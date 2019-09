Šéfžalobce Erazím vyřizoval kauzu Čapí hnízdo na dovolené, celý spis nečetl

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí svého profesního života neučinil šéf pražských městských žalobců Martin Erazím za pracovním stolem. Zda pošle premiéra Andreje Babiše a další obviněné v kauze Čapí hnízdo k soudu, zvažoval na dovolené. Nakonec dal za pravdu dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi a jeho závěr o zastavení trestního stíhání potvrdil. Verdikt může být pravomocný v úterý.

"Jak to bývá u státního zástupce, který vykonává vedoucí funkci, dovolená je sice dobrým benefitem, ale pokud se ukáže okolnost, která vyžaduje jeho zapojení do chodu úřadu, musí dát přednost zapojení do chodu úřadu před volným časem," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle informací Aktuálně.cz pobývá Erazím v současnosti v zahraničí, v úřadu bude v pondělí.

Šéfžalobce Erazím nemusel mít celý spis o 23 tisících stránkách s sebou, minimálně pražští státní zástupci mají do informačních systémů dálkový přístup. Právě tímto způsobem za svůj úřad s konečnou platností rozhodl, že v kauze možného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo nikdo z obviněných v čele s premiérem Andrejem Babišem před soudem nestane.

Zatímco Šarochovo usnesení o zastavení trestního stíhání čítá 90 stránek, Erazímův verdikt formální podobu nemá. Žádné písemné odůvodnění nevypracoval. "Vedoucí státní zástupce v rámci aprobačního procesu nevydává vlastní rozhodnutí, jediným autorem rozhodnutí v této trestní věci je pan doktor Šaroch," vysvětlil mluvčí.

V praxi to znamená, že když se Erazím rozhodl postavit za svého podřízeného, dal pouze pokyn, aby se usnesení o zastavení stíhání rozeslalo aktérům případu. "Mohl do toho zasahovat v rámci stylistických či gramatických úprav, takže to prošlo minimálně takovouto kontrolou. Ale po obsahové stránce je to tak, jak to napsal dozorový státní zástupce Šaroch," doplnil Cimbala.

Stránku od stránky nečetl

První muž pražských městských žalobců nečetl celý spis. V první řadě prostudoval Šarochovo usnesení, především na něm postavil svůj závěr. "Pokud tam zjistí drobnosti, tak se seznámí s částmi spisu, které těmto drobnostem odpovídají," podotýká Cimbala. "Jestli tedy procházel spis, tak to bylo v rámci dohledávání informací, ale že by četl stránku od stránky, to můžeme vyloučit," dodal.

Cimbala upozorňuje, že každé rozhodnutí, jako je Šarochovo o zbavení obvinění Babiše a dalších, má obstát samo o sobě. Musí z něj být zřejmé, čím se dozorující žalobce řídil. Proto bylo základem pro Erazímův ortel. Vedoucí státní zástupce v rámci aprobačního procesu prochází kompletní spis výjimečně. "Děje se v tak v případech, pokud by takové rozhodnutí bylo zcela nekvalitní," říká Cimbala.

Zda se šéfžalobce Erazím během zvažování finálního verdiktu radil se samotným Šarochem, není jasné. Mluvčí Cimbala takovou informaci nemá. Říká však, že v takových případech je konzultace běžná. "Pokud by vedoucí státní zástupce došel k nějaké otázce, kterou by potřeboval vysvětlit, tak se může zeptat. Dozorový státní zástupce má povinnost, aby své názory dostatečně odůvodňoval," vysvětluje Cimbala.

V úterý může být rozhodnutí pravomocné

Podle informací deníku Aktuálně.cz si Erazím převzal Šarochovo rozhodnutí už v pátek 30. srpna, kdy ho odpoledne dozorující státní zástupce uložil do informačního systému. Jeho studiem následně strávil Erazím necelé dva týdny. Který den ho přijal za své, lze jen hádat. Každopádně tiskovou zprávu o potvrzení zastavení stíhání začal připravovat mluvčí Cimbala v pátek ráno.

První verzi napsal Erazím. Mluvčí s ním byl ohledně jejího obsahu v kontaktu, podobu tiskového vyjádření probíral i se Šarochem. "V pátek během dopoledne následovaly administrativní postupy v rámci odeslání rozhodnutí dotčeným osobám. Informaci o tom, že bylo rozesláno, jsem obdržel dnes kolem půl jedenácté a následně jsem inicioval vystavení tiskové zprávy," uvedl Cimbala.

Nasazení šéfžalobce Erazíma o dovolené interpretuje mluvčí tak, že dostál svému slovu, že kauzu vyřídí bezodkladně. "Řekl, že tomu podřídí veškerý volný čas, tak se stalo," uvedl. Třídenní lhůta, na jejímž konci se stane rozhodnutí o zastavení stíhání pravomocné, startuje ve chvíli, kdy všichni aktéři případu včetně premiéra potvrdí jeho příjem. Podle mluvčího by mohlo být pravomocné v úterý.

Pro státní zastupitelství tím ale příběh Čapího hnízda nekončí. Jakmile bude verdikt pravomocný, spis obratem poputuje na Nejvyšší státní zastupitelství. Teprve jeho šéf Pavel Zeman s konečnou platností může kauzu uzavřít. Poté, co se mu dostanou podklady do ruky, má na definitivní verdikt tři měsíce.