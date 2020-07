Na kandidátce teď máme ty, kdo se za ČSSD nestydí, říká Hamáček k rozkolu v Ústí

Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka a jeho stranu jsou podzimní krajské a senátní volby důležitější než kdykoliv dříve. Ukážou totiž, zda strana nadále ztrácí voliče, kterých už tak nemá mnoho. Navzdory této důležitosti však zmítají sociální demokracií spory, které se týkají právě voleb. "Žádného rozkolu se neobávám, jsme na volby připraveni," tvrdí Aktuálně.cz Hamáček.

S předsedou sociální demokracie a zároveň ministrem vnitra Janem Hamáčkem je možné debatovat o řadě témat, ne však o krajské kandidátce strany v Ústeckém kraji. Když ho novináři zastavili tento týden po tiskové konferenci v Lidovém domě a zeptali se ho na stranické spory na Ústecku, bylo patrné, že mu to vadí.

"Prosím vás, to je naše interní věc. Žádná jiná strana vás nezajímá tolik jako sociální demokracie," reagoval Hamáček a doporučoval novinářům, aby se raději podívali na to, kdo kandiduje v tomto kraji například za ODS.

Nevole předsedy Hamáčka dobře ilustruje nynější rozpory mezi některými lidmi ve vedení ČSSD. S řešením situace na Ústecku totiž někteří nesouhlasí. Hamáček se tam kategoricky postavil proti záměru tamní krajské sociální demokracie, která chtěla jít do voleb s kandidátkou Lepší sever.

"Ale vždyť já jen chtěl, aby na Ústecku kandidovali sociální demokraté. A ne, abychom tady podporovali kandidátku, kde bude na prvních místech jediný člen ČSSD," vysvětluje Hamáček deníku Aktuálně.cz. Lídrem této kandidátky je zástupce hejtmana za sociální demokraty Martin Klika, který se rozhodl přerušit členství ve straně, aby mohl kandidovat navzdory Hamáčkově nesouhlasu.

"ČSSD měla na Ústecku třicet procent, nyní má kolem pěti procent. Raději tam dotáhnu lidi, kteří tam udělali těch třicet procent," dodal k tomu Hamáček v televizi Prima.

Vadí Benda

Výsledkem je to, že se kromě Kliky i několik dalších straníků v regionu rozhodlo vystoupit z ČSSD a spojit se s uskupením Lepší sever. Společně jdou do voleb proti rychle sestavené nové kandidátce ČSSD, za kterou stojí právě Hamáček.

Aby toho nebylo pro Hamáčka málo, na čtvrtém místě kandidátky je kontroverzní člen Petr Benda, který mimo jiné v minulosti kandidoval do Poslanecké sněmovny za extremistickou Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

To je i na sociální demokracii příliš. Proti se ozvali kromě jiného významní členové, například ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek či místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Ani jeden nesouhlasí s kandidaturou Bendy, Zaorálek na Facebooku napsal, že "taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociálně demokratické strany".

Bohužel jsem nebyl účasten debaty o nové kandidátce @CSSD na Ústecku. Ale teď nemůžu prijmout,že by na naší kandidátce měl být někdo jako p.Benda,který dříve spolupracoval s pravicovými extrémisty.Taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociální demokracie. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) July 29, 2020

Pro Hamáčka nic příjemného, místo toho, aby šel s jednotnou sociální demokracií a silnými kandidáty do voleb, tak v posledních měsících počítá jednu ztrátu za druhou. Stačí si projít alespoň některé.

Ztráta Bernarda i Zimoly, marný boj o Valachovou

Například v Plzeňském kraji přišla ČSSD o hejtmana Josefa Bernarda, který se rozhodl přejít ke Starostům a nezávislým. Z člena ČSSD se tak stal přímým konkurentem, protože vede kandidátku STAN.

Mimochodem, na Bernardovi lze ukázat ještě na jednu ztrátu ČSSD. Bernard se rozhodl jít do voleb s hnutím Idealisté, což je skupina především mladých lidí, kteří měli původně nejblíže k sociální demokracii a byli pro ČSSD možný koaliční partner. Jenže jejich předseda Vojtěch Vašák politiku ČSSD pod Hamáčkovým vedením tvrdě kritizuje. "Moderní sociálnědemokratické hodnoty jsou v ČSSD těžko prosaditelné," řekl Aktuálně.cz Vašák.

Hamáček se rozešel také s dalším hejtmanem za ČSSD, Jiřím Zimolou, z něhož je rovněž nyní konkurent sociální demokracie. Zimola, který byl hejtmanem Jihočeského kraje v letech 2008 až 2017, jde do voleb se svým novým hnutím Změna 2020. Volby ukážou, zda Hamáčkovi vyjde sázka na jeho následovnici Ivanu Stráskou, pro kterou by to bylo první volební vítězství. Předcházející volby v tomto kraji vyhrál ČSSD Zimola.

Vážné problémy má ČSSD také v Moravskoslezském kraji, který byl přitom v minulosti její baštou. Lubomír Zaorálek se tady za podpory Hamáčka rozhodl zrušit řadu stranických organizací a fakticky si vybral za sociálnědemokratického lídra Petra Kajnara. Tím ovšem vyvolal ve straně na severu Moravy bouři emocí, takže nemálo už bývalých sociálních demokratů se chce se stranou soudit a nikdo netuší, jak na to zareagují voliči.

Ani s jihem Moravy nemůže být předseda Hamáček spokojený. Byl by rád, kdyby tady kandidátku vedla poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Členka ČSSD, kterou si při minulých volbách vzal Hamáček do "svých" středních Čech a oba následně voliči dostali do Poslanecké sněmovny. Valachová o lídrovství velmi stála, získala podporu Hamáčka a dalších špiček strany, jenže mnozí sociální demokraté v Brně a okolí se proti tomu vzbouřili a nakonec si vydupali kandidátku, kterou vede náměstek hejtmana Marek Šlapal. A to za situace, kdy navíc proti ČSSD kandidují zmiňovaní Idealisté.

Senátoři ČSSD kandidují jako nezávislí

Aby toho nebylo málo, Hamáček musí počítat také se ztrátami sociální demokracie v senátních volbách. Do nich jde přitom ČSSD už tak v těžké situaci, musí obhajovat nejvíce křesel ze všech stran a hnutí - a to hned deset. Celkově má přitom ČSSD v Senátu třináct členů.

Pokud by ČSSD nikde neuspěla, bude mít pouhé tři senátory. Hamáček se svými lidmi přitom dávali kandidátku dohromady horko těžko, ubývá totiž členů, kteří chtějí kandidovat za ČSSD, takže například starosta Znojma Jan Grois nejde do voleb pod praporem ČSSD. Kandiduje jako nezávislý.

Hamáčkovi určitě nepřidává na náladě ani to, že se mu nepodařilo dodnes najít řeč se senátním klubem ČSSD, odkud zaznívá často k jeho politice kritika. Senátoři se vesměs nesmířili s účastí ve vládě s premiérem Andrejem Babišem, což nejvíce prosazoval právě Hamáček. Velmi se jim nelíbilo například ani jeho rozhodnutí udělat volebním manažerem bývalého hejtmana Michala Haška, u kterého si veřejnost až moc pamatuje jeho opakované popírání schůzky u prezidenta Miloše Zemana, který bojoval proti předcházejícímu předsedovi a premiérovi za ČSSD Bohuslavu Sobotkovi.

Jsme strana do nepohody, tvrdí Hamáček

Přes všechny tyto problémy ale nelze čekat, že by ve vedení sociální demokracie nastal rozkol nebo "povstání" proti předsedovi. Všichni čekají na výsledek voleb, podle kterého se bude odvíjet další dění ve straně. Ti, kteří kritizují například postup Hamáčka ohledně Bendy, tedy například místopředseda Šmarda, zároveň avizují, že žádné další kroky nechystají, například Šmarda se soustředí na boj o Senát, kam jej ČSSD vyslala.

Proti Hamáčkovi nepůjdou ani další místopředsedové. Roman Onderka příliš veřejně nevystupuje, a už vůbec ne proti Hamáčkovi, a Jana Maláčová Aktuálně.cz už dříve řekla, že se chce absolutně soustředit na prosazování sociálnědemokratických témat ve volbách než se pouštět do ideových sporů uvnitř strany. "Pro mě je prioritou, abychom uspěli ve volbách. Jakékoliv spory nejsou dobré," říká. Mimochodem, o Maláčové se mluví v kuloárech strany jako o možné nástupkyni Hamáčka. Ona sama se dlouhodobě odmítá na toto téma bavit a prohlašuje, že stojí jednoznačně za ním.

Samotný Hamáček na dotaz Aktuálně.cz tvrdil, že strana je připravena na volby velmi dobře a jakýkoliv rozkol si nepřipouští. "Žádného rozkolu se neobávám," sdělil. "Jsme tradiční strana, která je na volby samozřejmě připravena," podotkl.

Pokud jde o kandidátky, připouští problémy, ale znovu opakuje, že pro něj bylo nejdůležitější, aby na nich byli sociální demokraté. "Kandidátní listiny se sestavovaly někde lehčeji, někde to bylo obtížnější vydiskutovat, ale to k demokratické straně patří. Hlavním cílem bylo sestavit kandidátky, které budou reprezentovat program ČSSD, to znamená důraz na bezpečnost a efektivní stát, dostupné bydlení, podporu ekonomiky a zaměstnanosti, sociální stát a ochranu vody. A naši kandidáti jsou hrdí na naši 140 let starou značku, i když jde o krajské koalice," tvrdí Hamáček a opět se vrací k Ústeckému kraji.

"Proto bylo nutné zasáhnout v Ústeckém kraji, kde nová kandidátka nabízí zkušené politiky z ČSSD, kteří se za sociální demokracii nestydí," soudí.

Hamáček se bude snažit v předvolební kampani mimo jiné využívat toho, že podle průzkumů veřejného mínění patřil k nejvýraznějším a nejúspěšnějším politikům v boji proti koronaviru. ČSSD bude chtít ukazovat hodně také své další hejtmany, kteří byli v posledních měsících vidět, ať už hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, Martina Netolického v čele Pardubického kraje či zmiňovanou Ivanu Stráskou. "Poslední měsíce ukázaly, že jsme strana do nepohody a víme, jak stát a kraje řídit, což předvedla nejen naše ministerstva, ale i naši hejtmani," potvrzuje Hamáček sázku na toto období.

Nadějný průzkum

Naděje do žil sociálních demokratů vlil volební model CVVM z přelomu června a července 2020, podle kterého ČSSD výrazně nabrala voličů a mohla by jich mít až 13 procent. To je hodně velký rozdíl oproti jiným agenturám, které ČSSD většinou přisuzují kolem osmi procent nebo i méně. Sami zástupci CVVM upozorňují, že teprve další jejich průzkumy ukážou, zda ČSSD skutečně stoupá.

Pro Hamáčka je i tak výsledek CVVM podstatný, protože může, podobně jako v případě své narůstající popularity, spolustraníkům ukazovat, že je ten správný předseda. Zároveň si je ale vědom, že o jeho bytí a nebytí mnoho napoví právě krajské a senátní volby, ke kterým jde ČSSD se všemi popisovanými komplikacemi.

"Já i celé vedení říkáme, že prvním testem naší práce budou právě krajské volby. Je tedy jasné, že po těchto volbách budeme v sociální demokracii diskutovat, jak dál," říká Hamáček. A na otázku, jestli by odstoupil z čela strany v případě neúspěchu, reagoval při nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz mnohoznačně.

"Nedovedu si představit, že bychom se tvářili, jako by se nic nestalo, pokud bychom ve volbách neuspěli. Jak přesně bych reagoval já a další členové vedení, o tom bychom se určitě ještě poradili," řekl.