Grafika: Tři roky s Čapím hnízdem. Připomeňte si hlavní aktéry a zásadní okamžiky

před 1 hodinou

Byl konec listopadu 2015, když se vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové dostalo do ruky trestní oznámení, že byl při výstavbě areálu Čapí hnízdo u Olbramovic na Benešovsku spáchán dotační podvod. Předala podnět kriminalistům, kteří koncem roku začali financování Čapího hnízda prověřovat. V té době vlastnil Čapí hnízdo holding Agrofert předsedy ANO Andreje Babiše. Ten ho později převedl do svěřenských fondů. Nyní, o tři roky později, stále není vyšetřování u konce. Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který případ dozoruje, prodloužil na konci září policistům lhůtu o tři měsíce - tedy do konce roku. Projděte si hlavní aktéry a časovou osu kauzy, která zásadně ovlivňuje politické klima v zemi.