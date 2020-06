Piráti lákají voliče na "šanci změnit budoucnost". V boji o Senát mají 13 osobností

Piráti, kteří si podle průzkumů veřejného mínění drží u lidí druhé místo v oblíbenosti za jasně vedoucím hnutím ANO, zahájili oficiálně kampaň pro krajské a senátní volby. V krajích lákají mimo jiné na zavádění nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Co se bitvy o Senát týče, mají ambici sestavit po volbách vlastní senátní klub. Kandidovat bude 13 osobností.

Když Piráti před třemi lety startovali kampaň pro parlamentní volby, která je poprvé v historii dostala do Poslanecké sněmovny, snažili se voliče získat mimo jiné vězeňským autobusem, na který namalovali i tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) či předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Nic takového v pondělí při zahájení kampaně do krajů a Senátu u Pirátů už vidět nebylo.

Časy se za poslední tři roky hodně změnily a tradiční politické strany už nejsou pro Piráty zdaleka tím hlavním soupeřem. Naopak se snaží v některých regionech spolupracovat s ODS i TOP 09, stejně jako se Starosty a nezávislými a KDU-ČSL.

Piráti se letos do volebního klání pouští s heslem Šance změnit budoucnost. "Já věřím, že nám voliči tuto šanci dají. Můžu s čistým svědomím říct, že jsme důvěru voličů ještě nikdy nezklamali," prohlásil předseda Ivan Bartoš.

Dvě nejsilnější opoziční strany tento týden startují předvolební kampaň - takto začal kampaň “pirát” Ivan Bartoš... Více na @Aktualnecz pic.twitter.com/IeWhvnWKBJ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 22, 2020

Do podzimních senátních voleb vyšlou Piráti 13 kandidátů. Chtějí získat alespoň tolik senátorů, aby mohli sestavit vlastní senátorský klub - na to jich potřebují nejméně pět. V současnosti mají v horní komoře Lukáše Wagenknechta, další tři senátoři byli dříve zvoleni s podporou Pirátů.

Na dotaz Aktuálně.cz, proč se Pirátům nedaří v senátních volbách vítězit, odpověděl Bartoš tak, že někteří konkurenti staví na rozdíl od Pirátů už známé lidi. "Není to špatně, ale do Senátu jsou často nasazovány osobnosti, které jsou známé ze společnského nebo profesního života, tedy velká jména a známé obličeje. Když se podíváte na to, jakým způsobem Piráti 11 let postupují českou politikou, tak my jsme nepřistoupili k žádným zaručeným osobnostem, naši politici začali s Pirátskou stranou svými kompetencemi vyrůstat," vysvětloval Bartoš, který věří, že letos někteří kandidáti uspějí.

Nemalé ambice má Bartoš i v krajských volbách. "Naší pirátskou vizí je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k této prosperitě a k prosperitě celé naší společnosti je otevřenost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, nové technologie a zapojení občanů do rozhodování. S Piráty nabízíme variantu kraje bez korupce, politických trafik a klientelismu," představil vizi Pirátů Bartoš.

Mimochodem, mottem kampaně v roce 2017 byla věta "Pusťte nás na ně!". "Politici už nám toho naslibovali mnoho, zlaté zítřky, modré z nebe, nasazovali nám růžové brýle, Piráti už mají podobných slibů dost," prohlašoval tehdy Bartoš a tvrdil, že Piráti vědí, co je potřeba změnit, aby se v Česku žilo svobodněji, pohodlněji a země bohatla díky technologiím.

V poslední době se Piráti snaží s některými z těch, do kterých se původně pustili, spolupracovat. A to například v Olomouckém kraji, ve kterém právě jako jediném kandidují v koalici - se Starosty.

Na Olomoucku jdou do voleb se Starosty

"Mezi Piráty a Starosty je již vyzkoušená koalice na městě, která výborně funguje. Máme i programovou shodu, tak bylo odhlasováno, že do koalice půjdeme. Hodně jsme zvažovali, výsledek hlasování byl celkem těsný, vždy je tam ta pirátštější část, která by do voleb šla radši sama, " prohlásila Zdeňka Zahrádková Kocourková (Piráti), dvojka společné kandidátky.

Kandidát na primátora a lídrem je Josef Suchánek ze STAN. "Koalice riziková určitě není, respektive ne více než jakékoli jiné koalice. Opíráme se o základ, který jsme položili, jak už bylo zmíněno, před komunálními volbami. Je tam velký programový průnik, transparence a čistota. Dá se to budovat na neklientelismu a normálních férových podmínkách," uvedl.

O tom, že si Piráti se Starosty rozumí stále více, se v kuloárech hovoří. Pirát Bartoš má blízko k předsedovi tohoto hnutí Vítu Rakušanovi. "Ve sněmovně spolupracujeme s opozicí velmi úzce, nejvíce s politicky blízkým hnutím STAN," potvrdil sám Bartoš.

Olomoucký kraj je jediný, kde jde @PiratskaStrana v koalici - a to se STAN. Proto tady @Aktualnecz nabízí dvojici z čela kandidátky právě z tohoto kraje... pic.twitter.com/BkdniaW5TZ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 22, 2020

Přesto si jinak Piráti udržují od ODS, KDU-ČSL, TOP 09 i STAN obecně odstup. Ve chvílích, kdy se spekuluje o možné spolupráci pětice těchto stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021, vyjadřují Piráti k takovému projektu největší rezervaci.

"Piráti vznikli dva roky před ANO kvůli šíbrům z ODS, ČSSD, KDU-ČSL a pak i Věcí veřejných a TOP 09," upozorňuje často Bartoš a mluví o tom, že by mohly spíše spolupracovat společně pravicovější strany. "Vidím zde jistý prostor pro větší spolupráci některých jiných stran i s výhledem na volby 2021. A to v té konzervativnější části spektra, které dominuje ODS," řekl přesně.

Když se ho on-line deník Aktuálně.cz minulý týden zeptal na to, zda je pro něj klíčovým problémem Andrej Babiš u moci, přitakal. "Zásadní problém to samozřejmě je. Jednak celý jeho příběh, jak ke svému jmění přišel a kdo z politiků mu k němu pomáhal. Jde ale i o jeho obrovský střet zájmů, kde dotační a veřejné peníze, o kterých sám i zprostředkovaně rozhoduje, končí u jeho firem, a fakt, že si postupně v celé státní správě dosazuje své lidi z prostředí svého podnikání," řekl šéf Pirátů.