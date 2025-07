"My komunisté z boje neutíkáme," říká žena, která musela uvolnit místo Maláčové

Původně měla být jedničkou kandidátky hnutí Stačilo! v Praze. Kvůli uzavření aliance komunistů se sociální demokracií se ale bude o hlasy voličů ucházet až jako dvojka pražské kandidátky - za předsedkyní sociální demokracie Janou Maláčovou. Petra Prokšanová to bere realisticky a říká, že nemíní utíkat z boje.

Za komunisty kandidovala v Praze už před čtyřmi lety. Tehdy se o hlasy voličů ucházela ze čtvrtého místa - jedničkou byla Marta Semelová. Letos měla být Petra Prokšanová v rámci pražské kandidátky hnutí Stačilo! - což je projekt, jehož jsou komunisté stěžejním subjektem - lídryní a hlavní tváří. Nakonec z toho sešlo. První místo na kandidátce musí přenechat předsedkyni sociálních demokratů Janě Maláčové.

A byť plánuje - tak jako ostatní komunisté v jiných regionech - vybízet své věrné voliče ke kroužkování, situaci nevnímá úkorně. "Lídrem hnutí Stačilo! v Praze jsem byla od konce března doposud, tedy bezmála čtyři měsíce a za tu dobu jsme s mým týmem, pražskou KSČM a dalšími kandidáty hnutí Stačilo! udělali pořádný kus kampaně," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dle svých slov se změnou na postu lídra nejen ona, ale prakticky nikdo v rámci hnutí Stačilo! nepočítal. Ostatně vyjednávání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné s Maláčovou v únoru zkrachovalo - druhá jmenovaná totiž tvrdila, že Stačilo! do voleb nejde s levicovým programem. V mezičase však sociální demokraté vzali zpátečku a dnes tvrdí, že oba subjekty mají devadesátiprocentní shodu na programu.

Sociální demokraté umístí na kandidátkách hnutí Stačilo! okolo čtyřiceti svých politiků: reálnou šanci proniknout po volbách do dolní komory však mají pouze dva. Jana Maláčová coby jednička kandidátky v Praze a Lubomír Zaorálek jako dvojka za Kateřinou Konečnou v Moravskoslezském kraji. Oba mohou za jistých okolností uspět - tedy pokud je disciplinovaní voliči komunistů nepošlou ve finálním pořadí na nevolitelná místa.

Ostatně Prokšanová to říká jasně. "Protože my komunisté z boje neutíkáme, rozhodli jsme se s Pavlem Navrátilem, což je dosavadní lídr v Karlovarském kraji, že přijmeme druhá místa a budeme pokračovat v kampani," říká komunistka pro Aktuálně.cz. Navrátila odsunul z pozice jedničky kandidátky sociální demokrat Jiří Nedvěd.

Jak vnímá spolupráci komunistů a SOCDEM v rámci jednoho projektu? "Tím, že hnutí Stačilo! přibralo ke spolupráci sociální demokracii, rozkročilo se ještě více do protivládní opozice a pokusí se tak sjednotit hlasy, které v minulých volbách propadly. Na hodnocení, jak na tuto situaci voliči zareagují, je ale ještě brzy," míní Prokšanová. Současně přiznává, že ohlasy, které vnímá na sociálních sítích, jsou dle jejích slov různé.

"Mnoho lidí má ale obavy, aby Stačilo! kvůli této spolupráci neustoupilo ze svého avizovaného volebního programu. Ráda bych voliče uklidnila, že SOCDEM přijala za svůj celý program Stačilo! - tedy nejen jeho část věnující se sociální problematice, kam spadají například vyšší mzdy, dostupné bydlení a snížení věku odchodu do důchodu, ale také prosazování referenda o vystoupení z NATO a EU, včetně případného vytvoření společného poslaneckého klubu," zdůrazňuje Prokšanová.

A dodává, že když se k něčemu takovému politická strana veřejně zaváže, jistě svých závazků dostojí. "A to i po volbách," nepochybuje komunistka. Na otázku, jak si představuje spolupráci s Maláčovou v kampani, pak reaguje takto: "V Praze budeme usilovat o co nejlepší volební výsledek, kterým by mohl být zisk dvou mandátů."

Říká to s vědomím, že většina voličů v hlavním městě volí tradičně spíše současné vládní strany. "Avšak podle toho, jak mluvím s lidmi, i v Praze už jim stačilo zdražování, nedostupné bydlení, zvyšování výdajů na zbrojení a další hrůzy, které má vláda Petra Fialy na svědomí," má jasno Prokšanová.

Do voleb jde dle svých slov mimo jiné s tím, že chce voličům v kampani ukázat, jaké má Stačilo! řešení současných problémů. "Osobně plánuji pokračovat v kampani tak, jak jsme ji začali - budu se s voliči potkávat u petičních stánků, angažovat se na demonstracích, pořádat besedy a roznášet letáky," prozrazuje.

Připouští ale, že podoba horké fáze kampaně bude záležet i na nové lídryni. "Věřím, že společným cílem všech kandidátů na kandidátních listinách Stačilo! je ukončit Fialovu vládu a prosazovat volební program hnutí Stačilo! - a proto k žádným třenicím docházet nebude," má jasno Prokšanová.

A jak to vidí s kroužkováním? "Voliči v říjnu sami rozhodnou, kdo konkrétně je má v Poslanecké sněmovně zastupovat. A já si myslím, že by to měla být komunistka. Ostatně proto kandiduji," říká Prokšanová.