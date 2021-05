Očkovací centra musí zrychlit, řekl Arenberger. Provoz těch menších však omezil

Některá menší pražská očkovací centra musela pozastavit registraci k vakcinaci. Důvodem je nedostatek vakcín i fakt, že ministerstvo zdravotnictví nyní v hlavním městě soustředí většinu očkovacích látek do Národního očkovacího centra v hale O2 universum. V Praze tak nyní bude méně míst, kde se lidé mohou nechat naočkovat.

Už o Velikonocích se Česko mělo podle slibu premiéra Andreje Babiše (ANO) dostat na sto tisíc očkovaných za den. Teď, o měsíc později, je dosavadní rekord z konce dubna necelých 78 tisíc, v tomto týdnu se pak počty naočkovaných pohybují pod 70 tisíci za den.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden sice uvedl, že by se Česko díky zvýšeným dodávkám od Pfizeru mohlo ještě ten samý týden dostat na 100 tisíc očkovaných za den, jen o pár dní později však přiznal, že byl přehnaně optimistický. "V reálu se to bude pohybovat podle toho, jak zareagují centra, tedy 70 až 80 tisíc denně. Budeme ale muset zrychlit, jinak by se nám hromadily vakcíny v lednici, a to určitě nechceme," poznamenal Arenberger.

Ministr tedy naznačil, že problém může být v rychlosti očkovacích center. Na druhou stranu se však v Praze menší očkovací centra utlumují a těm, která měla v městských částech teprve vzniknout, nebylo spuštění do provozu povoleno. Ministerstvo nyní posílá vakcíny určené pro hlavní město hlavně do největšího očkovacího centra v Česku, které je v hale O2 universum.

Menší očkovací centrum mělo vzniknout například v Praze 8, konkrétně v tamním kulturním domě na Ládví, s kapacitou očkování 1200 lidí za den. Podle tamního starosty Ondřeje Grose (ODS) bylo spuštění centra ze strany ministerstva zastaveno těsně před schválením smlouvy o spolupráci.

"Vypadá to, že to definitivně zamítli. Netuším proč, jen jsem se dozvěděl, že se změnila strategie a že všechny vakcíny budou směřovat do větších očkovacích center typu O2 universum. Odřezávají tím ale i praktické lékaře, kteří se na nás obracejí s tím, že nemají vakcíny," říká Gros. Očkování v kulturním domě v Ládví by podle něj mělo smysl nejen pro obyvatele Prahy 8, kterých je 106 tisíc a kteří by tak nemuseli jezdit hromadně do O2 universum, ale třeba i pro lidi ze středočeského okresu Praha-východ.

Podobnou zkušenost má i ředitel pražského zdravotnického zařízení FYZIOklinika Zdeněk Bílek. Klinika začala na jaře provádět antigenní i PCR testování a kvůli poptávce klientů z dané městské části i přilehlého okolí začal Bílek přemýšlet, že by mohl spustit i očkování. Ačkoliv prý splnil veškeré podmínky, co se třeba vybavení či nároků na personál týče, žádost o přidání do sítě očkovacích míst mu byla zamítnuta. Údajně také kvůli reorganizaci, v rámci které budou vakcíny směřovat do větších očkovacích center.

"Bylo mi řečeno, že mám brát v potaz, kolik je aktuálně vakcín a že kapacita je aktuálně dostatečná, že i další očkovací centra v Praze 11 mají dlouhou frontu čekatelů, a ti, co čekat nechtějí, mohou do O2 areny. Nevím, proč část vakcín nemůže směřovat do regionů. Nechápu, proč by lidé z Prahy 11 měli jezdit přes celou Prahu do O2 universum. Doufám, že až bude více vakcín, magistrát s námi opět naváže komunikaci. Máme kapacity na obsloužení obyvatel Prahy 11 i z blízkých obcí za Prahou," říká Bílek.

Velkokapacitní očkovací centrum v hale O2 universum začalo fungovat toto pondělí, jeho provoz má na starost Ústřední vojenská nemocnice. Za první tři dny provozu bude podle její mluvčí Jitky Zinke naočkováno téměř šest tisíc osob, kapacita by se ale postupně měla dostat na sedm tisíc očkovaných denně.

Zároveň se spuštěním očkování v O2 universum došlo z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví k dočasnému omezení registrací do jedenácti dalších očkovacích míst v Praze - s vysvětlením, že kapacity pro očkování vysoce převyšují počet dodávaných vakcín. Omezení se týká center, která mají kapacitu do tisíce lidí za týden, i těch, která jsou v bezprostřední blízkosti velkokapacitních očkovacích míst, především v okolí O2 universum. Utlumena budou však i menší centra, která jsou blízko u sebe.

Z důvodu blízkosti k O2 universum je například od začátku května uzavřeno očkovací centrum v Městské nemocnici následné péče nebo v zařízení Iscare. Stát také omezil očkovací místa ve Státním zdravotním ústavu a motolské nemocnici. "Z těchto míst se již zaregistrované osoby neodhlašují, pouze se tam už nelze nově registrovat," vysvětluje radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Koordinátor: V Praze teď kapacita dostačuje

Ministerstvo zdravotnictví ani na opakované dotazy Aktuálně.cz neodpovědělo. Pražský koordinátor očkování Martin Ježek však upozorňuje, že vzhledem k aktuálnímu množství vakcín je kapacita stávajících očkovacích center dostatečná. "Se zapojením O2 universum se v Praze pohybujeme na kapacitě okolo 20 tisíc očkovaných za den," říká Ježek.

Zároveň potvrdil, že vakcíny jsou nyní z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví distribuované především do O2 universum. "Je to v návaznosti na objemy dodávek vakcín. Zatímco u Pfizeru máme oproti dřívějšku nadstandardní dodávky, Moderna se pohybuje na 300 tisících měsíčně pro celou Českou republiku, což je málo," vysvětluje Ježek.

Ne všechna očkovací centra totiž mohou mít Pfizer, protože u některých existuje riziko, že nezvládnou vyočkovat celé plato, ve kterém je 1170 dávek a které je potřeba použít během jednoho týdne. Koneckonců některá malá očkovací centra skutečně očkovala během dne třeba jen několik desítek lidí.

Proto používala vakcínu Moderna, u které není nutné během pár dnů vyočkovat tak velké množství dávek. Jelikož ale této vakcíny momentálně do Česka tolik nechodí, stávalo se podle Ježka, že někteří registrovaní zájemci na očkování v těchto centrech čekali velmi dlouho.

"Proto se malá centra dočasně utlumila, aby do nich nešli další lidé, které bychom nemohli proočkovat. Navíc nemá logiku provozovat vedle sebe pět očkovacích míst, když jiná část Prahy není vůbec pokrytá. Proto bylo pozastaveno třeba očkování v klinice Iscare vedle O2 universum. A co se týče FYZIOkliniky, tak v Praze 11 fungují také jiná centra, která potřeby této městské části v této chvíli pokrývají," vysvětluje Ježek.

V květnu dorazí tři miliony vakcín

Více vakcín by do Česka mělo dorazit již brzy. V květnu se jich očekávají necelé tři miliony, z toho 2,3 miliony od Pfizeru. Nově by navíc mělo být snazší tuto vakcínu rozvážet do menších očkovacích míst nebo ordinací lékařů, protože výrobce ji bude dodávat po menších baleních. Dalších 354 tisíc dávek přijde od Moderny, 170 tisíc od Johnson & Johnson a 28 tisíc dávek dodá AstraZeneca.

Je pravděpodobné, že činnost menších očkovacích center se pak obnoví a možná k nim přibudou i další. Aby centra dostala Pfizer, budou však muset splnit podmínku naočkovat denně alespoň dvě stě až tři sta lidí. "Kdyby byl dostatek vakcín, tak určitě vidím smysl v širším rozprostření očkovacích center po Praze," potvrzuje koordinátor Ježek. Zatím však souhlasí s argumentací ministerstva zdravotnictví, že v momentě, kdy je vakcín málo, nemá smysl, aby jich fungovalo tolik.

Lidé, kteří již dlouho čekají na termín v nějakém menším očkovacím centru, podle Ježka dostávají SMS zprávy s nabídkou jiného termínu ve velkokapacitním očkovacím centru - kromě toho v O2 universum je jím i Metropolitní očkovací centrum na Vyšehradě. "Zrovna včera jsme nabízeli převod tisíci lidí, kteří čekali v jiném očkovacím centru," dodává Ježek.