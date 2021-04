Zpochybnili Piráti členství v NATO a EU? Ne! Jsme nejčitelnější stranou, říká Bartoš

Už dva průzkumy veřejného mínění pasovaly koalici Pirátů a STAN na vítěze voleb, což by znamenalo, že předseda Pirátů Ivan Bartoš by měl šanci stát se premiérem. On sám ale tvrdí, že na něco takového teď nemyslí. "Pro mě tato věc není nyní podstatná. Do voleb musíme zvládnout covid a představit program na další čtyři roky," říká Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz k úvahám o možné příští vládě.

Pokud by se výsledky současných průzkumů potvrdily i v podzimních volbách, mohl by předseda Pirátů Ivan Bartoš usednout v křesle premiéra. | Foto: Radek Bartoníček

Už vás někdo oslovil "Pane premiére"?

Lidé občas toto oslovení používají na mě jako palici. Ve smyslu: "Když chcete být tím premiérem, můžete mi odpovědět na toto a toto?" Přitom já bych těm lidem odpověděl i normálně, aniž by se ptali v tomto ironickém duchu. Takže se to občas děje.

Letos na podzim to už může být realita. Jak dobře či špatně by si podle vás lidé zvykali na to, že byste byl předsedou vlády právě vy?

Za sebe můžu říci, že chci této zemi pomáhat. Jako Pirátská strana máme za sebou jedenáct let práce. Naši lidé pracují v Poslanecké sněmovně, ve vedení krajů i měst, máme mnoho zastupitelů. Srovnejte to s tím, že tady byly v minulosti strany, které měly mnohem kratší trvání než my. Třeba takové Věci veřejné, které vybíraly lidi v konkurzech a brzy z nich dělaly ministry. A upozorňuji, že to není jen o mně, ale také o Vítu Rakušanovi a jeho Starostech a nezávislých.

Vypadá to, že některé lidi dráždí představa, jak usedáte do křesla premiéra a nahrazujete Andreje Babiše.

Jsem si vědom, že některé skupiny si vůbec nepřejí, abych byl premiérem. Já se snažím ukazovat vize a plány pro Českou republiku. Na tom pracuji. A zatímco toto dělám, tak mě druzí lidé komentují, ať je to politická konkurence, různí oponenti mimo politiku nebo například novináři. Ti všichni o mně vytvářejí nějaký obraz. Já se snažím lidem ukazovat, jaký jsem ve skutečnosti.

Cítíte nějakou změnu atmosféry kolem vás a vaší strany v poslední době, kdy vás začínají průzkumy favorizovat?

Vidím, že například někteří lidé, kteří neměli potřebu se s námi dříve setkávat, nás víc berou. Otvírají se nám brány, které byly dříve zavřeny. To je pozitivní. Co je negativní, to jsou různé hoaxy a dezinformace o mně a naší straně. Řekl bych, že to je tak dvacetkrát intenzivnější než obvykle. Podobně jako různé řetězové maily seniorům, v nichž je o nás napsáno mnoho nesmyslů. Schopný politik se k takovým metodám nesnižuje. Lež je berlička slabých.

Mimochodem, který český premiér se vám líbil od konce komunistické totality? Snažil byste se někoho napodobit?

Nemyslím, že bych měl nějaký český vzor. Podle mě dělal politiku zodpovědně Vladimír Špidla (premiér v letech 2002-2004, pozn. red.), byť mám k němu jisté výhrady. Ale připravoval se na jednání, četl informace, v půl sedmé ráno bývaly na Úřadu vlády schůzky, na kterých se předjednávaly věci na vládu. Mě vždycky zajímá, jakým způsobem ten který politik řeší v danou dobu problémy, jak je pracovitý. Spíš bych se ale díval do zahraničí, líbil se mi způsob řešení problémů, jak ho reprezentoval Tony Blair. V současnosti se mi líbí Angela Merkelová, dělá svou práci v domácím i světovém kontextu dobře.

Tady je ukázka z dnešního rozhovoru s Ivanem Bartošem pro web ⁦@Aktualnecz⁩, na kterém se v příštích dnech objeví. Využil jsem i vaše poznámky k Pirátům, děkuju! Na videu jsem se zeptal, který premiér mu byl blízký. Koho byste tipovali? Vladimír Špidla. Proč? Viz video... pic.twitter.com/AGfjiVBBdX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 31, 2021

A co premiéři z ODS, s kterou možná už za pár měsíců budete vládnout? Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas?

Petr Nečas působil skromně. A ti další? Nemám rád papalášský způsob chování. Bohužel u těch lidí, které jste vyjmenoval, jsem měl pocit, že se chovají jako nadlidé. Z takové funkce nesmíte zblbnout, což se vám může stát i na nižších pozicích. Musíte si pamatovat, z čeho vycházíte a proč to děláte, politika je prostředek. Lidem často funkce stoupnou do hlavy. Nejdůležitější je stát nohama na zemi.

Takže se vám nezamlouval ani jeden premiér za ODS?

Ne.

Otázky k NATO mě už nebaví

Proč si myslíte, že část lidí má z vás Pirátů obavy a nejsou si jistí, co od vaší strany mohou čekat?

Ale vždyť přece si o nás lidé můžou všechno dohledat. My děláme 11 let transparentní politiku, každý člověk si může například číst naše diskusní fórum na internetu. Od výběrových řízení, přes politické nominace, po finance a povolební strategie, vše máme veřejné. Jsme čitelnější než kterákoliv jiná politická strana.

Ale stačí to k tomu, abyste byli "předvídatelní", aby bylo jasné, jakou politiku budete dělat, pokud byste vyhráli volby?

Ničím nemůžeme veřejnost zaskočit. Díky stranickému hlasování nejdříve věci vydiskutujeme a teprve pak se je snažíme prosazovat. Máme vysokou míru konsensu, naši reprezentanti v Praze a regionech plní náš program. Jsme ve vedení tří největších měst a deseti krajů.

Přesto o tom, co budete nebo nebudete prosazovat, rozhodne nakonec hlasování jedné tisícovky vašich členů. Není toto riziko? Hlasování mohou dopadnout jakkoliv, nelze ho předvídat.

Máme kolem 1250 členů, ale důležité je to, že když chce někdo za nás kandidovat, nemusí být členem strany. Takže v resortních týmech, které se věnují řešení konkrétních problémů, máme desítky odborníků, kteří vůbec členy naší strany nejsou. Kromě toho se snažíme oslovit mnoho lidí mimo naši stranu, například jsme spustili dlouhodobý projekt pro seniory, který vznikl z jejich z iniciativy. Řekli, že chtějí představovat naši politiku svým vrstevníkům.

Ale není riskantní, když rozhodujete mimo jiné ve vnitrostranických referendech? Jak může dopadnout hlasování například o nepopulárních věcech, typu vojenské akce NATO?

Zpochybnila někdy Česká pirátská strana přes své reprezentanty a ve svém programu členství České republiky v NATO? Ne! Zpochybnila Česká pirátská strana někdy členství v EU? Ne! Můžu se vás zeptat, nakolik jste si jistý, že například taková ODS nevezme jednou kramle z Evropské unie? Položíte takovou otázku panu Fialovi? Ve věci evropského projektu není ODS rozhodně čitelná, podívejte se na její reprezentanty v Evropském parlamentu. Ale vy se mě ptáte na Piráty a NATO.

Když mluvím s panem Fialou, ptám se ho například na EU. A vás se ptám na NATO, protože vy se prohlašujete za pacifistu a jako premiér nebo člen vlády možná budete muset rozhodovat o účasti ve vojenských akcích.

Mě už ale opravdu otázky kolem NATO a Pirátů nebaví. Opakuji, že jsme nikdy členství v NATO nezpochybnili.

Ale co jednotlivé akce NATO? V roce 2017 jste řekl Seznam Zprávám, že se vám některé intervence NATO nezamlouvají a jako pacifista s nimi máte zásadní potíže.

Tehdy jsem dostal naprosto virtuální otázku a odpověděl jsem popravdě - nikdy jsem nad ní nepřemýšlel.

Co když nás spojenci požádají o vojenskou spolupráci v rámci NATO?

Podporuji naše členství v NATO, jen se mi nelíbí, když se udělá nějaká aliance několika států a přistoupí k akci, aniž by to bylo prodiskutované v NATO. Ale bezpečnost naší země považuji za základ. Bohužel, někteří lidé moje slova, stará čtyři roky, používají proti mně jako zbraň. Neřekl jsem nic špatně.

Já se vás jen ptám, aby čtenáři měli o vás a Pirátech co nejvíce jasno. A poměrně často zaznívají otázky, kdo že jsou ti Piráti kromě velmi viditelného předsedy, několika poslanců či primátora Prahy. Jak často zasahujete proti členům, aby nevybočili z linie, kterou razíte?

Nezasahuji proti nim, ale samozřejmě se s členy bavím, pracujeme neustále na svém vzdělávání. Protože se na nás spustily různé antikampaně, dezinformace a vytrhávání našich vět z kontextu, tak jsme například včera měli e-learningový kurz "Jak se bránit hoaxům a dezinformacím".

A jak se bránit?

Přednášelo více lidí z mediálního odboru, ale i několik exponovaných členek a členů naší strany. Počínaje praktickými radami až po konkrétní příběhy a jejich vývoj. Popisoval jsem situace, kdy jsem si například naběhl, protože jsem něco nějak řekl. Proto jsem jim vysvětloval, že když něco nemají dokonale připravené, ať s tím nechodí ven, protože si nabijí nos. Viz iniciativa kolem názvu Mladé Pirátstvo.

Tato čerstvá záležitost vyvolala poměrně velkou mediální pozornost. Nebylo lepší nechat původní název Mladí Piráti?

Nevidím na přejmenování nic špatného. Myslím, že tento krok akorát splnil sny Tomia Okamury a dalších, kteří nás nálepkují například jako "genderisty", což moc nevím, co přesně znamená. Pokud to znamená fakt, že ženy a muži jsou si rovni, tak asi v pohodě. My jsme se ale samozřejmě našich mladých členů zastali.

Líbí se mi přístup slovenské prezidentky

Žijeme ale v době, kdy některá témata, pro někoho okrajová, vyvolávají u jiných velké emoce. Nepromluví i toto do výsledku podzimních voleb do sněmovny?

Ale proč taková témata vyvolávají tolik emocí? Protože si na nich někteří politici staví politické kampaně.

Sám ale víte, že někteří kritici označují Piráty za levičáky či neomarxisty, kteří mimo jiné podporují různé společenské změny a "podivnosti", které s těmito změnami přicházejí.

Co je podivného na našich postojích? Že nechceme v naší zemi rasismus? Že nechceme sexismus? To tedy nechceme! Naopak se zastáváme práv žen, aby například ženy braly za stejnou práci stejné peníze jako muži. Nebo proč se říká mateřské dovolená? Vždyť to vůbec žádná dovolená není! Ženy vypadnou na tři roky z práce, pak se vrátí a mají to velmi těžké.

Řekl byste, že v určitých částech české společnosti rasismus či sexismus dřímou?

Jsem přesvědčený, že česká společnost je dobrá. Lidé jsou dobří. Problém je, že velká část společnosti na tom není dobře ekonomicky. To je potřeba změnit. V beznaději či chudobě se daří zlé nálady zasévat lehce, neboť lze lidi strašit, podsouvat jim viníky této situace. Je to stejné všude na světě.

Jako politik asi těžko můžete říci něco jiného než to, že je česká společnost dobrá. Zejména, když pár měsíců před volbami usilujete o co nejvíce voličů.

Ale já si opravdu myslím, že česká společnost je dobrá! Když ji chcete někam posunovat, musíte věřit v jednotlivce, protože společnost je jeden každý individuální člověk. A když tento přístup k lidem nemáte, tak děláte fejk politiku. Já ale fejkovou, lživou politiku nedělám. A možná i proto jdeme nahoru. Věřím, že toto lidé na nás oceňují.

To se uvidí za půl roku.

Jsem rád za politiku, kterou dělá na Slovensku paní prezidentka Zuzana Čaputová. Ve věcech, které považuji za zásadní, s ní souzním. Neměří si lajky podle toho, komu to víc natře. Řada českých politiků takovou politiku jako ona nedělá. Politici jsou často ochotni vytáhnout polarizační téma jen proto, aby získali více lajků a fanoušků.

Řekl byste, že je váš politický vzor a budete se snažit napodobovat její přístup?

Mně se její přístup líbí. Její hodnota v kampani před prezidentskými volbami byla v tom, že říkala pravdu. Když jí na výrazně konzervativnějším Slovensku položili otázku kolem práv osob stejného pohlaví, tak bez mrknutí oka řekla: Já jsem pro. Nepřemýšlela, jakou reakci to vyvolá. Pro voliče je důležité, aby jim politik říkal pravdu. Ocení to.

Vůbec nejde o to, že bychom si rozdělovali funkce

Je možné, že ani těsně po volbách nebude jasné, kdo povládne. Zda třeba ANO, a s kým vlastně, nebo třeba jestli dáte dohromady vládu vy s lídrem koalice Spolu Petrem Fialou. Jak moc se obáváte, že by v ODS měli navrch ti, kteří říkají, že s vámi vládnout nechtějí?

No, jisté námluvy mezi ANO a některými lidmi v ODS lze vidět. Já ale doufám, že pan Fiala by takový krok neudělal.

Nedávno jsem s ním mluvil, tvrdil, že nebýt tady vláda Babiše, tak byste pro něj byli soupeři, ale takto je mu koalice s vámi nejbližší. Ale je vidět, že nadšený z Pirátů rozhodně není.

Mně nevadí, když občas něco proti nám řekne, beru to jako férový politický boj. Opravdu s tím nemám problém, my se tak špičkujeme, přestože s ODS vládneme hned v několika krajích a ve sněmovně spolupracujeme na řadě zákonů.

Bez ohledu na to, zda vůbec, a případně s kým budete vládnout, připravujete se STAN stínovou vládu, kandidáty, kteří by v případě úspěšných voleb mohli být vašimi kandidáty na ministry. Nebudou si ale lidé říkat: Ještě ani nebyly volby a oni už mají rozdělené funkce?

Například ve Velké Británii funguje běžně, že opoziční strana má stínovou vládu. My jako Piráti máme rozdělená různá témata, kterým se věnují naši poslanci a jejich odborné týmy. Vůbec nejde o to, že bychom si rozdělovali funkce. Navíc velmi dobře víme, že do voleb je daleko a my se ze všeho nejvíce snažíme pracovat na věcech, které souvisejí s covidem, pomoci ekonomice, školám.

Nedáváte v covidové době společně s koalicí ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podstatně větší důraz na rozvolňování či kompenzace než na ochranu lidí před virem? Být to na opozici, nestalo by se, že by situace v zemi byla ještě horší?

Z rozvolňování se stalo emočně zabarvené slovo. Zrušení nesmyslného opatření či jeho přenastavení není rozvolňování. Jestli něco od začátku vláda dělá špatně, a podívejte se na detaily řešení v jiných zemích, tak úspěšný je ten, kdo neřeší pandemii stylem "vypnu to" - "zapnu to", ale pracuje s parametry. A když už někomu zakáže pracovat, tak ho kompenzuje. To je rozdíl mezi námi a třeba Rakouskem či Německem.

Podle průzkumů se zdá, že se vám zatím daří voliče oslovovat více než Petr Fiala se svými koaličními partnery. Neobáváte se, že tato koalice se bude snažit v kampani zaměřit na možná slabá místa Pirátů?

Rád bych se s panem Fialou v blízké době setkal a ukázal mu na číslech, že nemusíme bojovat o přízeň stejných skupin voličů. Respektive, že cesta není se vůči nám často nesmyslně vymezovat. Lidé někoho volili, než přišlo ANO. Mezi voliči Andreje Babiše je skupina lidí, která by třeba Piráty se STAN nevolila, ale dříve volila ODS. Na druhou stranu existuje velká skupina lidí, kteří uvěřili v protikorupční étos ANO, který se ukázal zcela smyšlený, a těm mohou konvenovat právě Piráti a STAN.

Takže chcete, abyste si voliče s předsedou ODS "rozdělili"?

Nechci, aby koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách dopadla špatně. Po volbách je třeba, pokud dopadnou příznivě, hledat většinu pro sestavení demokratické vlády. A to s vědomím, že další volební období už ANO může vzít pouze podporou nedemokratických stran ve sněmovně. To by bylo pro tuto zemi v krizi to poslední, co bychom potřebovali.

Když jste byl nedávno za prezidentem Milošem Zemanem, ptal jste se ho, koho by pověřil sestavením vlády, pokud by vyhrála koalice Pirátů a STAN?

O tom jsme téměř nemluvili.

Ale to je přece jedna z klíčových otázek. Zejména když nedávno tvrdil, že bude přihlížet k tomu, která strana, a ne koalice, získá nejvíc hlasů. Což by mohlo znamenat, že vládu by nejdříve zkoušel sestavit Andrej Babiš.

Témata, o kterých jsme mluvili, nahodil pan prezident. Na začátku řekl, že se chce bavit o tom, o tom a o tom. Já jsem tam šel také se svými tématy. Mluvili jsme proto hlavně o zvýšení nemocenské nebo o očkování a pandemii.

Vy jste se ho nezeptal na to, jak by postupoval ohledně sestavování vlády?

O tom, jestli by dal přednost nějaké straně před koalicí, nic nezaznělo. Pro mě to není nyní ani podstatné, musíme zvládnout do voleb covid a představit program na další čtyři roky. U pana prezidenta nelze vyloučit nic, uvidíme po volbách. Když jsme spolu seděli, použil jsem příměr z pokeru, což se mu líbilo.

Jaký příměr?

Když člověk hraje poker, tak má svoji strategii a hraje s rozdanými kartami. A to i ve chvíli, kdy je večer položí na stůl a ráno pokračuje ve hře. Ovšem na české politice je špatné to, že člověk nikdy neví, jaké karty ráno na stole najde. Často jsou to úplně jiné karty.

Takže nemá smysl řešit, co a jak se bude dít po volbách?

Nemá smysl teď řešit, jak se prezident zachová za šest měsíců. Mým cílem je stát se tím, kdo karty rozdává a garantuje fér hru. Což je něco, co můžu aktivně ovlivnit.

Vzestup Pirátů začal po Bartošově návratu do čela strany Shodou okolností je to právě nyní na začátku dubna přesně pět let, co začal psát Ivan Bartoš jako předseda Pirátské strany její "novodobou" historii. Takovou, která podle dvou posledních průzkumů veřejného mínění favorizuje tuto stranu na vítěze podzimních sněmovních voleb. Tedy, pro pochopení Bartošova účinkování v politice je třeba dodat, že jeho politická kariéra začala ještě o nějaký ten rok dříve. Za jeho vstup do politiky je možné označit okamžik, kdy v roce 2009 napsal e-mail Jiřímu Kadeřávkovi z Brna, který právě tehdy zakládal Českou pirátskou stranu. "Dobrý den, Jiří, chtěl jsem se zeptat, zda je možné se aktivně zapojit do přípravné fáze k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny. Mám poměrně široký vědomostní záběr v různých oblastech (informační věda, informační politika, sociální komunikace, komunikační technologie, PR atp.). Přikládám svůj životopis, abyste mohl zvážit, zda by se člověk mého typu Pirátské straně hodil," psal mimo jiné Bartoš. Bylo mu tehdy 29 let, pracoval jako databázový architekt pro společnost Monster Technologies v Praze, dodělával si po studiu vysoké školy titul Ph.D. v oboru Informační věda na Univerzitě Karlově a jeho hlavní zálibou byla muzika. Už během krátkého času bylo Kadeřávkovi a dalším členům v té době ještě neznámé strany jasné, že člověk jeho typu se jim velmi hodí. A to tak, že už v říjnu stejného roku jej zvolili předsedou strany, kterým byl až do června roku 2014. Tehdy přišel zlom. Rok po volbách do sněmovny, kdy Piráti získali jen 2,66 procent hlasů, pevně doufali, že se dostanou do Evropského parlamentu. Málem se jim to podařilo. Voliči jim dali 4,78 procent hlasů - k evropskému křeslu bylo potřeba alespoň 5 procent. Samotný Bartoš dostal podle počtu hlasů třináctý nejvyšší počet z kandidátů všech stran. Čtrnáct dní po skončení voleb napsal na Facebook příspěvek, ve kterém jasně oznamoval: z čela strany odcházím. A k tomu jako důvody uvedl například to, že je unavený a otrávený a nelíbí se mu ani to, že ve straně jsou dva názorové proudy - aktivistický a politický. "Naše strana je v tuto chvíli názorově natolik rozdělena, že už si toho začínají všímat i média a naši političtí konkurenti - a to jí může v důsledku uškodit. Strana potřebuje v tuto chvíli sjednotit, začít pracovat a hovořit jasnou a jednou řečí," vysvětloval. Ovšem utekly dva roky a Bartoš se v dubnu 2016 postavil opět do čela Pirátů, byl zvolen volebním lídrem a na podzim následujícího roku slavili Piráti vstup do Poslanecké sněmovny, kde mají 22 poslanců. Kromě toho mají například pražského primátora Zdeňka Hřiba, jsou součástí vedení Brna a Ostravy, po loňských krajských volbách jsou součástí vedení deseti krajů a mají tři europoslance. Z pohledu průzkumů veřejného mínění jsou na tom Piráti vůbec nejlépe za jedenáctiletou historii strany. Změnu nálad v české společnosti naznačil nejdříve volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi, který proběhl od 18. ledna do 5. února. Podle tohoto modelu by poprvé vyhrála koalice Piráti a STAN s 29,5 procenty hlasů, ANO by skončilo druhé s 25,5 procenty hlasů a koalice Spolu, ve které je ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by byla třetí s 19,5 procenty. Zatímco v tomto průzkumu ještě ANO poráželo Piráty, pokud by nebyli v koalici se STAN, další průzkum už ukázal, že i samotní Piráti by ANO předběhli. Podle volebního modelu Kantar CZ z dat od poloviny února do 5. března by Piráti získali 22 procent voličů, ANO 20,5 procenta, STAN 13 procent, SPD 10,5 procent a ODS 9,5 procenta. Ještě výrazněji je změna trendu vidět v okamžiku, kdy se agentura ptala lidí na koalice. Piráti se STAN mají 34 procent, ANO 22 procent a koalice Spolu 17,5 procenta. Do třetice potvrzuje úspěchy Pirátů březnový volební model agentury Median, Piráti se STAN mají 27,5 procenta, ANO 24,5 procenta a Spolu 17,5 procenta.

