocí mediátora.

Pokud tak neučiní, rozhodne soudce sám. Autodromu hrozí omezení provozu, manželům nutnost uhradit desítky tisíc korun za soudní řízení. Jenže zatím to nevypadá, že by byl někdo ochotný ustoupit. Manželé požadují stejně jako celý spolek hlavně omezení komerčních jízd. Majitel autodromu to odmítá. Odvolává se na svobodu podnikání. Jen díky nim si může dovolit financovat i další akce, argumentuje.

"Omezení soukromých jízd v měřítku, v jakém to požaduje spolek, by znamenalo konec provozu celého areálu včetně polygonu, propuštění všech zaměstnanců a samozřejmě i konec akcí, které každoročně do Mostu přilákají statisíce návštěvníků," uvádí mluvčí autodromu Radek Laube. Dodává, že firma skrze svůj nadační fond podporuje v Mostě sport, vzdělání nebo kulturu.

Případem se zabývá i mostecký magistrát, který poblíž autodromu nainstaloval hlukoměr. Měření ukázalo, že ruch z okruhu pravidelně překračuje hranici 50 decibelů a porušuje tak městskou vyhlášku. Za to už v minulosti dostal autodrom pokutu.

Zástupci firmy si ale stojí za tím, že nic neporušují. Vyhláška se podle nich nevztahuje na pozemní komunikace. "Okruh je využíván pouze k tomu, k čemu byl řádně zkolaudován. Provoz na Autodromu Most se neliší od jiných evropských okruhů a jde o běžnou praxi v tomto segmentu," říká Laube.

Dodává, že autodrom už vůči místním několik ústupků udělal. "Zavedli jsme a kontrolujeme hlukový limit, který musí splňovat všechna vozidla pohybující se na dráze. Zakázali jsme driftování a s tím spojené závody. Zavedli jsme povinné používání tlumivek výfuků. Vysázeli stromy a další," vyjmenovává mluvčí.

"Kdybych byl žába, už je hotovo"

Dvě přestupková řízení nyní s autodromem vede krajská hygienická stanice. Právě 70 decibelů lékaři označují za hranici, při které může mít zvuk dopad na fyzické i duševní zdraví.

V minulosti její zástupci zmínili, že se při měření hluku nemůžou ohlížet na přístroj nainstalovaný magistrátem, protože kromě zvuků z autodromu snímá i průlety letadel nebo štěkající psy. Od roku 2015 hygiena řešila celkem patnáct podnětů na porušování limitů, pokutou ale skončil jen jeden. Autodrom zaplatil 250 tisíc korun.

Místní tak obviňují hygieniky z nečinnosti. I proto se jich v říjnu sešla asi stovka před ministerstvem zdravotnictví. Jenže to nemůže podle mluvčího Ondřeje Jakoba s případem nic dělat. "Ministerstvo zdravotnictví je sice vůči krajské hygienické stanici nadřízeným orgánem, není však v jeho kompetenci zasahovat do probíhajících řízení mezi stanicí a provozovatelem nadlimitního hluku," říká.

Po téměř deseti letech tahanic už ale místní ztrácejí trpělivost. Martinovský dokonce zvažuje, že se přestěhuje. "V tom případě bych se ale s autodromem soudil o dva miliony, protože bych musel dům prodat pod cenou," říká. Vzápětí ale doplňuje, že mu kauza hluku přílišnou důvěru v právní stát nedodává. "Mám pocit, že kdybych byl nějaká vzácná žába, tak už je dávno hotovo a s hlukem je konec. Ale jsme jenom lidi," míní.