Nejsme banánová republika, respektujeme žalobce, říká opozice. Piráti chtějí přezkum

Předsedové opozičních stran uvedli, že respektují rozhodnutí státních zástupců o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo. Tedy s výjimkou pirátů. Podle nich by ho měl nejvyšší státní zástupce přezkoumat. Většina předsedů ale varuje před podkopáváním důvěry v justici, ač podle nich na kauze zanechávají hořkou pachuť změny na ministerstvu spravedlnosti i Babišův tlak na státní zástupce skrze média.

Nejostřeji se k rozhodnutí státních zástupců postavili piráti. "Tvrzení, že Čapí hnízdo byla nezávislá firma, je neudržitelné. S názorem pana Šarocha se neztotožňujeme, vycházíme i ze závěru OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům, pozn. red). Mezi holdingem a farmou proteklo 272 milionů. Vyčlenění farmy z holdingu bylo zjevně účelové a domníváme se, že by rozhodnutí mělo přezkoumat Nejvyšší státní zastupitelství," uvedl předseda pirátů Ivan Bartoš.

Také poslanec Jakub Michálek (piráti) se proti rozhodnutí Městského státního zastupitelství ohradil. "Pátek třináctého je smutný den pro tento stát," napsal a také vyzval nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby závěry státních zástupců Jaroslava Šarocha a Martina Erazíma přezkoumal.

Další politici však zdůrazňují, že kvůli rozhodnutí, které odpůrcům Andreje Babiše jistě radost neudělalo, není nyní možné podkopávat důvěru v české státní zástupce. I oni však připomínají, jak se premiér ke kauze stavěl a vyjadřoval.

"Pokud celou dobu vyzýváme politické aktéry, aby respektovali právní stát, tak jako první větu musíme uvést, že respektujeme rozhodnutí pražského státního zastupitelství. Byli bychom ale velmi rádi, aby se Andrej Babiš i v dalších kauzách, které jsou rozeběhnuté, zdržel všech svých komentářů, které v průběhu vyšetřování měl. Věty o tom, že spravedlnosti v České republice bude věřit jen tehdy, kdy bude trestní stíhání bude zastaveno, zanechávají v celém procesu rozhodování hořkost," uvedl předseda starostů Vít Rakušan.

Podobně se na celou situaci dívá i předseda ODS Petr Fiala, podle kterého však zastavení stíhání není překvapivé a na základě vývoje posledních dní ho očekával. "Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií. Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost," napsal.

K opatrnosti v hodnocení státních zástupců vyzývá i předseda lidovců Marek Výborný. "Respektuji rozhodnutí městského státního zastupitelství, i s tím vědomím, že do toho ještě může zasáhnout nejvyšší státní zástupce. Pokud by kdokoliv z politiků začal zpochybňovat důvěru v justici, tak je to veliký problém, pak bychom byli banánovou republikou, a to já v žádném případě nechci," řekl Výborný.

Dodal však, že je nadále přesvědčen, že vytvoření umělé malé firmy pro získání dotací bylo ze strany Andreje Babiše neetické. "Ale pokud je něco neetické, nemusí to být ještě nutně protiprávní," uzavřel Výborný.

Jisté pochyby o zastavení stíhání premiéra vyjádřil na Twitteru kromě pirátů také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Městské státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání osob v kauze Čapí hnízdo. Po letech vyšetřování tak zcela změnilo názor na věc, což se děje v 1 % případů. Proto je nyní nutné, aby městské státní zastupitelství změnu takového názoru obhájilo silnými argumenty," uvedl.

Na obšírnější vysvětlení ostatně čeká i Rakušan. "Jsme samozřejmě zvědaví, proč bylo změněno původní stanovisko, které bylo jednoznačně nakloněno výkladu, že se jedná o trestný čin. Koneckonců tak argumentoval na mandátovém a imunitním výboru i státní zástupce Šaroch ve chvíli, kdy žádal o vydání poslanců trestnímu stíhání," řekl Rakušan. I podle něj zanechávají na celém případu hořkou pachuť letošní změny na postu ministra spravedlnosti.

Předseda SPD Tomio Okamura pak připomíná, že poslední slovo v celé kauze ještě bude mít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vyzývá ho, aby vše nestraně posoudil. "Pavel Zeman může rozhodnutí o zastavení trestního stíhání zrušit. Doufám, že obstojí a celou věc nestranně posoudí. Jde o důvěryhodnost státního zastupitelství a české justice," uvedl předseda SPD.