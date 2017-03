Drahoš: Komunisté adorují Stalina, vládu s nimi bych odmítl. Sbírat podpisy mi pomohou pěvecké sbory

před 37 minutami

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš: K Zemanovi se nebudu vyjadřovat, Ovčáček mě nezajímá. | Video: Aktuálně.cz, Radek Bartoníček | 01:00

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se poprvé v pozici prezidentského kandidáta sešel s novináři. Říká o sobě, že je apolitický a proevropský a jednoznačně stojí za členstvím Česka v NATO. Nepřímo vyzval české firmy, aby ho podpořily. Se sběrem 50 tisíc podpisů by mu měly pomoci pěvecké sbory.

Praha - Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš poprvé od úterního ohlášení kandidatury na prezidenta nastínil novinářům, jak by chtěl funkci zastávat, jaké jsou jeho názory, a prozradil i podrobnosti o svém zdravotním stavu. "Jako prezident bych chtěl byt apolitickým svorníkem, nepodporoval bych žádnou stranu," prohlásil Drahoš.

S odkazem na současného prezidenta Miloše Zemana podotkl, že nechce být prezidentem "ani hospody, ani kavárny". Zdůraznil, že je zastáncem evropských hodnot.

"Jsem jednoznačně proevropsky orientovaný, přes to nejede vlak, byť jako vědec jsem se setkával s velkou byrokracii. Jsem také zastáncem členství v NATO," dodal s tím, že případné referendum o členství v Alianci nepodporuje.

Zdůraznil, že na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana by nejmenoval vládu, jejíž součástí by byli komunisté. "Řada představitelů KSČM adoruje Stalina a další, mám s tím velký problém, nevidím důvod, abych jmenoval vládu, ve které by byli komunisté," řekl.

O podporu v kampani si řekl hlavně českým společnostem. "Chtěl bych, aby mě podpořily nejlépe české firmy, které začínaly od nuly," řekl s tím, že transparentní účet už má založený.

Prozradil, že už o podpoře jednal například s majitelem firmy Jablotron Daliborem Dědkem. "Mám v byznysu hodně známých, čekám, jestli mě osloví, mám vztah zejména k inovativním firmám se schopnými manažery," dodal.

Se sběrem potřebných 50 tisíc podpisů, které ke své kandidatuře potřebuje, by mu měli pomoci kolegové z pěveckých sborů. Sám totiž v jednom z nich už 45 let působí. "Chci oslovit členy pěveckých sborů po České republice, aby mi pomohli se sběrem podpisů," upřesnil. "Myslím, že pěveckých sborů je víc než hasičů," uzavřel.

Drahoš novinářům řekl, že jeho zdravotní stav je dobrý, kompletní zdravotní dokumentaci ale zveřejnit nechce. "Beru léky na lehce zvýšený tlak, jinak žádné problémy nemám, mé zdraví odpovídá věku," uzavřel.

Jiří Drahoš oznamuje kandidaturu na prezidenta | Video: Aktuálně.cz | 02:04

autor: Radek Bartoníček

Související články