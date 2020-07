"Není členem vyjednávacího týmu, povede neformální rozhovory," říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová o roli Miroslava Kalouska v jednání o spolupráci s dalšími stranami. Sama upřednostňuje středopravou koalici s ODS a KDU-ČSL. V řadě témat se strana shoduje také s Piráty, ti jsou ale názorově příliš neukotvení a nevyzpytatelní, říká Adamová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co říkáte na tvrzení předsedy hnutí STAN Víta Rakušana v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz, který na dotaz ohledně možného volebního bloku STAN a TOP 09 odpověděl, že taková koalice by Andreje Babiše neporazila?

Cíl TOP 09 je už několik let stejný - zamezit privatizaci České republiky, které se, bohužel úspěšně, dopouští Andrej Babiš se svými kumpány. Abychom tohoto cíle dosáhli a situaci zvrátili, musíme spojovat síly. To snad už v opozici chápe úplně každý. Vylučovat tedy ze spolupráce kohokoliv dopředu znamená pouze pomáhat Andreji Babišovi. Spojování má smysl pro všechny typy voleb, tříštění nahrává nejsilnějšímu.

Překvapila vás jeho slova? Nebo zklamala? Naštvala?

Nebudu komukoliv vzkazovat cokoliv přes média. TOP 09 má jasný cíl a strategie, jak jej dosáhnout, je vcelku jasná - nenechat propadnout žádné hlasy, stavět na tom, co nás spojuje, a nenechat zavléct Českou republiku na maďarskou cestu.

Nemá ale Vít Rakušan pravdu v tom, že koalice TOP 09 a STAN by neměla sílu poslat Andreje Babiše do opozice?

Já si ale nemyslím, že nyní má vznikat koalice pouze dvou partnerů. Větší smysl má společný postup minimálně tří stran. Nejlépe obohacený o nezávislé osobnosti.

Byla byste tedy případně pro trojkoalici typu TOP 09, STAN a třeba ODS, Zejména když ODS a STAN už jednají o spolupráci?

Variant je více a i tato je jednou z nich. Vnímám ten spojující potenciál zejména v pravo-levém dělení, s nastupující hospodářskou krizí se opět do popředí dostávají ekonomická témata. Od středu napravo by mohla vzniknout koalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL, bude-li k tomu vůle.

Naopak od středu nalevo dává větší smysl koalice Pirátů se STAN. Ale variant je samozřejmě vždy víc a záleží na všech zúčastněných, zda nám společný cíl leží skutečně na srdci tak moc, že jsme pro něj schopni kompromisů a ústupků, anebo o tom jen mluvíme, protože to veřejnost očekává, ale reálně se v jednáních posunout nechceme. TOP 09 na tom cíli skutečně záleží.

Jak konkrétně nyní vedete jednání?

TOP 09 má samozřejmě svou strategii i preferenci, ale prosím pochopte, že není taktické to prozrazovat v médiích. Porazit politickou divizi Agrofertu můžeme jedině tak, že budou tyto strany spolupracovat už před volbami a po volbách sestaví vládní koalici.

Co byste řekla na kandidátku do parlamentních voleb ODS s podporou TOP 09? Odpovíte mi, že je to utopie, nesmysl?

Ve třech krajích máme společnou kandidátku a počet senátních kandidátů, na nichž jsme se s ODS shodli, teď ani neumím z hlavy spočítat. Je to pro nás přirozeně jeden z nejbližších partnerů…

Ale?

Nicméně rozdílné pohledy zejména na Evropskou unii a zelenou politiku musíme brát taky na zřetel. Věřím ale, že i ODS se v tom posouvá a třeba s místopředsedou Milošem Vystrčilem bychom se shodli snáz než s některými jinými představiteli.

Že je TOP 09 na ocet? To je jen vaše zdání

Pokud jde o Piráty, v čem je vám jejich politika blízká a u čeho máte výhrady?

S Piráty nás spojuje pohled na některá témata natolik, že předkládáme společné návrhy, například v oblasti životního prostředí, ochraně přírodních zdrojů. Naposledy třeba k odpadové legislativě, kde prosazuji s kolegou (Františkem) Elfmarkem hned několik věcí včetně ukončení skládkování v původním termínu. Dříve jsme také předložili řadu změn lesního zákona a shodneme se i v řadě výhrad k vládou prosazované podobě dostavby Dukovan.

A výhrady?

Na druhou stranu jde o stranu v mnohém neukotvenou a nevyzpytatelnou. Pokud jejich členská základna může vyvolat hlasováním kdykoliv změnu postoje i k tak elementárním otázkám, jakými je třeba členství Česka v NATO, tak nikdy nevíte, na čem s nimi jste. Navíc, i když to nikdy neřeknou nahlas, jsou prostě levicovou stranou. Levicovost samozřejmě není nadávka, je to zcela legitimní, ale TOP 09 je stranou pravicovou, tudíž si spojení s nimi před volbami lze představit jen těžko.

Máte s dalšími předsedy zmiňovaných stran cíl porazit Andreje Babiše. Jste ale ve shodě i v tom, jak toho dosáhnout?

O tom se právě vedou jednání a vnímám, že jsou dnes již všichni přesvědčeni, že spojování je tou cestou. To není málo. Vzpomeňme, že ještě před devíti měsíci se o spolupráci ve sněmovních volbách vyjadřovali mnozí představitelé opozice velmi skepticky. Hrdě hlásili, že sami dají deset, dvacet procent. Ten posun ve vnímání se daří i díky spolupráci v krajských a senátních volbách.

Ano, často slyším od předsedů, že koaliční spolupráce v těchto volbách bude zkouškou pro volby parlamentní.

Naše strana v těch jednáních byla velmi aktivní a výsledkem jsou po třech koalicích s ODS i KDU-ČSL. V řadě krajů jdeme společně mnohdy s dalšími partnery, někde se Stranou zelených, hnutím HLAS i místními stranami a hnutími, ve dvou krajích je i společná kandidatura se STAN. Podobné je to i s volbami do Senátu, kde jsme často byli schopni se dohodnout na ještě širších koalicích.

I přes tyto krajské koalice to může pro někoho zvenku vypadat tak, že TOP 09 zůstává "na ocet", že o spojení s ní není takový zájem.

Tohle vaše zdání přičítám tomu, že z každého jednání hned neběžím do médií a netroubím jeho průběh do světa.

I kdyby to tak nebylo, přece jen pro vás bude náročnější hledat si partnery. Čím to podle vás je?

Nesouhlasím s tvrzením, že je to náročnější. Jsme jasně profilovaná a konzistentní strana, jednoznačně prozápadní a proevropská, s důrazem na svobodu jednotlivce a na odpovědnou politiku zaměřenou na zítřek. Protože zítra je taky den. Některé může dráždit náš důraz na euro a jiným vadí jakákoliv zelená témata. Nejsme holt ani nemastní-neslaní, ani kam vítr, tam plášť. Jednáme se všemi, kteří vnímají už zmiňovaný cíl, a že nejde o ně samotné, ale o celou zemi.

Není jedním z důvodů současného postavení TOP 09 to, že je hodně vyhraněná, vy byste řekla zásadová. Tedy není tolik přijatelná pro některé další strany, které hledají partnery?

Mohli bychom mluvit na toto téma, mohli bychom se zaměřit na rozdíly. To bychom se ovšem daleko nedostali. Hlavně musí nakonec trochu ustoupit každý, pokud má skutečně zájem se dohodnout. Můžeme se podívat i do naší vlastní historie.

Do které její části?

Kdyby zástupci demokratických stran po druhé světové válce upřednostnili zájem republiky nad svůj stranický zájem, mohli čelit nástupu komunistů účinněji. Neříkám, že jsme v totožné situaci, ale jistou paralelu vnímám a nepoučit se z chyb našich předchůdců by byla kardinální chyba.

Ekologie je vrcholně konzervativní téma

Zastavme se čistě u vaší strany. Kdy a proč podle vás začala TOP 09 ztrácet své pozice? Co se to stalo, že strana, při založení fakticky hned na vrcholu, se k tomuto vrcholu už nepřiblížila?

Velkou chybou byl rozpad spolupráce s hnutím STAN před volbami do sněmovny v roce 2017. Dohromady jsme mohli mít výsledek víceméně stejný jako v roce 2013. Nechci hodnotit, kdo se na nedohodě jak podepsal, nicméně to je již za námi a nemá smysl se v tom nimrat.

Takže co bylo, to bylo.

Čelíme bezprecedentní ekonomické krizi, zdaleka ještě nemáme vyhráno nad koronavirem a do toho nám vládne oligarcha s obrovskou motivací, proč být v politice - nedostat se do tepláků a ještě zvětšit své vlastní jmění. Máme před sebou obrovské výzvy a na ty je třeba soustředit energii.

Analýz ohledně TOP 09 je mnoho a mnoho jich určitě ještě vznikne. Když některé z nich čtete, u jakého tvrzení nejvíce kroutíte hlavou na znamení nesouhlasu?

Někteří oponenti se nás snaží kvůli našemu zájmu o téma ekologie onálepkovat jako levicovou stranu. Tomu se musím smát. Ochrana přírodních zdrojů je vrcholně konzervativním tématem. Přímo ve zkratce TOP se skrývá slovo odpovědnost a je jedno, jestli je zaměřena na ekonomickou odpovědnost, nebo na odpovědnost za stav životního prostředí, v němž žijeme.

Argument s Miroslavem Kalouskem je zástupný

Jak je možné, že tak jasně proevropská strana, jednoznačně prozápadní a protikomunistická, nedokázala získat v regionech mnohem více svých členů, podporovatelů, voličů? Kde vidíte příčiny?

Nepopulistická strana to nemá snadné v žádné době. Ale v časech masivních dezinformačních kampaní, kdy polovinu mediálního trhu vlastní nebo ovlivňuje premiér s neomezenými finančními možnostmi a média veřejné služby jsou pod enormním tlakem, je složité oslovovat masy. Zvláště když poptávka po pravdě se za poslední roky dramaticky snížila.

Jezdíme za lidmi do všech koutů republiky, komunikujeme s nimi napřímo i skrze sociální sítě, rozrůstá se počet jak členů, tak podporovatelů. To mi dává naději, že lidem zodpovědná proevropská politika není lhostejná.

Neudělala ale řadu chyb i samotná strana, její špičky a třeba i představitelé v regionech? Jak je možné, že strana nedokázala více podchytit zájem lidí? Třeba po prezidentských volbách, kdy čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg získal obrovské množství příznivců?

Netřeba se pořád nihilisticky pitvat v minulosti. Řešme budoucnost. Řešme, jak ven z rekordního zadlužení. Vždyť nás vláda každého jen během posledních pár měsíců kvůli své letité nezodpovědné politice zatížila 50 tisíci korunami dluhu. Včetně nemluvňat. Nemáme jasno, kde vzít za pár let na důchody. Drancují krajinu a zemědělství přizpůsobují zájmům velkých agrobaronů. Nejsou schopni pořádně stavět dálnice. Těch problémů je už tolik, že by vláda měla jít od válu. A v každé jiné evropské zemi, možná vyjma Maďarska a Polska, by za každý jednotlivý průšvih už vláda dávno padla. Jsme jako žába v hrnci s horkou vodou.

Nelze se nezastavit u Miroslava Kalouska, který v ČT před pár dny oznámil, že v dalších sněmovních volbách už nebude kandidovat. V čem je pro TOP 09 důležitý a v čem podle vás straně spíše ubližoval?

Miroslav Kalousek je bezesporu výrazná osobnost, patří k české politické scéně už téměř 30 let. Je to silná osobnost, která samozřejmě lidi rozděluje, to už tak u silných osobností bývá. Navíc byla investována nemalá snaha a nemalé prostředky do jeho veřejné diskreditace. Jeho současné gesto je na české politické scéně nebývalé. Upřednostnil společný zájem nad svými vlastními ambicemi.

Ale sama víte, že v politickém zákulisí zní od některých důležitých "hráčů" varování: pokud bude mít Miroslav Kalousek nadále v TOP 09 silný vliv, těžko se s ní dohodneme na spolupráci.

Už před čtyřmi lety jasně a veřejně od Miroslava Kalouska zazněla výzva ke společnému postupu opozičních stran. Tento argument začal posléze zaznívat, ale Mirek se jednoznačně vyjádřil, že pokud by měl být překážkou spolupráce, nebude kandidovat. Opět jasně a veřejně. Proto jde o argument zjevně zástupný. Nyní už ho tuplem nikdo používat nemůže. Neumím si představit, že by svá slova nemyslel vážně.

Ale pokud se Miroslav Kalousek bude podílet na vyjednávání, což avizoval, nebude mít TOP 09 obtížnější roli při vyjednání o předvolebních koalicích?

Myslím, že už jsem na toto odpověděla u vaší předcházející otázky.



Ale nezůstane vliv pana Kalouska stejný, i když nebude kandidovat? Změní se nějak jeho pozice v TOP 09?

O koalicích vyjednává vždy předseda strany. Pan Kalousek řekl zcela jasně, kde může být jeho úloha. Dokonce bych to ani nenazývala vyjednáváním, jako spíše neformálními rozhovory. Z pozice předsedy poslaneckého klubu se věnuje řízení klubu a práci ve sněmovně. Vzpomeňme, jak před listopadovým sněmem, na němž jsme volili nové vedení, nám mnozí komentátoři věštili rozštěpení strany, protože podporoval mého protikandidáta (Tomáše Czernina). Jsme osm měsíců po této volbě a žádné rozštěpení nejenže nenastalo, ale naopak vedení TOP 09 táhne za jeden provaz. Chápu, že to našim konkurentům nevyhovuje, ale v tom je naše síla.



Nebylo by ale přece jen pro TOP 09 lepší, kdyby se Miroslav Kalousek úplně stáhl z politiky s koncem volebního období a vyjednávání nechal zcela na jiným lidech? Byť má na druhou stranu velké množství příznivců a nepochybně patří k nejvýraznějším poslancům a politikům posledních let?

Opakuji ještě jednou, že jednání vedou předsedové stran. Mirek Kalousek není členem vyjednávacího týmu.

Ale on říká, že přímo povede neformální rozhovory, a mluví o desítkách takových rozhovorů. Řekl vám, s kým je vlastně povede? A nemůže to přinést více škody než užitku?

Nemyslím si to. Rozhodování o koaliční spolupráci přece není jenom na předsedech či předsednictvech stran, ale také na členech. A je třeba se bavit se členy stran, ať už TOP 09, nebo jiných stran. Pan Kalousek zná za léta v politice mnoho lidí ve vlastní straně i v dalších stranách, má k nim nějaké vazby, a to za ty desítky let třeba i silnější než já či další členové vedení. Pokud se s nimi sejde například neformálně na pivu, tak nám může být nápomocný.

Ale nemůže se stát, že vaši partneři z jiných stran si nebudou jisti, čí slova vlastně platí a rozhodují?

To je nepochopení situace. Pokud si někdo myslí, že pan Kalousek přebírá iniciativu v jednání, tak to opravdu nepochopil. Pan Kalousek cítí potřebu pomoci a tam, kde to má pozitivní efekt, se o to bude snažit. Pokud by samozřejmě vedl rozhovor s někým, s kým nemá dobré vztahy, tak by to nemělo smysl. A takové rozhovory by ani nevedl.

On se netajil tím, že vás jako předsedkyni strany nechtěl. Máte za sebou první měsíce v čele strany, co pro vás bylo a je nejobtížnější?

Pro mě je skvělou zkušeností to, že se naše strana sjednotila. A to přesto, že někteří lidé mě nevolili a někteří mi kandidaturu rozmlouvali s tím, že by se strana mohla "štípnout". K tomu nedošlo, jsme skutečně jednotní a pracujeme jako jeden tým. Mám také dobré zkušenosti z jednání o krajských koalicích, myslím, že se nám v TOP 09 podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Určitě se budeme podílet na rozhodování o krajích v zastupitelstvech a věřím, že v některých případech i z pozic ve vedení krajů. Velmi nadějně vidím také senátní volby, často jsme dohodli velmi širokou podporu napříč celou opozicí.

Takže neprožíváte žádné rozladění, zklamání, vyčerpání, deziluzi?

Vůbec ne. Věděla jsem, do čeho jdu, protože jsem dříve byla první místopředsedkyní. Samozřejmě, je to náročná práce, jak časově, tak z pohledu vynaložené energie. Však už se těším na letní dobití baterek. Těším se na krátkou dovolenou, kterou prožiji sportováním a také pobytem na horách. Ale o rozladění, vyčerpání či deziluzi nemůže být řeč. Vždycky mi záleželo na naší zemi, aby byla skvělým místem k životu. A snažím se tomu co nejvíce napomáhat.