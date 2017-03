Drahoš: Podporu politiků nesháním, ale odmítat ji nebudu. Na strategii kampaně jsem dosud neměl čas

před 2 hodinami

Odcházející předseda Akademie věd Jiří Drahoš chce ještě během příštího dne předávat funkci své nástupkyni, pak už se pustí do kampaně. Uvědomuje si, že ho řada lidí nezná, chce proto vyrazit do krajů. Podporu mezi politiky neshání, ale odmítat ji nebude. Podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka je nepravděpodobné, že by Drahoše KDU-ČSL podpořila.

Praha - Prezidentský kandidát a bývalý předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš v pátek oficiálně předal funkci své nástupkyni Evě Zažímalové. Drahoš chce vedení Akademie předávat ještě začátkem příštího týdne, poté se začne plně věnovat své prezidentské kampani, ke které zatím novinářům moc neprozradil.

"Neměl jsem zatím čas věnovat se nějaké promyšlené strategii kampaně, takže na té pracujeme," řekl Drahoš.

Při úterním oznámení kandidatury Drahoš uvedl, že chce mít podporu občanů a být nadstranickým prezidentem. Podporu mezi politiky proto neshání. "O podporu politiků se přímo neucházím, ale odmítat ji nebudu," řekl prezidentský kandidát.

Až úplně předá funkci předsedy Akademie věd své nástupkyni Evě Zažímalové, pustí se Drahoš do kampaně. Je si vědom toho, že je pro řadu lidí neznámý, a proto má v plánu postupně objet kraje a česká města a představit se lidem. Kdy vyrazí, zatím neprozradil.

"V tuto chvíli vám neřeknu žádné přesné datum, ale určitě to nebude v pondělí," odpověděl.

Lidovci Drahoše asi nepodpoří

O Drahošových politických názorech se toho zatím ví pramálo, jisté však je, že právě tyto jeho postoje bude muset Drahoš v následujících týdnech a měsících českým občanům představit. Velké množství otazníků týkajících se Drahošových názorů komentoval i ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

"Měl by mluvit, psát, oslovovat lidi a odpovědět na řadu otázek. A to je všechno před námi a já řadu jeho odpovědí neznám," uvedl již dříve Zaorálek. Drahoš následně na čtvrteční snídani s novináři uvedl, že by třeba nejmenoval vládu, ve které by byli komunisti.

Podle šéfa lidovců a vicepremiéra zodpovědného za vědu a výzkum Pavla Bělobrádka, který se stejně jako Drahoš v pátek zúčastnil jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, KDU-ČSL na svém květnovém sjezdu probere, zda Drahoše v boji o Hrad podpoří. Podle Bělobrádka je to ale málo pravděpodobné.

"Počkáme na to, kteří kandidáti se přihlásí, a potom se rozhodneme pro toho, kdo nám bude nejvíce hodnotově, lidsky a programově vyhovovat," uvedl Bělobrádek.

Podle předsedy lidovců je také nepravděpodobné, že by strana na sjezdu vybrala svého vlastního kandidáta.

Debata uvnitř naší strany zatím nesměřuje k tomu, že bychom měli svého vlastního kandidáta na prezidenta, říká premiér Bohuslav Sobotka /ČSSD/. | Video: Martin Veselovský | 13:42

autor: Jan Menšík

