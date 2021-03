Obžaloba: Bývalý pražský imám se chtěl přidat k teroristům, do Sýrie vyslal bojovníka

Americké ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že se rozhodlo prodloužit o více než dva měsíce nasazení příslušníků národní gardy na ochranu Kapitolu. Národní garda byla do Washingtonu povolána poté, co do sídla zákonodárného sboru 6. ledna vtrhli podporovatelé exprezidenta Donalda Trumpa. Kvůli tehdejším násilnostem přišlo o život pět lidí. Do 23. května bude Kapitol střežit téměř 2300 členů národní gardy, namísto současných 5200, informovala dnes agentura Reuters.