Řehka: Odolnost společnosti je klíčová pro obranu státu, má být budována předem

Odolnost společnosti se stává klíčovým prvkem odstrašení i obrany a nelze ji budovat izolovaně v jedné instituci, ale napříč státem, ekonomikou i občanskou společností. Na alianční konferenci CASE26 to v úterý řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Upozornil na to, že hranice mezi mírem, krizí a konfliktem se stírá a protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války.
Podle Řehky se bezpečnostní prostředí v Evropě zásadně změnilo, což ukázala ruská válka proti Ukrajině. Připomněl, že varováním byla už ruská anexe Krymu v roce 2014, po níž následovaly kybernetické útoky, sabotáž, dezinformační kampaně či nátlak prostřednictvím energií. Tyto kroky podle něj dokazují, že protivníci se dnes už nespoléhají na klasické vojenské střety, ale snaží se oslabit státy dlouhodobě a systematicky.
Odolnost proto podle něj není doplňkem obrany, ale její nedílnou součástí. Nestačí mít silné ozbrojené síly, důležité je i fungování institucí, infrastruktury a celé společnosti.
„Žádné ministerstvo ani vojenské velitelství ji nemůže vybudovat samo,“ uvedl Řehka. Klíčová je podle něj připravenost v době před krizí a schopnost spolupráce mezi státní správou, armádou i civilní sférou.
Řehka zdůraznil význam civilní připravenosti a civilně-vojenské spolupráce, které musí být součástí plánování i výcviku. V případě krize je podle něj pozdě začít budovat vazby mezi institucemi. Upozornil také na význam důvěry veřejnosti, která patří k nejdůležitějším faktorům odolnosti. Společnost, která věří svým institucím, je podle něj méně zranitelná a lépe zvládá tlak.
Jako příklad Řehka zmínil Ukrajinu, která podle něj vedle vojenské obrany prokázala i vysokou míru společenské odolnosti, fungování institucí a zapojení obyvatel. To je podle něj klíčové i pro další státy.
Odolnost podle Řehky nevzniká v okamžiku krize, ale musí se systematicky budovat předem. Pokud se to podaří, budou státy nejen silnější, ale i důvěryhodnější a hůře zastrašitelné, dodal.
„Protože odolnost nespočívá jen v tom ustát šok. Jde o schopnost se přizpůsobit, reagovat a zotavit se, a zároveň zajistit, aby společnost dál fungovala,“ řekl Řehka.
Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se letos uskuteční od 3. do 11. července, získá herečka Magda Vášáryová. Festival chce oceněním jedné z nejvýraznějších slovenských hereček vyjádřit nejen respekt k její herecké práci, ale i připomenout jedinečné umělecké propojení českých a slovenských filmařů, kteří tvořili společnou filmovou historii.
Film Pět švestek vypráví o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. Vznikal v srpnu a v září loňského roku – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. V hlavních rolích se objeví Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. Premiéra je naplánována na 28. května a tvůrci nyní představují nový trailer.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Momentálně prožívá nejlepší týdny kariéry. A to je mu už 36 let. Argentinský tenista Marco Trungelliti zažívá úspěšný vstup do antukové části sezony. Ještě před osmi lety byl ale známý především kvůli rozkrytí sázkařského gangu, do kterého byli zapletení i jeho kolegové z ATP.
V Česku přistál známý americký letoun, jehož návštěva má zřejmě souvislost s aktuálním vyjednáváním mezi Spojenými státy a Íránem. České úřady ale zatím mlčí. Deník Aktuálně.cz přináší přehledné informace, které jsou dosud známy.