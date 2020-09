Do rezerv má jít 60 milionů roušek. Hamáček vyčkává, kvůli médiím žádá o pokyn vládu

Více než 75 milionů roušek a dalších ochranných pomůcek míří do státních rezerv, do správy jim je má předat ministerstvo vnitra. Podle zjištění Aktuálně.cz se však převod ještě neuskutečnil. Resort ministra Jana Hamáčka (ČSSD) za něj nechce odpovědnost nést sám. Proto žádá vládu, aby do celé transakce vstoupila. Státní rezervy vedle toho shromažďují také vlastní zásoby.

Když v březnu kvůli šíření nemoci covid-19 způsobené koronavirem platil v zemi nouzový stav, ministerstvo vnitra dostalo od vlády Andreje Babiše (ANO) úkol. Mělo pořídit zásoby roušek, respirátorů či ochranných rukavic odpovídající spotřebě za šest týdnů. Střihem se přesuňme na konec července. Nouzový stav už dávno nebyl aktuální, opatření platila minimální a pomalu se začalo mluvit o možném podzimním náporu nemoci. Státní rezervy ale stále neměly zásoby. Související Nemáme ani jednu roušku, přiznal šéf hmotných rezerv. Podle Hamáčka je pomůcek dost Vláda proto 27. července nařídila Hamáčkovu resortu, aby pomůcky v držení svého ministerstva poskytl do Správy státních hmotných rezerv. Jde o 59 milionů roušek, osm milionů respirátorů či necelých sedm milionů rukavic. Převod měl proběhnout do 31. srpna. Zatím k němu však nedošlo. Na čem vázne, vyplývá z podkladu na nadcházející pondělní zasedání kabinetu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. "V rámci prací na splnění usnesení vlády (z 27. července) si ministerstvo vnitra vyžádalo od ministerstva financí vyjádření, jak nejlépe postupovat ve věci bezúplatného převodu osobních ochranných pomůcek v intencích zákona," vysvětluje resort vnitra. Hledal čistý způsob, jak převést zásoby do rezerv státu zdarma. Ministerstvo financí 21. srpna odpovědělo, že aby je vnitro mohlo poslat do rezerv, musí je označit jako nepotřebný majetek. Takové rozhodnutí by vydal přímo Hamáček. Jenomže až na roušky počet pomůcek neodpovídá pokrytí spotřeby na uložených šest týdnů. Podle Hamáčka na ně proto nelze pohlížet jako na majetek, který lze označit za nepotřebný. Rozhodnutí proto nechce nést sám. Související Vojtěch představil eRoušku 2.0 a hájil "kradené" grafy z Ameriky. Jen inspirace, říká Ať mi to řekne vláda, chce Hamáček "Vzhledem k tomu, že osobní ochranné pomůcky jsou v době trvající pandemie koronaviru strategickým majetkem státu (…) a v dané situaci by mohlo dojít k mediálnímu zneužití výrazu 'nepotřebný majetek', ministerstvo vnitra žádá, aby vláda svým usnesením uložila ministru vnitra, aby při naplňování usnesení vlády (z 27. července) vydal rozhodnutí o nepotřebnosti výše uvedených pomůcek," stojí v materiálu. Hamáček chce mít jistotu, že odpovědnost za označení zásob coby nepotřebných bude odpovídat celý kabinet ANO a ČSSD. Zda mu vláda vyhoví, se ukáže v pondělí. Tento bod se projedná jako šestý v pořadí. Jinak je resort na "transakci" připravený - k dispozici už jsou zápisy o převodu stejně jako dohoda ve prospěch státních rezerv o bezplatném užívání policejních skladů v Opočínku na Pardubicku, kde jsou uložené. Co chce Hamáček poslat do státních rezerv Pokud vláda v pondělí schválí žádost ministra vnitra Jana Hamáčka, jeho resort pošle do Správy státních hmotných rezerv následující ochranné pomůcky: 8 105 640 respirátorů typu FFP2

169 600 respirátorů typu FFP3

59 304 000 roušek

535 360 ochranných brýlí

279 500 ochranných štítů

6 843 000 rukavic

11 200 návleků na obuv Mimo převod 75 milionů kusů ochranných pomůcek je ve hře ještě 3,2 milionu roušek. Ministerstvo vnitra je chce poskytnout lidem, kteří půjdou v říjnu k volbám. Jde o jejich ochranu přímo ve volební místnosti. Také pro uvolnění roušek pro senátní a krajské volby žádá Hamáček o potvrzení vládu. Ochranné pomůcky po své linii shromažďuje na základě pokynu vlády také sama Správa státních hmotných rezerv. Vydržet mají dva měsíce. Distribuovat by se začaly ve chvíli, kdy by v ostatních institucích, typicky v nemocnicích, došly. Na zásoby zajišťující spotřebu po dobu jednoho měsíce už má správa s dodavateli uzavřené smlouvy, kontrakty jsou na osm z 11 druhů pomůcek. V pondělí dorazilo do rezerv 3,5 milionu rukavic Jde o 16 milionů roušek, 21 milionů rukavic, 200 tisíc výtěrových setů, 250 tisíc ochranných brýlí, 160 tisíc štítů, 350 tisíc návleků na obuv, téměř tři tisíce filtrů do respirátorů FFP3 a 140 tisíc ochranných čepic. "Smlouvy jsou koncipované tak, že dodavatel nám musí zboží dodat do tří měsíců od podpisu smlouvy, z toho 20 procent ochranných pomůcek musí dodat do 30 dní," řekl Aktuálně.cz předseda rezerv Pavel Švagr. V rámci těchto smluv už správa první zásoby dostala, v pondělí přijala do svého skladu v Sedlčanech 3,5 milionu rukavic. O poskytnutí dalších pomůcek pro státní rezervy se ještě soutěží - správa vybírá dodavatele 1,5 milionu respirátorů třídy FFP2 a 1,1 milionu respirátorů FFP3. Na vítěze také čeká ještě tendr na 63 tisíc rychlotestů a 577 tisíc zdravotnických čepic. Druhý měsíc státní hmotné rezervy obstarají z vyřazených zásob z ministerstev, smlouvu podepsaly s financemi, průmyslem a zdravotnictvím. Zdaleka největší dodávku poskytne ministerstvo vnitra. Jde o zmíněných 75 milionů pomůcek, na které má po žádosti Hamáčka kývnout v pondělí vláda. "Pro druhý měsíc zásob některé zakázky na nákup pomůcek ani nemusíme vypisovat. Máme jich totiž dost," dodal Švagr.