"Když chtějí Sputnik, vytočí mě to." Reportáž z místa, kde očkování ustoupí hokeji

Místo hokejistů se na zimním stadionu v Táboře už od února prohání zdravotní sestry s injekčními stříkačkami, kterými za den zvládnou proti covidu-19 naočkovat až 1200 lidí. Brzy však budou muset ustoupit těm, pro které byla hala původně určena. A očkovací centrum se přesune jinam.

O čtyřiašedesátileté Haně Pecháčkové média před deseti lety v jednom z článků psala, že naučila plavat půlku jihočeského Tábora. Ačkoliv jsou bazény kvůli koronavirovým opatřením zavřené, ona nezahálí. Jako dobrovolnice pomáhá v očkovacím centru na zdejším zimním stadionu, a když nemůže lidi učit kraul, pomáhá jim alespoň proplout celým očkovacím procesem.

Právě vitální žena oblečená do bílého trička a svítivě žlutozelené vesty je ta první, na kterou zájemci o očkování v největším táborském očkovacím centru narazí. Hana Pecháčková postává u mantinelu s plexisklem v místě, kudy za normálních časů vjíždí na ledovou plochu rolba, která kluziště upravuje. Nyní právě tudy proudí zástupy lidí, kteří touží po ochraně proti onemocnění covid-19.

"Máte vyplněný dotazník? Nevadí, tak támhle u stolečku si ho můžete vyplnit. Kdybyste cokoliv nevěděli, zeptejte se mě," říká Hana Pecháčková manželskému páru šedesátníků, kteří se přišli nechat naočkovat společně. Vyplnění dotazníku je před očkováním povinné, lidé do něj vpisují například to, jestli a kdy prodělali covid-19, zdali je trápí nějaké chronické onemocnění či jestli berou léky na ředění krve.

Hana Pecháčková ještě aktivně obchází jednotlivé zájemce a ptá se, jestli všemu rozumí. Přestože tu stráví půl dne, takřka ani na chvíli se nezastaví. Pro bývalou atletku, která stále soutěží v seniorských kategoriích, je to tak možná svým způsobem i trénink. Nemá však při něm zarputilý výraz, naopak z ní čiší pozitivní energie, občas s návštěvníky i prohodí nějaký vtip. "To musím, někteří lidé se bojí, mají z očkování strach, tak se je snažím alespoň takhle uklidnit," vysvětluje vzápětí.

Přestože tu pravidelně pomáhá už od února, kdy se zdejší očkovací centrum otevřelo, stále ji tato práce naplňuje. "Mě to tu baví, já se tady tolikrát tak pobavím," vysvětluje s úsměvem a přidává veselé příhody například o tom, jak půjčila starší paní brýle, aby si mohla vyplnit formulář, a pak ji musela po očkovacím centru nahánět, protože je zapomněla vrátit. Někteří lidé navíc její pomoc a uklidnění před očkováním oceňují a pak jí nosí třeba mandarinky.

Není však jedinou dobrovolnicí. V táborském očkovacím centru jich pomáhá celá řada. Jednou z nich je i blonďatá úřednice z městského úřadu v Milevsku, osmitisícovém městě vzdáleném asi 20 kilometrů od Tábora. Ve čtvrtek nemá úřední hodiny, tak dochází na zimní stadion pomáhat s registrací zájemců. "Jsem tu místo práce. Co mi tam během dneška přibude, to dodělám večer doma nebo zítra holt zůstanu na úřadě o něco déle," popisuje.

Ne všichni návštěvníci však obětavost dobrovolníků oceňují. "Někteří jsou velmi nepříjemní, říkají, že se očkovat nechtějí, ale že musí, nebo když je poprosím o vyplnění formuláře, tak mi odseknou, že nic vyplňovat nebudou," popisuje Hana Pecháčková.

Lidé jsou vybíraví

I ona však občas musí ovládat své emoce. "Když mi řeknou, že chtějí Sputnik, tak to mě neskutečně vytáčí," přiznává dobrovolnice při zmínce o ruské vakcíně, o jejímž dovozu do Česka se uvažovalo, ačkoliv tato očkovací látka stále nezískala schválení od Evropské lékové agentury.

To, že některým lidem není jedno, jakou vakcínu dostanou, potvrzuje i náměstkyně táborské nemocnice Jana Burdová, která očkování na zimním stadionu koordinuje. "Jsou případy, kdy odmítají Pfizer i Modernu. Prostě řeknou, že tuhle vakcínu nechtějí, otočí se a odejdou. Asi si něco přečtou na internetu a jsou tím ovlivněni natolik, že se tím očkovat nenechají," říká Burdová.

Potvrzuje to například paní Iveta, která se do táborského očkovacího centra mohla vydat díky tomu, že se registrace již otevřely i pro lidi starší 50 let. Tvrdí, že látku od firmy AstraZeneca by si píchnout nenechala. "Nechtěla bych ji, protože ji dostala moje máma a tři nebo čtyři dny po očkování byla covid pozitivní. Myslím si, že na základě ní máma covid prodělala," říká Iveta, ačkoliv odborníci něco takového zcela vyvracejí.

Člověk se sice může nakazit i po očkování, zvlášť bezprostředně po něm, protože vakcíny nevytvoří dostatek protilátek hned po aplikaci, ale vznikají až postupem času. Je však nemožné, aby onemocnění covid-19 způsobilo samotné očkování.

Naštěstí pro Ivetu však tento týden očkují v Táboře pouze Pfizerem, AstraZenecu již nepoužívají a kraj ji posílá praktickým lékařům. Vakcínu sem dovážejí z nemocnice, zde ji pak zdravotní sestry musí naředit a dostat do injekčních stříkaček. Vzhledem k tomu, že se na zimním stadionu naočkuje každý den, kdy je otevřeno, přes tisíc lidí, musí připravit stejné množství injekcí.

"Na infekčním oddělení pracuji už 30 let, takže už jsem se toho naočkovala spoustu," odpovídá zdravotní sestra během naplňování jedné ze stříkaček na otázku, jak moc náročná práce to je. Uznává však, že v takovém měřítku ještě nikdy během své profesní kariéry neočkovala.

I pro ni je práce v očkovacím centru něčím navíc. Obvykle slouží od rána na infekčním oddělení táborské nemocnice a odpoledne se přesouvá na zimní stadion, kdy do večera očkuje. Zdejší centrum však nefunguje každý všední den, vakcín zatím nechodí tolik, aby bylo nutné ho držet otevřené po celý týden. Některé týdny se sice očkuje od pondělí do pátku, jindy však jen dva nebo tři dny v týdnu.

Osm naočkovaných za pět minut

Během pěti minut zde stihnou naočkovat osm lidí, za celý den tak ze zimního stadionu může odejít s vakcínou až 1200 lidí. "Čekací listinu vyočkujeme celou. Jsme rádi, že se každý týden spouští očkování pro novou věkovou skupinu, protože jinak bychom neměli koho očkovat," vysvětluje koordinátorka Burdová. Nyní jde podle ní očkování tak rychle, že se často stává, že se lidé jeden den zaregistrují a druhý den už mají termín očkování.

A očkování by mělo v květnu a červnu ještě výrazně zrychlit. Zatímco v dubnu dorazilo do Česka 1,7 milionu dávek vakcín, v květnu to má být už 3,2 milionu a v červnu dokonce 3,8 milionu. Pro táborské očkovací centrum to však nebude znamenat nutnost rozšiřovat kapacitu, pouze začne fungovat každý všední den bez výjimek. "Podle toho, jak máme přislíbené dodávky vakcín v květnu a červnu, si myslím, že když budeme očkovat pět dní v týdnu, tak to zvládneme," vysvětluje Burdová.

Ačkoliv se provoz očkovacího centra na zimním stadionu osvědčil, ten největší zápřah už nepozná. Poslední lidé se totiž zde naočkují příští víkend, pak se vakcinace odsud přesune do nedaleké sportovní haly. "Očko se bude stěhovat z důvodu umožnění přípravy ledu na novou sezonu. Led se tvoří vždy v červenci, ale krajský krizový štáb se rozhodl pro dřívější přesun i z důvodu krátké pauzy v dodávce vakcín v půlce května," vysvětluje starosta Tábora Štěpán Pavlík.

"Myslím si, že o očkování je vyšší zájem, ale tak to prostě je," komentuje to koordinátorka Burdová. Ve sportovní hale vedle stadionu druholigového fotbalového klubu FC MAS Táborsko podle ní zvládne její tým zachovat stejnou kapacitu očkování, takže se prakticky nic nezmění.

"Naštěstí nám to tam postaví, aniž by tohle museli nejdříve zbourat, takže snad to tam bude nějak nachystané. Bude to tam menší, ale očkovacích boxů bude taky pět, jen to bude zhuštěnější, protože to není takhle obrovský prostor," popisuje Burdová.