Drahoš: Je to jen přelévání peněz, Čína pro nás význam nemá. S dalajlámou bych se soukromě sešel

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš trvá na tom, že nebude útočit na Miloše Zemana, přestože se téměř na ničem neshodnou. Liší se například jejich pohledy na vztahy s Ruskem i Čínou či uprchlickou krizi. Naopak poměrně znatelný je názorový průnik mezi Drahošem a Michalem Horáčkem. Oba už avizovali, že pokud jeden z nich neuspěje v prvním kole, ve druhém by se podpořili. Rozhovor s Jiřím Drahošem vychází v pátečních Hospodářských novinách.

Praha - Prezidentský kandidát Jiří Drahoš trvá na tom, že v kampani nebude útočit na Miloše Zemana. "Nejsem Antizeman," zdůrazňuje bývalý předseda Akademie věd. Přesto je z jeho odpovědí pro páteční Hospodářské noviny zřejmé, že se současnou hlavou státu se neshodnou skoro v ničem. Liší se jejich názory na pozici Česka ve světě, nejvýrazněji ve vztahu k Rusku a Číně.

Zatímco Zeman dlouhodobě prosazuje zrušení protiruských sankcí, Drahoš zastává opačné stanovisko. "Rusko se spolu s USA a Velkou Británií v devadesátých letech zavázaly garantovat územní celistvost Ukrajiny. Ta tehdy souhlasila se zrušením svého jaderného arzenálu. Anexe Krymu byla jasným porušením této dohody a logicky následovaly sankce," vysvětluje Drahoš.

"Takže zjednodušeně řečeno - vrátí-li Rusko Ukrajině Krym, odpadnou důvody pro sankce. Nevidím tedy žádný důvod, proč by měly být sankce za současné situace rušeny," říká Jiří Drahoš.

Nepřijímá ani argument, že sankce a ruská odvetná opatření poškozují české exportéry. "Firmy si našly jiná exportní teritoria. Až na malé výjimky neslýchám od firem, že by je protiruské sankce v současné době nějak poškozovaly. Není to pro naši ekonomiku žádný zásadní problém."

Prezident Zeman má zcela opačný názor. "Pan prezident je odpůrcem sankční politiky, často uvádí příklad amerických sankcí vůči Kubě, které se ukázaly jako absolutně neúčinné, naopak posilovaly tamní komunistický režim. Stejně tak sankce proti Rusku posilují pozici prezidenta Putina," sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

"Sankce zcela jistě poškozují české firmy, například potravinářské. Sankce neprospívají oběma stranám, jsou absolutně neúčinné, jediným řešením je sankce zrušit," tlumočí slova prezidenta jeho mluvčí.

Podobně se Drahoš se Zemanem neshodnou na přínosu čínských investic v Česku. "Tohle rozhodně nejsou investice, které by měly nějaký větší význam pro naši ekonomiku. Pokud Číňané koupí fotbalovou Slavii nebo nějakou realitní firmu, je to jenom přelévání peněz. Ze strany Číny zkrátka nevidím přínosné investice toho typu, které u nás provádí třeba Německo," argumentuje Drahoš.

A mluvčí Ovčáček za prezidenta Zemana kontruje i tady. "Dochází k postupnému přílivu čínských investic, to je nezpochybnitelný fakt, jde o desítky miliard korun, navíc další investice se rýsují. Jestliže jsou Číňané největší investoři v Německu, proč by nemohli být časem i u nás?" uvedl mluvčí.

Na rozdíl od Zemana by Drahoš nepodepsal kontroverzní prohlášení českých ústavních činitelů, kteří poté, co ministr kultury Daniel Herman přijal tibetského dalajlámu, aktivně ujišťovali Peking o respektu k čínské územní celistvosti. "Z mého pohledu to bylo úplně zbytečné. Nikdo to po nás nechtěl a vůbec nevím, čeho jsme tím dosáhli," konstatuje prezidentský kandidát. Dodává, že by se rád - byť neoficiálně - sešel s dalajlámou, kterého pokládá za "zajímavého člověka". Jako prezident by se ale držel postoje vlády, pokud by nepodporovala prezidentské setkání s dalajlámou, tak by to respektoval.

Drahoš a Horáček - největší soupeři i největší spojenci

V názorech na pozici Česka ve světě se tak Drahoš prakticky neliší od dalšího "nezemanovského" kandidáta na prezidenta Michala Horáčka. Ten v listopadu označil pročínské prohlášení ústavních činitelů za "lokajské."

Podobné jsou i jejich názory na řešení uprchlické krize: Ne evropským kvótám, důraz na pomoc v místě konfliktů, předcházení migraci, důraz na dodržování zákonů a respektování evropských hodnot, ale zároveň individuální posuzování žádostí o azyl bez ohledu na původ a náboženství žadatele. "Nebezpečný není islám jako takový, ale islamismus," říká bývalý šéf Akademie věd.

Je evidentní, že Drahoš a Horáček svedou v prvním kole souboj o podobné voliče. Nechtějí proti sobě přímo vystupovat, ovšem náznaky útoků se už objevují. "Myslím, že bych měl v druhém kole proti Zemanovi větší šanci," říká Drahoš. A zdůrazňuje, že je "čitelný a má za sebou jasnou životní dráhu". To těžko číst jinak než jako rýpnutí do Horáčka, který má za sebou barvitý životní příběh nejen špičkového a oblíbeného textaře, ale i sázkaře a zakladatele sázkové kanceláře Fortuna.

Horáček je naopak přesvědčen, že právě on má proti Zemanovi větší šance než Drahoš, který zatím není příliš známý. "Pokud jde o mé šance ve druhém kole: nejsou zanedbatelné, protože lidé mě dlouho znají. Jsem ve veřejném prostoru přes 30 let a v českých domácnostech je minimálně 900 tisíc mých knih a autorských alb. Kamkoli přijedu, lidé mi je nosí nejen k podpisu, ale i k povídání o tom, co pro ně znamenají," prohlašuje Michal Horáček.

Oba soupeři ale nezávisle na sobě potvrzují, že v případě, že do druhého kola postoupí jen jeden z nich, vzájemně se proti Zemanovi podpoří.

"Malé" peníze se Drahošovi scházejí, "velké" zatím nemá

Drahoš se nyní pokouší vyrovnat se dvěma nejvýznamnější handicapy: celkově nízkou známostí mezi lidmi a chybějícími prostředky na kampaň. Ani s jedním nemají jeho nejvýznamnější soupeři problémy. Miloši Zemanovi nahrává jeho funkce. Michal Horáček, který si platí kampaň sám, objíždí už několik měsíců celé Česko, přičemž má už prakticky vybudovanou síť podporovatelů.

Drahoš dává dohromady tým, v němž by podle něj mělo nakonec pracovat zhruba sedm lidí. S kontaktní kampaní mezi lidmi chce začít po Velikonocích. Na transparentním účtu má zatím 350 tisíc korun, dalších 200 tisíc chce dát ze svého. "Celý život jsem pracoval ve vědě, jako předseda Akademie věd jsem měl plat 95 tisíc korun. Nemám našetřené miliony," říká.

Drahoš zatím zmiňuje především tři podnikatele, které oslovil a s nimiž podle svých slov jedná. Majitele Jablotronu Dalibora Dědka, majitele společnosti Wikov Martina Wichterleho a Libora Winklera ze společnosti RSJ. Redakce Aktuálně.cz se všech zeptala, zda už poslali nebo pošlou na účet prezidentského kandidáta nějaké peníze.

"Považuji se za sympatizanta pana Drahoše. Podporu a její výši budu ale zvažovat až poté, co se více seznámím s jeho záměry, které se týkající jak jeho prezidentské kampaně, tak jeho případného působení v prezidentské funkci," uvedl Winkler a podobně reagoval i Dědek.

"My jsme se s panem Drahošem domluvili, že až definitivně skončí na Akademii věd, tak se k problematice případné spolupráce vrátíme. Jsem mu ale připraven pomoci. Minulý týden mi říkal, že dává dohromady celkový plán, jak bude postupovat ve volební kampani. Já na tento plán čekám, nechci financovat něco, u čeho bych plán neviděl. On slíbil, že na něm bude v klidu pracovat," řekl Dědek.

Martin Wichterle sdělil, že se s Drahošem ještě nebavili o konkrétní částce, kterou by mu poskytl. "Ještě se nad tím sejdeme. Ze současných kandidátů má v mých očích největší kredibilitu, odpovídá mé představě, jaký by měl být prezident naší země," podotkl Wichterle.

autoři: Petr Honzejk, Radek Bartoníček

