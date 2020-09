Usilovat o voliče Pirátů byla slepá ulička, ČSSD už působí srozumitelně, říká Hamáček

Byla to cesta do slepé uličky, tvrdí předseda ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz o dřívějším plánu svého předchůdce Bohuslava Sobotky oslovit voliče mimo jiné některými tématy Pirátů. Hamáček také popisuje, jak chce získat voliče v blížících se volbách, které pro něj mohou být poslední v čele sociální demokracie.

Předpokládám, že máte dobrou náladu, protože se scházíme ve dnech, kdy podle volebního modelu agentury Median jde vaše strana po dlouhé době mírně nahoru.

Tuším, že u této agentury je to náš nejlepší výsledek od voleb v roce 2017.

Takže jste v dobré náladě.

Řekl bych, že jsem obecně v dobré náladě.

Podle Medianu máte 9,5 procenta, což je sice zlepšení, ale pořád máte daleko k výsledkům, kterých ČSSD v minulosti dosahovala.

Pokud by se ale potvrzovalo, že podpora ČSSD u veřejnosti po čase pomalinku opět roste, tak by to dávalo za pravdu mým dřívějším slovům.

Kterým?

Že bylo správné jít do vlády a prosazovat naše priority. Vezměte si, že jsme jen dvě procenta za ODS, která je osm let v opozici. Což také o něčem vypovídá.

Je ale dobře i pro tuto zemi, že díky vám tady vládne Andrej Babiš?

Jestli je to dobře? Je to výsledek svobodných voleb. Jestli je to dobře, nebo špatně, to ukáže až čas.

Ale bylo nezbytné, aby země měla vládu závislou nejen na vás, ale také na komunistech?

Vy dáváte otázku, která je tady už od posledních voleb. Politická realita přece ukazuje, že buď tady bude vládnout Andrej Babiš s podporou sociální demokracie, anebo s podporou SPD. Například tady v kanceláři ministra vnitra by mohl sedět Tomio Okamura. To by vás určitě uklidnilo. Kdybychom pustili SPD do vlády, tak bychom naší zemi prokázali strašně špatnou službu.

Vy sám ale víte, že vláda ANO s Okamurou by možná vůbec nebyla, protože není jisté, že by poslanci ANO kývli na takové vládnutí. Stejně jako víte, že když je potřeba, tak si ANO ve sněmovně pomůže hlasy SPD či komunistů.

To tady pořád lítá vzduchem, ale řekněte mi nějaký příklad. Zatím nikdo nepoukázal na nějaké zásadní hlasování, ve kterém by tato "ďábelská koalice" zafungovala. Máme s ANO fungující spolupráci a nestalo se, že bychom při hlasování byli vytlačeni do kouta.

Vezměte si například hlasování o třech nových členech Rady České televize. Vy jako ČSSD říkáte, jak je pro vás nezávislost České televize absolutně klíčové téma, ale při hlasování prošli kandidáti, kteří dávali najevo velké výhrady k současné podobě ČT.

Sleduji pečlivě situaci kolem České televize a nevím, že by byla ohrožena její nezávislost. Nezaznamenal jsem, že by tato trojice radních dělala něco protizákonného nebo s úmyslem televizi ublížit. Prostě mají jiný pohled, jak má televize fungovat, a kladou nepříjemné otázky. Očekávám, že management ČT otázky vydrží a poskytne relevantní odpovědi. Pan generální ředitel a další jsou placeni z veřejných peněz a jsou povinni na otázky odpovídat.

Ovšem Rada ČT bude volit příštího ředitele a kdoví, jestli se ředitelem nestane někdo, kdo bude třeba pod vlivem hnutí ANO.

Nezaznamenal jsem, že by se něco takového chystalo. Nikdo ale nemá funkci na doživotí, současný generální ředitel ČT musí počítat s tím, že třeba přijde někdo jiný. Až přijde volba, udělá se slyšení kandidátů a já věřím, že ho média budou pozorně sledovat. A kdyby tam byl někdo, kdo by mohl ohrožovat nezávislost ČT, tak by se to neutajilo.

Na konec ledna jsme svolali sjezd

Jaký máte pocit z atmosféry v sociální demokracii měsíc před volbami?

Sociální demokracie se hlavně uklidnila. Což je velká devíza, protože lidé nevolí rozhádané strany.

Opravdu? Až takový klid u vás není, stačí připomenout spory kolem kandidátky v Ústeckém kraji, přechod vašeho plzeňského hejtmana Josefa Bernarda ke konkurenci, odchod bývalého prvního místopředsedy Jiřího Zimoly z ČSSD, protesty některých lidí v ČSSD proti jmenování Michala Haška volebním manažerem…

Myslím, že lidé, kteří měli v ČSSD jiné mínění o fungování naší strany, už odešli nebo se stáhli. ČSSD teď působí srozumitelně. Pokud jde o Michala Haška, jsem velmi spokojený s jeho prací i s tím, jak vypadá naše předvolební kampaň.

Nemáme čas probírat jednotlivá jména či regiony.

Ale vezměte si například jižní Čechy - po odchodu Jiřího Zimoly je tam klid a naším lídrem je hejtmanka Ivana Stráská, která je špičková regionální politička. Pokud jde o Plzeň, máme tam na čele kandidátky Ivoše Grünera, zkušeného náměstka hejtmana, člověka, který má energii. V případě Ústeckého kraje jsem odmítl platit kampaň expravičákům a jako vedení strany jsme postavili kandidátku ze sociálních demokratů.

Každopádně pod všemi změnami jste podepsaný vy jako předseda, je to tak?

Pokud jsem předseda, tak samozřejmě stranu řídím. A nesu za ni odpovědnost. Takže ano, Michal Hašek byl moje volba, řešení na Ústecku bylo moje volba, všechny věci do kampaně jako předseda schvaluji.

Pokud by tedy ČSSD dopadla špatně, největší díl kritiky půjde na vaši hlavu.

My jsme demokratická strana, takže strana se po volbách rozhodne, jak dál.

Nebudete ale říkat, že za výsledek nese odpovědnost celé vedení, nejen vy?

To nechte na nás. Jsme dost velká strana na to, abychom si uměli tyto věci vydiskutovat. Sejde se předsednictvo strany a volby vyhodnotí.

Neuskuteční se třeba i volební sjezd, na kterém by delegáti rozhodli, jestli zůstanete předsedou?

Myslím, že teď můžu říci, že jsme se rozhodli na konec ledna svolat sjezd. Takže bude prostor říci si věci v širším formátu.

Co by vám mohli spolustraníci přičíst k dobru?

Podařilo se stranu ekonomicky stabilizovat, udělali jsme hodně velkou reformu vnitřního fungování strany, protože jsme museli snížit aparát strany. Povedlo se také to, že jsme přivedli nové tváře, ať už Janu Maláčovou, Tomáše Petříčka, nebo Michala Šmardu. Ukázalo se, že sociální demokracie má stále zásobník lidí, ze kterého může čerpat. Nejsme nijak zakonzervovaní.

Kritici ČSSD asi namítali, že strana naopak takto působí.

Nemyslím si to. Ale je fakt, že jsme ještě nedotáhli do konce modernizaci strany, byť já bych spíš řekl, že se strana stále trošku hledá.

V čem?

Budeme se muset především popasovat s novou realitou, tedy s otázkami, které nabývají na důležitosti. Klíčové je například téma klimatické změny, musíme se bavit o tom, jak toto téma uchopit. Máme ve straně spoustu tradicionalistů, kterým je bližší konzervativní pohled, ale je třeba vnímat i skupinu, která upozorňuje, že musíme klimatické změny řešit.

Na kandidátkách máte málo mladých lidí. Pokud jde o levicově smýšlející mladé lidi, můžeme pozorovat, jak si vytvářejí nové strany typu Idealisté či Budoucnost a o vaší ČSSD tvrdí, že máte k moderní levici daleko. Označují vás za zemanovce, babišovce, stranu, které jde hlavně o funkce.

Tak ať se tito mladí předvedou.

Ale co říkáte na jejich výtky?

Například Idealisté jsou mladí lidé, kteří za našeho premiéra a předsedy Slávka Sobotky pracovali na Úřadu vlády a byli existenčně zajištění. Proč teď proti nám vystupují, to nevím.

Ale není vám líto, že jste sociální demokracii více generačně neproměnil, že v ní skutečně není vidět moc mladých lidí?

Generační obměna je věc, která se nesmí uspěchat. Nechal bych tomu ještě nějaký prostor a čas. Chtěl bych to udělat evolučně, a ne revolučně.

Nebojíte se toho, že strana doplatí na to, že se bude proměňovat příliš pomalu?

Tak ona už na to doplatila tím, že spadla z třiceti procent na sedm. A znovu se hledá. To je ale fenomén sociální demokracie minimálně všude v Evropě. Německá SPD je na nějakých patnácti procentech, to bylo před dvaceti lety nepředstavitelné. Podívejme se do Rakouska, Francie i jinam.

Miloš Zeman je specifická osobnost

Vzpomínaný Bohuslav Sobotka v roce 2016 navrhoval, aby se ČSSD například více soustředila na městské voliče, mluvil o nutnosti přijít s některými tématy, s kterými přicházeli Piráti.

To byla cesta do slepé uličky, sociální demokracie jako nejstarší politická strana nemohla profitovat z pirátských témat.

Jste o tom přesvědčený?

Lidé, kteří dnes volí Piráty, by v drtivé většině ČSSD nevolili, protože by si na nás vždycky našli něco, co by jim vadilo.

Vydala by se ČSSD do slepé uličky v případě, že by zacílila na voliče, kteří nepodporují Miloše Zemana, vítají cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan nebo si myslí, že v Praze nemusí stát socha Koněva?

Na takové voliče už cílí pět stran. A všechny mají po pěti procentech. Tam já prostor pro ČSSD nevidím. My ale chceme cílit i na městské voliče. Ovšem tak, že budeme řešit jejich reálné problémy. Tím hlavním je bydlení. My jsme první strana, která přišla se smysluplným konceptem neziskového bydlení, a tento koncept dotáhneme do konce.

Ale ve vládě vám tento návrh neprošel.

Myslím, že důvodem byla politika, protože hnutí ANO nechtělo, abychom s tímto návrhem uspěli. Když se ale bavím například s panem premiérem, tak vidím, že je prostor pro to, abychom nakonec uspěli.

Jenže sociální demokracie byla ve vládě za posledních zhruba dvacet let hned několikrát. A bydlení je stále dražší a nedostupnější.

Tak toto můžete zrovna připsat na ten seznam toho, co se nám sociálním demokratům nepovedlo. A chceme to řešit.

Ale podobně by šlo připomínat další věci. Stovky tisíc seniorů mají nízké důchody a naděje, že je budou mít další generace podstatně vyšší, je v nedohlednu. Exekuce. Velké daňové zatížení práce. Nemáme čas na delší výčet problémů…

Sociální demokracie kromě let 1998 až 2002 vždycky vládla v koaliční vládě, což je vždycky složitá věc. Kdybychom měli 51 procent, tak bychom řadu věcí zajistili velmi rychle. Bohužel, to je zátěž tradičních politických stran, vždycky někdo vezme nějaký klacek a praští nás s ním po hlavě za něco z minulosti. Já jsem předseda strany od roku 2017 a snažíme se řadu problémů řešit.

Vy se snažíte jako předseda chovat velmi vstřícně k prezidentu Miloši Zemanovi. Jste přesvědčený, že je pro Česko dobře, že má na Hradě právě jeho?

Vy se mě ptáte na něco, co rozhodl někdo jiný. Voliči většinově rozhodli, že prezidentem má být Miloš Zeman. Já se s ním snažím vycházet tak, aby to bylo ku prospěchu věci.

Vy a sociální demokracie jste mu ale na Hrad pomohli.

Ano, já jako Jan Hamáček jsem svým hlasem přispěl ke zvolení Miloše Zemana prezidentem. Stejně jako dva a půl milionu dalších lidí.

Prospívá této zemi to, že je prezidentem?

Miloš Zeman je specifická osobnost, která vyhrála demokratické volby. Mým úkolem jako politika je s ním spolupracovat. A to se mi daří.

V čem je například vzorem pro mladou generaci?

Každého politika soudí historie a čas. I z debat s Milošem Zemanem jsem přesvědčený, že dbá o to, jaký bude jeho politický odkaz. Tečka.

Co cítíte, když vás část veřejnosti vykresluje jako někoho, kdo se chová slabošsky vůči Miloši Zemanovi nebo Andreji Babišovi?

Necítím se rozhodně jako někdo v koutě. Například když se podívám, co jsme já a sociální demokracie předvedli v koronavirové krizi, tak jsem spokojený.

Ale nechybí vám někdy více odvahy vůči zmiňované dvojici?

Politika se strašně změnila. Bývaly doby, kdy kompromis nebylo sprosté slovo. Svého času bylo uměním politika najít řešení. O což se já snažím. Dnes je populárním politickým stylem bouchání do stolu a řvaní na Twitteru. Z mého pohledu to nemůže skončit dobře. Kdybych já bouchal do stolu a řval na Twitteru, tak půlka věcí, které jsem prosadil, by nebyla. Pořád si myslím, že dobrý politik je ten, kdo umí dělat kompromis. Pokud by to neplatilo, tak už jsem asi za svým zenitem.

A nejste? Ve vysoké politice jste už řadu let, jak se cítíte?

Řekl bych, že jsem ve středním věku, nabral jsem nějaké zkušenosti, některé věci bych už asi dělal jinak. Ale práce na ministerstvu vnitra i v ČSSD mě baví, byť je to náročné. A pokud jde o budoucnost, tak uvidíme.

Občas se objevují spekulace, jestli se z vás nestane velvyslanec.

Rozhodně se nechystám ani na ambasádu do Kanady nebo do USA, jak se o tom někdy mluví. Určitě nemám nikde na ambasádě dohodnutý "flek". To je nesmysl. Byť samozřejmě neplánuji, že v politice umřu. Teď mám jasnou misi dovést ČSSD ke krajským a senátním volbám a potom se uvidí.

Nebudou to vaše poslední volby v čele ČSSD?

Může se stát cokoliv. Jak už jsem říkal, jsme demokratická strana.

Kdo by vás mohl případně vystřídat? Jana Maláčová?

Pokud bude chtít kdokoliv kandidovat, tak může kandidovat. Rozhodnou delegáti sjezdu v lednu 2021.

Dovolte jeden osobní dotaz. Když někdy přemýšlíte nad tím, co vám politika dala a vzala, neříkáte si, že vám toho vzala až příliš? Stejně jako řada jiných politiků jste se rozvedl.

Bohužel, politika bere mnoho času. Když se ale ohlídnu za svou prací, myslím, že jsem za ta léta spoustě lidí pomohl a spoustu věcí jsem se snažil posunout dopředu. Ale hodnotit mě bude, podobně jako v případě jiných politiků, až historie.

Vystrčilova cesta Česko poškodí

Netrápí vás, že ČSSD je pro část lidí nevolitelná strana i kvůli tomu, že má nádech prozemanovské strany s pochopením pro Čínu nebo Rusko?

Co si pamatuji, nikdy v historii nebyla česká zahraniční politika takovou obětí domácí politiky jako v současnosti. Do vztahu k Rusku a Číně se promítá odpor části politického spektra a veřejnosti k prezidentovi. Což je z mého pohledu pro Českou republiku devastující. Například s tím, co udělal předseda Senátu Miloš Vystrčil, nemůžu souhlasit.

Pořád si myslíte, že pan Vystrčil se rozhodl pro cestu na Tchaj-wan z toho důvodu, že byl pod tlakem senátorů, kteří by jej jinak nezvolili opětovně předsedou Senátu, jak jste řekl Deníku N? Byť on vaši interpretaci odmítl?

Jasně. Českou republiku jeho cesta skutečně poškodí. Kdyby tato cesta byla tak výhodná, tak by už přece zahraniční politici dávno stáli ve frontě na cesty tam. Trvám na tom, že za cestou pana Vystrčila byl i tlak senátorů.

Rozumíte ale té části české veřejnosti, která má pocit, že se čelní vládní politici chovají "ušlápnutě" vůči Číně nebo Rusku, a proto vítají cestu Miloše Vystrčila i jeho slova o svobodě a demokracii?

Já tomuto vašemu argumentu rozumím, ale stojím si za tím, že to je dáno vnitropolitickou situací u nás. A zahraniční politika je toho obětí. Nemám pocit, že by se Česká republika chovala nějak ušlápnutě. Jsme země, která si splnila všechny ambice z devadesátých let, jsme v NATO, jsme v Evropské unii, a dodávat si sebevědomí tím, že pojedeme na Tchaj-wan, je zbytečné. Pokud budeme takto dělat zahraniční politiku, tak to nedopadne dobře. Může se to vyvinout ve velmi nepříjemný konflikt jak v ekonomické oblasti, tak v diplomacii.

Ale má Česko mlčet k tomu, jak se Rusko a Čína vyjadřují o naší zemi? Nebo jak se chovají ke svým vlastním občanům, jak omezují svobodu a práva lidí? Viz poslední případ - otrávení kritika Putinova režimu Alexeje Navalného.

V naší moci ale není změnit režim ani v Rusku, ani v Číně. Je potřeba vést s těmito zeměmi dialog. Ale samozřejmě že je třeba odsoudit otravu Navalného, samozřejmě že je potřeba poděkovat Němcům, že se o něj postarali. My teď například pomáháme občanské společnosti v Bělorusku.

Pokud takto komentujete cestu na Tchaj-wan, nestane se sociální demokracii, že přijde o nějaké své ještě poslední prozápadní voliče?

Předpokládám, že většina národa neuvažuje jako Pavel Novotný.

Tak teď jste sáhl k extrémnímu příkladu.

Při vší úctě, když to trošku přeženu, tak zahraniční politiku teď dělá Pavel Novotný s Milošem Vystrčilem. Samozřejmě u pana předsedy Senátu je to s vyšší noblesou. Ale jinak to je brutální twitterová politika na efekt.