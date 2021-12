Zdravotnice, zdravotníci. Vážíme si vaší práce, vzkazují umělci i čtenáři do nemocnic

Redakce Aktuálně.cz mluvila s desítkami zdravotních sester, lékařů či pečovatelek o jejich zkušenostech i pocitech souvisejících s další vlnou epidemie nemoci covid-19. Kromě odhodlání však bylo tentokrát cítit i rozčarování z toho, že společnost jejich mimořádné úsilí bere jako samozřejmost. A naopak, že se mnohdy setkávají se slovními útoky a odsuzováním. Zdravotnice, zdravotníci. Tady je drobný důkaz, že za vámi lidé stojí.

"Velký respekt a velké díky!!! Slova pro Vaše konání nestačí." Eva Holubová

"Chtěl bych podpořit všechny zdravotníky, přeji jim velkou sílu nejenom v boji s pandemií, ale i s rozmáhající se iracionalitou ve společnosti. Jsem na vaší straně. Přeju lékařům a všem zdravotníkům zachování duševního zdraví, sílu a společnou naději a omlouvám se jim za nezodpovědné sobce." Jan Hřebejk

"Děkujeme Vám za celou naši rodinu a za všechny, kterým pomáháte. Moc si Vás vážíme a doufám, že Vám budeme moci Vaši obětavou péči vynahradit. Přeji hodně sil. Posílám lásku a objímám Vás." Dáda Patrasová

"Ani si neumíte představit, jaký obdiv mám k Vaší práci! Já sama za sebe se snažím dělat vše pro to, abych Vám nekomplikovala život. Držím palce, aby to takto cítilo co nejvíce lidí. Držte se." Dana Morávková

"Milí zdravotníci, rád bych Vám moc a moc poděkoval za Vaši práci. I když to v současné době vypadá podobně jako vloni, opak je pravdou. Vloni Vám lidé děkovali a byli neskutečně vděční za záchranu jejich životů. Dnes jsou lidé nevrlí, nervózní a vděk některých vašich pacientů je ten tam. A já si myslím, že to není fér, Vy pracujete na 150, možná 200 procent a každý pacient je pro Vás důležitý. A já Vám za Vaši práci moc a moc děkuji." Pavel Šporcl

"VYDRŽTE!" - hahaha, nám se to řekne. Beznaděj směn na další týden, měsíc, měsíce - to si představit neumíme. Setkání se smrtí, s bezmocí, totálním vyčerpáním, nenamalovanýma očima a odrůstajícími vlasy, ale i s buranskou agresivitou, dokonce se závistí: "Víš, kolik si teď bílý pláště nahrabou, ty vole?" "VYDRŽTE!" - anebo spíš česká verze? "VY DRŽTE a my budeme hledat skulinky v chaotických nařízeních, furiantsky kašlat na základní pravidla, na opatrnost…jo, kašlat na vás." "VYDRŽTE!" - ale proč vlastně, proboha? Tak…tak…alespoň pro Něj. Díky." Tomáš Hanák

"Milí a úžasní zdravotníci, chci Vám vyjádřit nejenom obdiv, ale poslat také energii a přání, abychom tento hnusný vir zvládli. Držte se!" Jan Čenský

"Tolik bych si přála, aby tohle šílené covidové období bylo už za námi. Ale protože pořád ještě není, tak bych si moc přála, abychom byli všichni zodpovědní, každý sám za sebe a také ke svému okolí. Vám, milí zdravotníci, přeji hodně sil. Lékaři, sestřičky, bratříčkové, pečovatelé, patří Vám obrovský dík za Vaši profesionalitu, za Vaši péči a obětavost." Kateřina Brožová

Vzkazy zdravotníkům od čtenářů

"Díky moc!" - Aneta B.

"Děkujeme za vše a věřte, že jsou i lidi, kteří si vaší práce váží, jsou za ni vděčni a drží vám palce, abyste to vydrželi." - Tomáš Znojil

"Všem velký dík!! Jste andělé." - Dáša

"Děkuji vám, že se staráte i všechny i ty covidioty jako je moje šéfová a moje teta, který věří kdejakému blábolu z internetu. Doufám, že tahle pátá vlna už byla poslední velká a už se budeme jenom šolíchat. Vím, že já si nedokážu představit, jaké to máte, ale doufám, že vydržíte a hlavně doufám, že se nebudeme muset někdy potkat i přes očkování." - Martina G.

"Drazí zdravotníci, jak doktoři, tak i sestřičky, velice vám děkuji za vaši péči, kterou věnujete nemocným, ať už s covidem, nebo jinou nemocí. Nebýt vás tak už jsme dávno vymřeli Přeji vám pokud možno klidné svátky s rodinou, anebo alespoň klidnou službu. Nikdy nejsme schopni Vaši péči splatit. Hezký advent i svátky přeje Míla Čadová" - Míla Čadová

"Bez vás bychom to nedali !!!!!!! Vážím si vaší práce. MOOOOOC" - Lenka Lohniská

"Velký obdiv Vaší práci, velké poděkování za všechno, co v této těžké době zvládáte. Držte se, myslíme na vás. Hluboká poklona..." - Čtenářka z Děčína

"Patří vám všem veliký dík. My máme vánoční starosti, ale vy máte úplně jiné starosti. Není to jednoduché, když uvážím, že většina zdravotníků jsou ženy, které mají rodiny a děti. Proto vám všem (samozřejmě i mužům) patří jen slova uznání a díků. Opět jste nezklamali." - Helena Slámová

"Vážím si vaší práce a děkuji za vaše nasazení a odhodlání zas a znovu nám všem v těžkých časech pomoci." - Dana

"Vážíme si vaši práce a děkujeme. Víšovi" - Zdeňka Víšová

"Stručně a jasně: díky za vaši práci!" - Jan Faltysek

"Prosím, držte se a nenechte se otrávit partou lidí, kteří se kvůli svému sobectví, strachu nebo hlouposti obracejí proti vám. Vážíme si vaší práce, jsme s vámi. Děkujeme vám." - Jakub Svoboda

"Chci vám poděkovat za vaši práci, které si velice vážím. Jste úžasní." - Ivana

"Děkuji vám, andělé, že jste, že pomáhá že, že se nevzdáváte. Posílám objetí a sílu k další práci." - Andrea

"Díky za to, že v sobě ještě nacházíte sílu, kterou už mnozí z nás ztratili. Vážím si vás a děkuji." - Bianca Bellová

"Vážení zdravotníci, děkuji za vaši práci, které si vážím. Mrzí mě postoj některých spoluobčanů. Věřte, že jich není většina. Jen jsou víc slyšet. S úctou" - Jindřiška Netrestová

"Prosím nevzdávejte to, nenechte se odradit hrstkou jedinců, kteří jsou negativně naladěni a budou často v opozici ve svém životě. Znám to ze školství a bohužel školství jim nenastavuje nesouhlasnou tvář, naopak agresivitě kvůli tlaku vedení a rodičů často ustupuje. To rozhodně není výchovné v rámci společnosti, která má zájem se více blížit např. mentalitě skandinávských zemí. Většina lidí, která je často méně vidět a slyšet je s vámi a je vám velmi, velmi vděčná." - Vláďa Havlík

"Klobouk dolů a velká poklona za to, co děláte" - Saša

"Použil bych citát pana Wericha o boji s lidskou blbostí, proto vám přeju hodně síly a nevzdávejte to." - Jarda M.

"Moc mě mrzí, kam jsme se to dostali. Co musíte každý den prožívat v práci a do toho řešit běžné životní a rodinné záležitosti. Jste hrdinky a hrdinové, mám k vám opravdu velký respekt. Respekt Vám nájem nezaplatí, vím to, ale také vím, že povzbuzení a poděkování psychicky malinko pomůže. Držte se a myslete na to, že těch nezodpovědných a hrubých lidí je menšina, jen jsou více slyšet. Máte velkou podporu a přeji Vám pevné psychické zdraví a za všechny vám ze srdce děkuji, jste úžasní.❤️" - Linda Prokešová

"Moc děkuji za vaši obětavou práci. Je mi líto, že se při zachraňování životů setkáváte s lidskou hloupostí a hrubostí. Přeji vám, ať je jí co nejméně. Naivně věřím, že většina z nás jsou slušní lidé, ale možná právě ti se nyní díky své zodpovědnosti do nemocnic tolik nedostávají. Pořád ale existujeme, myslíme na Vás a děkujeme." - Kateřina Herynková

"Díky vám všem. Jste pro nás nenahraditelní!" - Jirka

"K takové práci je třeba nepředstavitelné síly, obětování i odvahy, a to v mnoha případech na úkor vlastní rodiny. Nechápu lidi, kteří se mohou ZDARMA očkovat a přinejmenším zmírnit komplikace u sebe a tím i v celé společnosti. Velké díky, nejsem věřící, ale všichni byste měli být svatořečeni. Hodně sil, ať to vy i my ostatní zvládneme!" - Mirka

"Držte se, jste skvělí a moc vám děkujeme. Hned jak nám písknou přijedem vám pomoc a dělat alespoň sanitaře a ostatní práce. Jste neuvěřitelní jak pomáháte lidem a žádám naší vládu ať vám dají premíe vy si to zasloužíte než nějaký metál!!! DĚKUJEME!!!" - Jirka Pavlík

"Milý zdravotníci, nenechte se otrávit lidskou hloupostí a nesmyslnou nenávistí některých nevyrovnaných jedinců. Věřím, že většina lidí si vás neskutečně váží a je vám vděčná, že dokážete stále a neúnavně bojovat o životy potřebných. Přeji mnoho sil a hlavně hodně zdraví. Jednou to jistě skončí a bude lépe. Moje úcta" - Irena Lenger

"Zdravím! Smekám před vámi, jakou práci odvádíte, a to i přesto, že někteří si nedají říct. Obdivuju, že dokážete takto fungovat. Přiznám se, že takováto situace mě nenapadla ani v tom nejhorším snu. Potřeboval jsem vás jednou a to na PCR test, abych vyloučil pozitivitu, když jsem se pár dní zpět setkal s pozitivním. Máte moje velké díky a uznání! Děkuji vám!" - Jan

"Lékaři, sestry, sanitáři, ošetřovatelé a všichni další, prosím, vydržte! Rád bych vám i nějak pomohl, ale bojím se, že to nejlepší, co pro vás mohu udělat, je nepřekážet vám ve Vaší práci. Máte mé velké uznání a hluboký obdiv!" - Vladislav Pek

"Posílám prostřednictvím tohoto formuláře alespoň poděkování za boj s covidem, neboť jinou možnost nemám. Smutné ovšem je, že ti, kteří jinou možnost mají, Vám pošlou poděkování písemné, ale sobě finanční a to napořád formou zvýšení platů. Tak to v kapitalismu bohužel prostě chodí, ti co nejvíce riskují a pomáhají mnohdy na úkor svého zdraví, nemají nic, nebo poděkování, ale ti, kteří sedí v teplé kanceláři bez jakéhokoliv styku s veřejností, se bohatě odmění." - Šanda

"Děkujeme. Děkujeme za veškerou energii, sílu, odhodlání neutuchající optimismus a úsměv když je nejhůře. Držte se, mějte pochopení. Děkujeme." - S.

"Máte můj obdiv a veškerý respekt. Děkuji za to,že máte ještě dost síly vše zvládat.Vydržte,snad tu bitvu všichni vyhrajem." - Milan Musil

"Děkujeme vám všem." - Jitka Procházková, Praha

"Přesto, že se množí zprávy o agresivitě vůči zdravotníkům, věřím, že je většina národa slušná. Nenechte se odradit tou menšinou zakomplexovaných lidí. Velmi si vážíme toho, co děláte a moc děkujeme!!!" - Oldřich Müller

"Nenechte se prosím znechutit lidskou zlobou a hloupostí, ta je tu mezi námi odjakživa. Co tu ale ještě nikdy nebylo, je tak vysoká úroveň péče o naše zdraví a navíc bez ohledu na to, jestli si to ten který z nás jakkoliv zasloužíme. To někteří naši spoluobčané bohužel ještě nepochopili a chování spousty z nich je prostě trestuhodné. Děkujeme, že nás léčíte a že nám sloužíte, když je nám ouvej!!!" - Honza Zítka

"Mili lekari a sestricky!!!! Zdravim vas z Anglie a vsechny sobecke a hloupe ceske lidi bych do te Anglie poslala, aby videli, jake priserne zdravotnictvi je tady. Vas by meli na rukou nosit!!! Dekuji vam, za vasi obetavost a za vase vynikajici vykony na svetove urovni. Opatrujte se ❤️" - Bohdana

"Obrovské díky a respekt! Nemůžete být se svými rodinami, je mi to líto...." - Ivana

"Tady opravdu slova nestačí, je nepředstavitelné co musíte v tomto období vydržet. Je mi to tím víc líto, že to tak vůbec nemuselo být. Obdivuji Vaši sílu a děkuji za to, co děláte a že to nevzdáváte i přes to všechno okolo. ❤️" - Veronika

"Děkujeme!!! Jakkoli to tak možná nevypadá kvůli některým zpovykancům, naprostá většina lidí je na vaší straně a soucítí s vámi. Držte se!" - Dan Křížek

"Pomoc svému bližnímu v nouzi = pomoc samotnému Spasiteli. Vydržte!" - Tomáš

"Slova nestačí k vyjádření obdivu vašeho nasazení v takto těžké době. Velice si vážím toho s jakým úsilím nasazujete své životy v pomoci druhým, často nezodpovědným spoluobčanům. Přeji vám hodně sil, energie a co nejméně vážných pacientů. Všichni si moc přejeme ať tato náročná doba rychle mine a vrátíme se k normálnímu životu. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti." - Ivana Fexová

"Věřte, že převážná většina lidí si vás váží. Unavuje je ale komunikovat s lidmi, kteří např. tvrdí, že očkování je zbytečné a jejich neočkovaní známí jsou v Portugalsku v pohodě. Ti nepřipustí, že je to tím, že se našel admirál, který dokázal oočkovat 90 procent portugalské populace přesto, že si tím popularitu nezískal. U nás se ale začnou přijímat opatření až když hrozí, že na JIP už není volné místo pro pacienty s covid. Nic jiného většinu vládní garnitury nestraší. To, že spousta z vás pracujete na hranici svých možností si zaslouží obdiv a úctu." - Vladimír

"Bez vás všech bychom to nedali... Velký obdiv, úcta a pokora... Držte se a přeji mnoho fyzických i psychických sil." - Ifča :-)

"Máte můj hluboký obdiv. Smekám před vámi." - Libor Novotný

"MOC DĚKUJEME! Mějte s námi, prosím, trpělivost. Ale nezapomeňte ani na sebe! Přeji vám vděčné pacienty a hodně sil." - Martina Zábojníková

"Máte můj velký obdiv,děkuji a džte se." - Monika

"Za sebe mohu říct, že je mi líto, že to zase nejvíce odsírate vy a při jakékoliv debatě na téma Covid to akcentuju. Přeji hodně sil." - Martin Kupec

"Držte se a velký, srdečný dík...." - Jana Valentová

"Velké díky a pokora k vaší práci a nasazení. Doba covidu je těžká pro nás všechny, ale všechna rozhodnutí, ať jsou špatná nebo dobrá, odnášíte vy v první linii. Posílám Vám podporu a přeji všem, ať adventní čas přinese zlepšení situace a vám vrátí normální pracovní režim." - Alena Vrbatová

"V této České republice nemá nikdo vetší cenu něž vy, kteří denně bojujete sami se sebou kterak tu hroznou covid dobu zvládnout. Přeji vám hodně sil, lásky, štěstí a co nejméně ignorantů všude kolem nás!!!!!!" - Jarda Jandáč

"Velmi děkuji zdravotníkům v "poslední" linii za jejich obětavou práci a prosím vydržte!!! Nacházíte se z mého pohledu pokud jde o lidské snažení v "poslední" linii. V první linii je především každý jednotlivec, o velký kus dál je vláda a až nakonec, když vše selže, přicházíte vy jako poslední záchrana. Moc děkuji!" - Marek C.

"Všem moc moc děkuji a jednotlivě Infekčnímu oddělení v Mělníku, kde se starali o mého manžela 5 dní. Já jsem covid přežila doma. Hodně sil a zdraví, a málo nemocných pacientů. Moje přání všem do Nového roku zdraví, naočkovaní lidé a žádný covid." - Miluše Fialová

"Moc děkuji a přeji co nejklidnější Vánoce a pokud možno milé pacienty v co nejmenším počtu. Pevné nervy a zdraví a aspoň nějaký čas s Vašimi blízkými." - Lenka

"Moc vám děkuji za obětavou péči všem potřebným." - Jana Pappová

"Chtěla bych podpořit všechny zdravotníky, přeji jim velkou sílu nejenom v boji s pandemií, ale i s rozmáhající se iracionalitou ve společnosti. Jsem na vaší straně. Přeju lékařům a všem zdravotníkům zachování duševního zdraví, sílu a společnou naději a omlouvám se jim za nezodpovědné sobce. Toto poděkování napsal p.Hřebejk a já plně souhlasím...lépe bych to nevyjádřila, takže jsem takto drze okopírovala. Každopádně velké díky a velká omluva za nesoudná stvoření." - Alena Hrachová Truksová

"Milí zdravotníci, moc děkuji za práci, kterou děláte. Já bych to nedokázala." - Michaela Smetanová

"Děkuji vám z celého srdce za vaši obětavost a péči, kterou svým pacientům prokazujete." - Karla Jarošová

"Jste neuvěřitelní!! S hlubokým respektem a úctou - tisíceré díky." - Jan Vidím

"Děkuji vám všem a vyjadřuji velký obdiv a hlubokou úctu k vaší práci. Žádnými slovy se nedá vystihnout, jak jste úžasní. Děkuji, děkuji, děkuji. 💓" - Soňa Skočovská

"Milí zdravotníci, ráda bych vás podpořila a vyjádřila, jak obrovsky si vážím vaší práce a moc si přeji, aby už jste mohli konečně žít normální život - jak pracovní, tak i osobní. Máte muj největší obdiv, smekám před vámi. Přeji mnoho fyzických i psychických sil a děkuji za sebe a celou svou rodinu." - Eva Mandlíková

"Milí lékaři, zdravotní sestry, pomocný personále, prostě všichni, kteří se staráte o nemocné v nemocnicích. I já se přidávám s velkým díkem za vaši obětavou práci. Popravdě, vůbec si nedovedu představit, co znovu a znovu prožíváte. O to víc jsem vám všem moc vděčná, že jste to ještě nezabalili. Prosím, nevzdávejte to! Přeji vám hodně zdraví, sil, energie, dobré nálady a Božího požehnání. A věřte, že nás, co na vás všechny myslí, je mnohem, mnohem a ještě mnohem víc, než těch zlých, zatrpklých a nepřejícných. Jen jsme zbytečně dlouho mlčeli. :-(" - Vladěna Půčková

"Deláte tu nejcenejsi praci a take si tak cenim. Nedejte se a drzim palce" - Zbynek

"Vážení zdravotníci, nesmírně si vaší práce vážím a odsuzuji a nechápu lidi, kteří stojí proti vám. Přála bych jim, aby si vaší práci mohli aspoň na chvíli zkusit, určitě by mluvili jinak. Přeji vám co možná nejklidnější Vánoce a aby ten příští rok byl lepší v mnoha ohledech. Děkuji moc. Bára z Českých Budějovic" - Bára

"Díky a vydržte. Bude lépe!!" - Barbora Matulová

"Vážím si vaší práce a trpělivosti s nemocnými." - Karel Stejskal

"Moc si vás vážím, vydržte!" - Julie Bláhová

"Moc na vás všechny, kteří se obětujete tyto dny v nemocnicích, myslím. Uvědomuju si jakou tíhu nesete. Je mi to moc líto, že stát i jednotlivci situaci nechali dojít tak daleko. Aspoň v mysli vám posílám na dálku sílu a objetí, abyste zvládli vše ustát ve zdraví. Děkuji vám za všechno vaše úsilí, díky za všechny hodiny a minuty vaší dřiny, díky za vaši laskavost, se kterou přijímáte každého potřebného. Velmi si toho cením. Jste mi vzorem. Osobně se budu zasadím o to, aby i naše společnost vaše úsilí ocenila." - Anna Eitlerová

"Přeji všem zdravotníkům co nejpohodovější Vánoce a konec roku. Držte se a nedělejte si nic z těch pitomců. Snad to bude příští rok lepší. Držím palce." - E.Mochnačová

"Držte se a nedejte se. Spoléháme na vás." - Pavel

"Jsem syn otce, matky a sestry zdravotnice. Sám taky po jistou dobu zdravotník. Vyprošťují vám všem Boží požehnání." - Stanislav Švehla

"Přeji hodně sil v době adventu a naději v to, že situace se zlepší. Hodně Božího požehnání do vašich životů, vaší práce a Vašich rodin." - Soňa Synáčková

"Díky za vaší práci! Chtěla jsem vám jít pomoct jako dobrovolník, ale jsem těhotná a mám doporučený klid. Alespoň na dálku vám moc držím palce! Vážíme si vás a DĚKUJEME!" - Marie K.

"Děkuju všem lékařům a sestrám a pracovníkům nemocnic - nejen za službu v téhle vyšinuté době, ale i za to, jak se o nás starali i dřív. Bez lékařské péče bychom byli někde ve středověku. Kosily by nás banální zranění i nemoci. A teď by nás kosil virus, tisíce lidí by byly bez pomoci, nebýt doktorů a sester. A výzkumu. Díky všem!!" - Renáta Fučíková

"Hodně hodně sil. Díky, že se staráte o ty, kteří podlehli dezinformacím anebo se na očkování prostě vykašlali! A ještě se potýkáte s agresivitou těch nejhloupějších z nich! Hodně sil a respekt!" - Petra Handlová

"Moc Vám děkuji za to, že děláte tak nesmírně náročnou práci. Mějte prosím dobrou náladu a vydržte to. Jste naši andělé a hrdinové." - Petr Kupčák

"Velké díky, vám všem v nemocnicích a v záchraných službách po celé České republice, jste hrdiny této doby." - Pepa

"Já jsem zatím bezkovidový a tak se nějak jakž takž držím a vaši pomoc zatím nepotřebuji, ale co není, to může být. Všichni jsme poněkud nervózní, neklidní, prostě proto, že se naše generace s něčím takovým, jako je covid 19 nesetkala. Někteří z nás jsou tak neklidní, že jsou vůči vám i agresivní, což je mi velmi proti mysli. Velmi vám držím palce, abyste zátěž, která na vás byla naložena ve zdraví přežili, a co nejdříve se z ní vzpamatovali." - Karel Kafka

"Poděkování všem za to, co pro nás děláte." - Iveta Lukášová

"Hluboká poklona všem, zdravotníkům, jste hrdinové, nikdo se vám nevyrovná. Děkujeme! ❤️😷❤️" - Eva

"Děkujeme... Má to cenu! I přes všechny ty kecy, jste to vy, kdo umí dělat zázraky. Člověk myslí, že je to po konečná, ale vy víte, že ještě ne, že to by v tom byl čert, aby to skončilo špatně... Díky, DÍky, DÍKy, DÍKY, DÍKY za vaše zázraky a naději." - Ludmila

"Děkuji, že pomáháte lidem přežít jejich vlastní hloupost. Chápu pocity marnosti a moc si přeji, aby po vlně D už žádná velká vlna nepřišla. Držte se!" - Adam Hauner

"Milí zdravotníci, chtěla bych vám v této nelehké době poslat alespoň takto slova podpory s přáním pevného zdraví. Moc si vážíme vaši práce a děkujeme, že jste tu pro nás." - Jana Mazurová

"Milí zdravotníci a zdravotnice, moc díky za vaše dlouhé a náročné nasazení. Ubývá motivace, naděje, sil, podpory společnosti. Já si vaší práce moc vážím. Přeji mnoho sil a zdraví. A moudrých rozhodnutí vědců, politiků i každého občana, která by urychlily boj s Covidem. Držte se." - Ludmila Búdová

"Milí a vážení zdravotníci, připojuji se k velkému poděkování vám všem. Za vaši náročnou a vyčerpávající práci, které je teď zbytečně víc, než být musí. Věřte tomu, že nás vděčných a zodpovědných je většina, jen nejsme vždy dostatečně vidět a slyšet. Toto období je pro vás všechny extrémně náročné a doufám, že bude v budoucnu vyváženo obdobím příjemným a potěšujícím. Je nesmírně těžké se odpoutat od dopadů jednání iracionálně smýšlejících jedinců. Asi za to většina z nich nemůže. Velmi si cením vaší práce a děkuji za ni!" - Irena Kouřilová

"Moc si vážím vaší těžké práce v těchto dnech měsíců a celého roku, Už nikdy nebudu nadávat na zdravotní personál, když se mi bude zdát, že nedělá svojí práci tak, jak má. Nemám nikoho nemocného covidem, ale vaší práce si vážím a doufám že bude dostatečně oceněna a na rejpavé občany se dívejte z vršku protože vám nesahají ani po kotníky. Moc vám děkuji i za ty nevděčná hovada." - Karel Herzig

"Děláte neuvěřitelně náročnou práci, která vyžaduje osobní nasazení, celoživotní vzdělávání a velkou dávku osobní odvahy, empatie a trpělivosti. Velmi si vážím vaší práce, bez vás by se naše společnost zhroutila, protože by nebyl nikdo, kdo by vás dokázal nahradit. Děkuji!" - Adéla Černá