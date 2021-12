Sami jsou očkovaní, ale nutit k tomu lidi nechtějí. Stovky lékařů podepsaly petici

Více než 1700 lékařů se podepsalo pod internetovou petici proti povinnému očkování, které prosazuje dosluhující vláda Andreje Babiše a Česká lékařská komora, jejímiž členy jsou ze zákona všichni lékaři. V petici apelují na svobodnou diskuzi a staví se jak proti celoplošné vakcinaci, tak proti očkování vybraných profesních skupin i očkování dětí.

Více než 75 tisíc signatářů a z toho přes 1700 lékařů se v takzvané Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování vymezili proti povinné vakcinaci. Někteří podepsaní lékaři však zdůrazňují, že ačkoli se to tak může jevit, nejsou proti vakcíně jako takové.

"Očkování je jedním z největších vynálezů moderní medicíny. Nejsem proti očkování proti nemoci covid-19, jsem proti povinnému očkování a nátlaku na něj," říká jedna z úvodních jedenácti signatářů deklarace Eliška Sovová, přednostka kliniky tělovýchovného lékařství olomoucké fakultní nemocnice.

Na stránkách petice však již uvedená není, její jméno zmizelo podobně jako jména dalších pěti úvodních signatářů. "Dál deklaraci podporují, ale v poslední době se na ně obrací novináři s žádostí o komentáře, a na některé z nich již byly dokonce provedeny i 'novinářské útoky'," vysvětluje lékařka Eliška Novotná, která za webem stojí. Sovová však uvádí, že o stažení svého jména z petice neví.

Pod peticí jsou dále podepsaní lékaři z různých oblastí medicíny, praktici, ale i třeba primář oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče Marián Olejník. I primář ze šumperské nemocnice upozorňuje, že jeho postoj není protivakcinační. "Dokládám to i tím, že jak já, tak i mé děti jsme kompletně očkovaní proti covidu a toto rozhodnutí jsme učinili dobrovolně," říká.

Olejník dodává, že ve své nemocnici pečuje o každého nemocného s covidem stejně, a fakt, jestli je člověk očkovaný, nebo nikoliv, vnímá pouze z pozice statistiky. "Vnímám vývoj směřující k povinnosti být očkován pro vybrané skupiny silně negativně. Vytěsňuje se možnost svobodné volby svéprávného občana," myslí si primář.

Na zahrnutí různorodých názorů v diskusi o očkování proti covidu apeluje i Václav Hrabák, spoluorganizátor deklarace lékařů a předseda organizace Poočkování, která informuje veřejnost o možných nežádoucích účincích očkování.

"Musí se očkovat rozumně jen u pacientů, u kterých benefity vakcíny převažují nad riziky. Proti tomu, zda nás citují dezinformační weby, nejde nic dělat. Nejsme politicky s nikým spojeni. Chceme kultivovanou debatu, ne vykřikovat nějaká hesla," říká Hrabák, který ale upozorňuje, že není lékařem, ale věnuje se mimo jiné homeopatii.

Mezi podepsanými lékaři je řada homeopatů

Podpisy lékařů hlásících se k alternativní nebo celostní medicíně, případně homeopatii, nejsou však v deklaraci ojedinělé. I mezi úvodními signatáři je například Vladimír Čížek, který se věnuje celostní medicíně a homeopatii, nebo dětská lékařka a homeopatka Anna Urbanová.

Server Manipulátoři v srpnu upozornil, že Urbanová tvrdí, že vakcína je experimentální a varuje před údajným rizikem neplodnosti, kterou může očkování proti koronaviru způsobit. To však z podstaty toho, jak vakcína funguje, není možné.

Navzdory tomu její názory na Facebooku sdílelo více než tři tisíce lidí. "Jelikož jednám v souladu s medicínou založenou na důkazech, vysvětluji rodičům svých dětských a dorostových pacientů, že očkování na covid je pro ně nevhodné a nežádoucí," vysvětluje lékařka, která je zejména proti očkování dětí.

"Očkování rovněž nezabrání přenosu infekce, onemocnění ani úmrtí na covid. Náš covidový management a média trestuhodně prohlašují vakcíny za absolutně bezpečné," dodává.

Svým vystupováním proti plošné vakcinaci nebo očkování dětí se lékaři dostali do sporu se svojí mateřskou organizací. Podle předsedy České lékařské komory Milana Kubka bylo od začátku jasné, že očkování nezabrání přenosu viru. Proti části petice, která kritizuje, že očkování nemá efekt na vytvoření kolektivní imunity, se vymezuje. "Vakcinací dosáhneme toho, že nebudou závažné případy, a to je ta žádoucí kolektivní imunita," říká Kubek.

Text petice také odmítá očkování dětí, protože jsou údajně známé závažné postvakcinační nežádoucí účinky. Takové tvrzení je však v rozporu s klinickými studiemi i stanovisky českých odborných skupin. "Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy," uvádí ve společném stanovisku hned několik lékařských společností včetně České pediatrické společnosti.

Petice je také proti povinnému očkování pro vybrané skupiny obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví schválilo vyhlášku, podle které by měla pro lidi starší šedesáti let, zdravotníky, policisty nebo záchranáře platit povinnost nechat se očkovat proti covidu.

Nastupující vláda Petra Fialy (ODS) se však k povinné plošné vakcinaci staví rezervovaně. Nepodporuje ji ani příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který už prohlásil, že vyhlášku upraví. Podle něj není smysluplné, aby se lidé starší 60 let museli povinně očkovat.

Ačkoli sám budoucí ministr zdravotnictví očkování podporuje, apeluje na zodpovědnost lidí a je podle něj důležité, aby se v současné době lidé nechali hlavně přeočkovat třetí dávkou, spolupracuje i s lidmi, kteří petici podepsali. Součástí Národního institutu pro zvládnutí pandemie koalice Spolu se stala i viroložka a mikrobioložka Hana Zelená, která v minulosti například kritizovala nošení roušek nebo zpochybňovala statistiky týkající se covidu-19.

Podobně jako ostatní lékaři zdůrazňuje, že ačkoli se pod petici podepsala, proti vakcinaci není. "Nejsem antivaxer, v medicíně ale preferuji individualizovaný přístup, a to se týká i očkování," vysvětluje Zelená.

Podle vedoucího nové odborné skupiny a předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je ale Zelená v rámci nového odborného týmu členkou laboratorní skupiny. "Paní doktorka Zelená není žádný expert na očkování a už vůbec ne na dětská očkování. Její role je jako expert pro laboratorní diagnostiku. Ale bohužel dnes se vyjadřuje každý ke všemu," říká Chlíbek.

Kubek navíc upozorňuje, že problémem nového poradního týmu koalice Spolu je, že je složen z lékařů s takto protichůdnými názory. "Jedná se o naprosto nehomogenní skupinu lidí, kterou si upřímně nedovedu představit jako nějaký racionální poradní orgán," říká.

Lékaře kvůli odporu k očkování vyloučit z komory nelze

Lékaři, kteří petici podepsali, navíc hromadně tvrdí, že vakcína ještě není schválena a do roku 2023 stále probíhá třetí fáze klinické studie. To však není pravda.

"Bez dokončení tří fází klinických studí by nikdy nebyly ty vakcíny puštěny k užívání, to by nikdy světové lékařské agentury nedopustily. Všechny potřebné testy skončily v roce 2020. Jediné, co teď probíhá, je to, že se nadále sleduje osud očkovaných osob, což je naprosto standardní a běžné u většiny nově zaváděných léků," říká Kubek.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková v pořadu Partie Terezie Tománkové řekla, že lékaři vystupující proti očkování by měli být z komory vyloučeni. Podle šéfa lékařské komory je to však z právního hlediska obtížné.

S tím souhlasí i právník a expert na lékařské právo Viktor Pak. Aby se totiž vůbec dalo uvažovat o podmíněném či úplném vyloučení z komory, musel by se lékař dopustit závažného porušení povinností člena komory. "Čestná rada lékařské komory by mohla o tomto opatření uvažovat, pokud by lékař své povolání nevykonával odborně nebo v souladu s etikou a zákony," vysvětluje advokát.

Dodává, že pokud by šlo o například verbální zbrojení proti očkování v médiích, tak v takovém případě by se nejednalo o porušení povinností při výkonu povolání, ale nanejvýš o porušení etického kodexu. Lékaře by tak z lékařské komory vyloučit nešlo. "Rada lékařské komory by o tom však mohla uvažovat, pokud by člen komory například v případě stanovené povinnosti vakcinace takovou vakcinaci nepodstoupil, a své povolání tudíž vykonával v rozporu s tím, jak stanoví zákon," vysvětluje na příkladech advokát Pak.

Ve vysílání CNN Prima News však Kubek lékaře vyzval, aby z komory dobrovolně odešli. "Lékaři, kteří jsou proti očkování, by nejlépe udělali, kdyby z komory vystoupili, když s ní nesouhlasí. Nemohli by pak poškozovat své pacienty. To by bylo asi nejelegantnější řešení. Jedna alternativní kolegyně tohle učinila, teď je léčitelkou a nemůže se vydávat za doktorku," řekl.

Vyzývání k vystoupení z lékařské komory lékaře mrzí. "Pan Kubek překročil všechny lékařské i etické meze. Jsme řádní členové České lékařské komory a máme pouze jiný názor na problematiku covidu. A nemůžeme vystoupit z něčeho, kde musíme být povinně," uzavírá neurolog Miroslav Havrda, který je rovněž podepsaný pod peticí lékařů odsuzujících nátlak na očkování.