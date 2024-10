Z Lipavského mám smíšené pocity, říká Richterová. Lituje mlčení Pirátů ve vládě

Každým slovem a gestem dávají špičky Pirátů najevo, že se mění v opoziční stranu. Na tiskovou konferenci si v úterý přinesli plachtu s nápisem "Lepší opozice" a začali vyjmenovávat, co ve vládě prosadili a co ještě plánují. Aktuálně.cz mluvilo s pirátskou poslankyní Olgou Richterovou. Popisuje, čeho lituje i jak vnímá setrvání pirátského ministra Jana Lipavského ve vládě.

Proměnu z vládní strany v opoziční završili Piráti v úterý, když končící předseda strany Ivan Bartoš oznámil, že odchod strany do opozice potvrdil i jejich poslanecký klub. "Myslím ale, že po týdnu politických půtek už chtějí občané slyšet hlavně to, jak budeme dál řešit problémy," řekl Bartoš.

Premiér Petr Fiala poté oznámil, že jeden pirátský ministr stáhl svou demisi a ve vládě zůstane jako nestraník. Jde o šéfa diplomacie Jana Lipavského, který zároveň oznámil odchod z Pirátů.

"Jsem hrdá na to, že jsme s ním byli minulé čtyři roky v opozici. On tam vyrostl, my jsme ho potom prosadili do pozice ministra zahraničí. Myslím, že jsme Česku dali za Piráty naprosto skvělého ministra zahraničí," říká Richterová.

Rozhodnutí zůstat ve vládě navzdory odchodu Pirátů je podle ní jeho osobní věc. Neskrývá ale, že se jí takový postup nelíbí. "Dlouho avizoval nespokojenost s pirátskou stranou. Nicméně nebudu zastírat, že z jeho rozhodnutí mám smíšené pocity. Ale je to jeho životní cesta a volba," dodává.

Na Richterovou si po jejich víkendové televizní debatě veřejně postěžovala místopředsedkyně ODS a poslankyně Eva Decroix. "Tři roky se denně bavíme, tykáme si, hlasujeme spolu, v zahraniční politice jdeme stejným směrem. A teď má kolegyně téměř problém mi po vysílání podat ruku a podívat se mi do očí. Přes noc jsem se stala nepřítelem," napsala. "Překvapila mě její slova, ze studia jsme odcházely spolu. Vždycky je to o tom, jak to kdo popíše," reaguje Richterová.

Více než pošramocených vztahů s kolegy však lituje toho, že Piráti nedávali více najevo, s čím ve vládě nesouhlasili. "Lpěli jsme na tom, že jsme si neshody vyříkávali uvnitř. Například jednání o finální podobě novely o oddlužení a insolvencích byla neskutečně tvrdá. Osobně jsem se jich účastnila, byly to desítky hodin jednání. A dnes si říkám, že jsem víc měla mluvit o tom, jak tvrdě to probíhalo," svěřuje se Richterová.

Podle jejích slov je o to horší, že premiér Petr Fiala porušil koaliční smlouvu, když Bartošovi po telefonu oznámil odvolání z vlády, aniž by o tom vládní strany mluvily. "My jsme vždycky jednali fér, nekritizovali jsme věci na veřejnosti. Řešili jsme to na uzavřených koaličních jednáních," podotýká Richterová.

Ivan Bartoš na tiskové konferenci tvrdil, že se ho lidé často ptají, proč vlastně po volbách v roce 2021 do vlády vstupovali. "Byl to náš závazek k voličům, kterých bylo zhruba 840 tisíc. Podpořili vládní program, který měl významný pirátský otisk. A i ve vládě se nám spousta věcí povedla," prohlásil.

Odchod Pirátů do opozice podle něj rozhodně neznamená, že budou řečněním ve sněmovně blokovat všechno, s čím vláda přijde. "Chceme být skutečně lepší opozice, abychom se mohli při zúčtování při dalších volbách všem lidem podívat do očí. Budeme hlídat, jak bude pokračovat to, co jsme ve vládním angažmá započali," avizuje Bartoš.