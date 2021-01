Hlasování Pirátů o volební koalici se Starosty a nezávislými sice v úterý dopadlo ve prospěch úzké spolupráce, ale někteří Piráti nejsou přesvědčeni, že jde o dobré řešení. Nejviditelnějším odpůrcem spojení je europoslankyně Markéta Gregorová, která se snažila přesvědčit spolustraníky, aby hlasovali proti. Předseda Ivan Bartoš i další s ní ale nesouhlasí a spolupráci podporují.

Není to spor, který by otřásal pirátskou stranou v základech a čelní představitelé by se kvůli němu emotivně hádali. Přesto je zjevné, že v úterý schválená koaliční spolupráce se Starosty a nezávislými má u Pirátů také své odpůrce. Někteří mají obavu, že na společné kandidátce do sněmovních voleb "vydělají" především Starostové a nezávislí, zatímco Piráti budou tratit na křeslech i na programových ústupcích.

Jménem odpůrců vystupuje především pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Zástupci starostů mají podle ní výhodnější postavení na kandidátkách.

"Před sedmi měsíci jsme do toho šli z pozice silnějšího, z pozice někoho, kdo může pomoci STAN překročit pětiprocentní hranici. Tento argument byl používaný i pro zahájení jednání, bylo řečeno, ať nepřijdeme o demokratické hlasy, že si nastavíme nepřekročitelný poměr mandátů. Přesto je nám teď předkládán plán, ve kterém drtivá většina tzv. mezních mandátů připadá na Piráty, zatímco STAN má své jisté," namítala Gregorová v sobotu na on-line jednání Celostátního fóra.

Gregorová také tvrdí, že podle průzkumů veřejného mínění získá koalice Pirátů a STAN jen o něco málo více křesel, než kdyby šli do voleb Piráti sami. "Kombinace aktuálních preferencí a vyjednaného poměru přinese v součtu jenom kolem pěti mandátů navíc oproti samostatnému postupu. Jak to bude tím pádem s motivací starostů v kampani, když mají svoje jisté?" ptala se europoslankyně.

Poděkovala těm, kteří usilovně pracovali na koaliční smlouvě se starosty, ale řekla, že chce předložit oponentní názor. "Nepředstupuji jako samozvaný odpůrce koalice, ale jako zástupce jiného kolektivního úsilí nabídnout vám další pohled na spolupráci a koalici. Nestřílejte, prosím, posla, nereprezentuji tady osobní názory Markéty Gregorové," uvedla s tím, že i názory této skupiny mají být adekvátně slyšet.

Gregorová zároveň předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi a celé členské základně vysvětlovala, že podle jejího názoru není STAN zárukou "tlačení pirátských myšlenek". "Z poměru jsme slevili proto, že je STAN nyní silnější než dříve. Ale nemají víc preferencí proto, že lidé se bojí propadlého hlasu? A proč se operuje s výsledkem krajských voleb, které jsou přirozenou dominantou starostů? Neustoupili jsme zbytečně tam, kde jsme měli na vzestup STAN vliv?" pokračovala.

Piráti povedou kandidátky ve všech krajích s výjimkou Středočeského, Libereckého, Olomouckého a Plzeňského kraje. Například předseda Bartoš by měl vést kandidátku v Ústeckém kraji, první místopředsedkyně Olga Richterová v Praze. Předseda STAN Vít Rakušan bude pravděpodobně lídrem ve Středočeském kraji. Opakovaně vyhrál komunální volby ve středočeském Kolíně, kde naposledy získal dokonce přes padesát procent hlasů.

Špičky Pirátů koalici se STAN hájí

Výsledek úterního internetového hlasování však ukazuje, že Gregorová a její názoroví příznivci tvoří výraznou menšinu. Koaliční dohodu podpořilo 668 Pirátů z celkového počtu 848 hlasujících. Předseda Bartoš se ale snaží co nejvíce komunikovat také s touto menšinou, už proto, že pirátské stanovy umožňují, aby i oponentní hlasy byly hodně slyšet, a vedení na ně musí reagovat. "Nevím, kterou jinou věc kromě programových bodů takto důsledně diskutujeme několik měsíců jako spolupráci se STAN," prohlašuje Bartoš.

Mám velkou radost, že členky a členové @PiratskaStrana schválili koaliční smlouvu Pirátů a hnutí @STANcz. Spolu chceme zvítězit ve volbách. V případě vítězství jsme připraveni ujmout se vedení této země v těžkých časech. Jsem přesvědčen, že společně můžeme vyvést zemi z krize. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 12, 2021

On i jeho první místopředsedkyně Olga Richterová argumentují tím, že jejich snahou je ze všeho nejvíce změnit poměry v Česku, čemuž má právě pomoci i koalice se starosty. "To, co teď hrajeme, je trošku vabank. Ale já myslím, že důležitý vabank, protože je to reálná možnost změnit budoucnost České republiky. Nemáme nikdo žádnou jistotu, ale to není v politice nikdy v ničem," říká Richterová.

Podle ní je dobré, aby proti spíše konzervativnímu bloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL stál liberálnější blok Pirátů se starosty. "A to v situaci, kdy je tady stále ještě jeden hegemon, hnutí ANO. A z hlediska strategie, podle které se politické šachy hrají, je hodně důležité, kdo bude ten druhý nejsilnější v povolebních rozhovorech, kdo bude kandidátem na premiéra, kdo bude v hlavních debatách. Doufám a věřím, že se kyvadlo vychýlí a postupně se procenta přesunou k naší koalici," vysvětluje Richterová důvody, proč kývla na koalici se starosty.

Zmínila se také o tom, že liberální blok, konkurující hnutí ANO, je důležitý i pro případ, kdyby se trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL rozpadla nebo nedostala do Poslanecké sněmovny. "Je to nepravděpodobné. Ale pokud chceme změnit směřování země, tak největší šance je při spojení se STAN," podotkla. "Při přiznání všech výhrad, ale při vědomí, že jsme udělali vše, co jsme mohli, je dohoda se STAN férová a jsem pro ni," dodala.

Povedlo se! Dneska je velký den! Členové Pirátů většinou 79% hlasujících schválili předvolební koalici s hnutím STAN. Mám radost. Nyní se do toho opřeme. Čeká nás podrobné rozpracování programu, řešení koronaviru, a příprava na velkou zodpovědnost. PS: A taky dál #NaKoleDoPrace pic.twitter.com/zDurVaE84W — Olga Richterová - poslankyně za Piráty (@olgarichterova) January 12, 2021

Koaliční dohodu podporuje také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který poukazuje na to, že Piráti potřebují v parlamentu spojence, pokud chtějí prosazovat svá témata.

"U některých témat, která v Poslanecké sněmovně prosazujeme, máme problém, že pro ně nenacházíme většinu. A podle výsledků voleb se může stát, že ji nenajdeme ani v příštím volebním období. Takže jde o to hledat strategii, která pomůže z hlediska dlouhodobé změny k tomu, aby se tato témata dřív nebo později schválila. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je získávat spojence a získávat podporu veřejnosti," argumentuje Michálek.

Hájil také to, že některé věci z programu Pirátů nejsou v koaliční smlouvě, protože podle jeho názoru nemělo smysl tlačit "na sílu" některá témata do koaliční smlouvy. "Tím bychom poškodili vztahy s naším koaličním partnerem a dosáhli bychom tzv. falešného souhlasu. Někdo sice něco odkývne, když na něj hodně tlačíte, ale ve skutečnosti s tím vnitřně nesouhlasí," uvedl Michálek.

Pirátské priority jsme prosadili, říká Bartoš

A jak se dívá na připomínky Gregorové a dalších odpůrců koaliční smlouvy samotný předseda Ivan Bartoš? Odmítá, že by Piráti ustupovali příliš v programových věcech nebo čemkoliv jiném.

"Cítím velmi silně, že do programových priorit (koalice Piráti a STAN) se obtiskly priority nás Pirátů. Stejně jako financování kampaně pojede přes naše pirátské systémy, ve kterých existuje registr smluv a další věci. Myslím si, že jsme zásadně prosadili naše pirátské postuláty," tvrdí Bartoš.

Jak už oznámil o víkendu, chystá se na setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Na něm chce mimo jiné probrat vážný problém, který se přímo dotýká koalice Pirátů se starosty.

V politickém zákulisí se totiž mluví o tom, že by prezident po podzimních volbách do sněmovny dělil počty hlasů pro Piráty a STAN dvěma. To by znamenalo, že i kdyby tato koalice volby vyhrála, Zeman by mohl oznámit, že celkový počet procent vydělil - a za vítěze by mohl označit například hnutí ANO, kdyby skončilo druhé. Což by vedlo i k tomu, že by sestavením vlády pověřil zástupce ANO.

Bartoš se na to chce prezidenta zeptat, o víkendu se u něj objednal, termín schůzky ještě stanoven nebyl. "Role prezidenta je důležitá. Chci se ho zeptat, zda stále platí, že vítěz voleb je pověřen sestavováním vlády. Nebo se vracíme k tomu původnímu konceptu, hledání většiny v Poslanecké sněmovně a sto jedničky," řekl v narážce na to, že v minulosti nebylo důležité jen to, kdo volby vyhrál, ale také zda byla schopna vítězná strana dát dohromady většinu, aby následně vláda získala důvěru sněmovny.

Někdy však ani to nestačilo - v roce 2013 Zeman nedal šanci Miroslavě Němcové z ODS, přestože měla dojednanou podporu a podpisy 101 poslanců. Místo toho Zeman premiérem jmenoval svého přítele Jiřího Rusnoka, který poté vládl s vládou bez důvěry až do voleb.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda se Bartoš neobává, že by prezident po volbách nebral procenta pro celou koalici jako rozhodující číslo, šéf Pirátů odvětil, že skutečným vítězem v demokracii je ten, který dokáže sestavit většinu. "Andrej Babiš často jedná tak, jako by zvítězil s 51 procenty, a hovoří o sobě o jako absolutním vítězi, ale takovým vítězem není," sdělil předseda Pirátů.