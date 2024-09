Lhali a ještě u toho moralizovali. Emotivní Fiala se na tiskovce pustil do Pirátů

Premiér Petr Fiala od úterý čelí dotazům, proč neřekl přímo do očí ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, že už s ním ve vládě dál nepočítá. Předseda vlády se s ním setkal a při jednání mu o jeho konci neřekl, ale až následně mu zatelefonoval. Když se na to reportér Aktuálně.cz v sobotu na tiskové konferenci po senátních volbách zeptal, Fiala odpověděl neobvykle emotivně.

"Kdybych to udělal s Ivanem Bartošem jakkoliv, tak bude kritika. Ale že bych se nemohl podívat do zrcadla? Tak to ne," začal Petr Fiala a vzápětí se opřel do Pirátů za tiskovou konferenci, kterou měli brzy po oznámení, že Bartoš ve vládě skončí. "Lhali, říkali nepravdy a ještě u toho moralizovali. Ti se do toho zrcadla podívat nemohou," prohlásil premiér.

Piráti na své tiskové konferenci tvrdili, že Fialovým záměrem bylo vyhodit je z vlády, aby nemohli vidět pod ruce různým "šíbrům", napojených na ODS. Bartoš zároveň tvrdil, že za jeho odvoláním je mimo jiné snaha ODS vládnout v budoucnosti s hnutím ANO. Kromě toho si stěžoval, že se ODS znelíbil tím, že údajně zamezil toku peněz k lidem, kteří jsou na tuto stranu napojeni. Fiala i další politici ODS se proti těmto obviněním ostře postavili a namítali, že jsou lživá.

Předseda vlády v sobotu popisoval, jak schůzka s Bartošem vypadala. "Po sto páté jsem mu vysvětloval, jak jsem nespokojený s digitalizací stavebního řízení, a po sto páté jsem chtěl po něm řešení. A to týden poté, co dostal expertní zprávu, která jednoznačně ukazovala, že to nefunguje," vysvětloval Fiala, podle kterého nemohl Bartoš odejít s pocitem, že je všechno v pořádku.

"Poté, co odešel, jsem si sedl, promyslel celou situaci a řekl jsem si: Budu čekat další den? Další týden? Dalších čtrnáct dní? Na co budu čekat? A rozhodl jsem se, že jediná cesta bude, že Ivan Bartoš nebude ministrem pro místní rozvoj odpovědným za digitalizaci," prohlásil Fiala.

Premiér argumentoval zároveň tím, že po dopolední schůzce s Bartošem se s ním měl sejít ještě ve čtyři hodiny odpoledne při schůzce předsedů vládních stran. "Věděl jsem, že se s ním setkám tváří v tvář. Ale zavolal jsem mu své rozhodnutí, abychom se ve čtyři hodiny mohli bavit už o následcích, co to bude znamenat, jak budeme postupovat dál. Nevidím na tom nic nečestného. Nevím, co by pomohlo, kdybych si místo telefonu pozval znovu Ivana Bartoše," hájil se premiér lehce zvýšeným hlasem.

"Jednal jsem naprosto korektně, transparentně a srozumitelně, čestně, přímo. A vůbec nevím, proč z toho někdo dělá něco jiného," dodal Fiala a popsal, že se také chtěl domluvit na dalším postupu s šéfem pirátských poslanců Jakubem Michálkem. Tomu se ale nedovolal.

"Předseda poslaneckého klubu Pirátů nezvedne telefon předsedovi ODS a premiérovi. Místo toho udělá tiskovku, kde o mně vykládá lži. To je opravdu těžké za této situace dosáhnout nějakého rozumného výsledku," doplnil premiér.