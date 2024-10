Lipavský zůstává ministrem zahraničí jako nestraník, odchází jen od Pirátů

Jan Lipavský požádal o ukončení členství v pirátské straně. Ministrem zahraničí zůstává coby nestraník, oznámil premiér Petr Fiala. Považuje mimo jiné za důležitou kontinuitu ve vedení české diplomacie. Předsedové zbývajících tří koaličních stran, tedy STAN, KDU-ČSL a TOP 09, podpořili to, aby Lipavský zůstal, řekl Fiala.

Lipavský uvedl, že respektuje výsledky hlasování straníků o konci Pirátů ve vládě. S odchodem Pirátů do opozice se ale neztotožňuje a v některých ohledech se se stranou názorově rozchází, poznamenal. "Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku," dodal k odchodu ze strany.

Poté co Fiala oznámil návrh na odvolání končícího pirátského šéfa Ivana Bartoše z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k tomuto kroku část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci.

"Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ní své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování," dodal Lipavský směrem k členům strany.

Fiala v pondělí řekl, že si dovede představit, že Lipavský zůstane v kabinetu jako nestraník, když s tím budou souhlasit všechny čtyři strany vládní koalice. Předsedové stran to podpořili. Fiala o tom informoval i prezidenta Petra Pavla, který podle premiéra také považuje kontinuitu ve vedení ministerstva zahraničních věcí za správnou.

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal Fialův návrh na Bartošovo odvolání z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Zároveň souhlasil s pověřením vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) od úterý dočasným výkonem funkce ministra.

Demisi předá také pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Fiala nebude navrhovat obsazení jeho postu, nebude ani pozice vicepremiéra pro digitalizaci, kterou zastával Bartoš.

