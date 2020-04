Ředitel sliboval vysoké odměny, dostaly jsme jen zlomek, stěžují si sestry z Bulovky

Koncem března Aktuálně.cz informovalo o odměnách pro zdravotníky, kteří v nemocnicích stojí v první linii v boji proti nemoci covid-19. Ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček svým zaměstnancům sliboval mnohatisícové odměny za každou směnu, kterou stráví vystaveni mimořádnému nebezpečí nákazy. Jenže když odměny za březen přišly, neskrývali zdravotníci své zklamání.

Když na konci března Fakultní nemocnice v Motole potvrdila, že si každý její zdravotník na oddělení s nejtěžšími případy covid-19 přijde na bonus 6000 korun za každou dvanáctihodinovou směnu, další nemocnice rychle přispěchaly s tím, že se k odměňování obětavých lékařů a sester postaví podobně.

Ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček tehdy Aktuálně.cz řekl, že v jeho nemocnici "odměny rozhodně nebudou nižší než systém zavedený ve Fakultní nemocnici v Motole". Dodal, že na Bulovce navíc odměnu dostanou nejen doktoři a sestry na infekčním oddělení, ale i ti na dalších klinikách, kam jsou pacienti s nemocí covid-19 umísťováni.

Když ale mimořádné bonusy za březen zdravotníkům z Bulovky přišly, výše příplatků se těm z motolské nemocnice ani zdaleka neblížily. "Pracuji jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní a resuscitační péče infekčního oddělení Nemocnice na Bulovce a skutečná výše odměn je pouze zlomkem částky uvedené ve vašem článku. Musím říct, že to pro mě i pro všechny zdejší pracovníky bylo velké překvapení," napsala redakci jedna ze sester z Bulovky. Nepřála si uvést jméno, ale redakce ho zná.

Sestry z infekčního oddělení podle ní dostaly k výplatě bonus osm až dvanáct tisíc korun. "Není to u všech stejné a není ani vůbec jasné, podle čeho to rozdělovali. Rozhodně ne podle počtu směn, spíše se zdá, že podle osobních sympatií. Za jednu dvanáctihodinovou směnu, kterou tady sloužíme, ten příplatek nicméně vychází v rozmezí 500 až 780 korun hrubého," říká sestra, která za březen na infekčním oddělení odsloužila sedmnáct dvanáctihodinových směn neustále obklopena pacienty nakaženými nemocí covid-19.

Průměrná odměna 15 tisíc korun

Na dotaz, proč nedošlo na ředitelova slova o stejné výši odměn jako v Motole, mluvčí nemocnice Filip Řepa pouze odvětil, že se Bulovka Motolu vyrovnala, pouze však v absolutních číslech.

"Celkové náklady na odměny zaměstnancům i pracovníkům na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP) za měsíc březen spojené s péčí o pacienty s onemocněním covid-19 přesahovaly hranici 5 milionů korun, což je podle našich informací obdobná částka jako v případě Fakultní nemocnice v Motole," uvedl Řepa.

Odměny podle něj Bulovka vyplatila celkem 332 lidem, z toho 237 zaměstnancům a 95 pracovníkům na DPČ a DPP. Jednoduchým výpočtem tak lze zjistit, že v průměru dostal jeden oceněný zaměstnanec nemocnice k výplatě asi 15 tisíc korun navíc. Mluvčí však dodává, že výše odměny se lišila v závislosti na oddělení.

"Nejvyšší odměny byly vyplaceny členům odběrových týmů," dodal Řepa. Obecně se podle něj dá říct, že nemocnice bonusy rozdělovala za zásluhy a podle zapojení každého zaměstnance do léčby nakažených.

Fakt, že za svou obětavost dostaly na odměnách několikanásobně méně než jejich kolegyně ve Fakultní nemocnici v Motole, však nesou zdejší sestry těžce, stejně jako to, že jejich stížnosti nemocnice údajně přešla mlčením. "Kontaktovaly jsme jak ředitele, tak vrchní sestru, ti s námi ale nekomunikovali," říká sestra, která oslovila redakci.

Nedostal jsem ani korunu, tvrdí muž

Není navíc sama. Jen o den později se redakci Aktuálně.cz ozval muž, který v Nemocnici na Bulovce aktuálně slouží na pozici sestra-záchranář. I on pracuje na jednotce intenzivní péče infekční kliniky, na rozdíl od zmíněné ženy je však zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti.

Ke službě na Bulovku nastoupil po vypuknutí koronavirové krize dobrovolně v polovině března a do konce měsíce zvládl odsloužit osm dvanáctihodinových směn. Teď v dubnu už jich má za sebou třináct.

Odměnu za březen však nedostal vůbec žádnou. "A nejsem na našem oddělení sám, je nás tady na DPČ a DPP víc, kdo jsme nedostali nic," říká Petr, jehož pravé jméno redakce zná. Jeho slova redakci dosvědčil i další muž, který na infekčním oddělení působí od listopadu jako ošetřovatel. Ten v březnu odpracoval s pacienty nakaženými covid-19 sedm dvanáctihodinových směn a ani on nezískal odměnu žádnou.

"Ředitel sice veřejně sliboval bonusy jako v Motole, ale my po něm ani tak vysoké částky nechceme, jde nám spíš o to, aby vůči nám projevil alespoň nějaké uznání," dodává Petr.

Chápe prý argument, že na oddělení nepracuje tak dlouho jako jiní kolegové, ale to podle něj není to nejpodstatnější. "Na druhou stranu děláme to samé co oni, a nevidím proto důvod, proč bychom měli být hodnoceni nějak jinak," říká Petr.

Práci na infekčním oddělení popisuje jako velmi náročnou. "Právě naše oddělení je snad nejvytíženější v celé republice a covidové případy se sem vozí už od samého začátku. Několik lidí se tu i nakazilo a o to víc musely zdravé sestry brát směn," popisuje Petr a dodává, že oddělení má takřka neustále plně obsazená všechna lůžka. "Práci samozřejmě ztěžuje i to, že dvanáct hodin pracujete ve skafandru, ve kterém jste do půl hodiny úplně zpocený, a také v respirátoru, ve kterém se zase špatně dýchá," dodává.

Mluvčí nemocnice nechtěl jeho konkrétní případ kvůli nedostatku podrobností blíže komentovat. Uvedl jen, že nehraje roli, zda je zdravotník nemocnice zaměstnancem, či pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Podstatné je podle něj pouze to, jak se podílel na ošetřování nakažených pacientů. "Je velmi nepravděpodobné, že by některá ze sester na odměny měla nárok a nedostala je," tvrdí mluvčí Řepa.

Taková odpověď však muže, který se na redakci obrátil, příliš nepotěšila. "Na infekční JIP se starám o infekční pacienty s koronavirem od samého začátku a dělám to dodnes. Ve skafandru a ochranných pomůckách chodím k těm nejtěžším případům," dodává Petr, který se podle svých slov navíc snažil s vedením situaci řešit, nicméně neúspěšně.

Nejméně 1200 za směnu, poručilo ministerstvo

Jemu i dalším zaměstnancům Bulovky se však zřejmě blýská na lepší časy. A nejen jim. Ministerstvo zdravotnictví totiž minulý týden, tedy až po vyplacení odměn za březen, vydalo pro své přímo řízené nemocnice podrobné pokyny, jak by měly zdravotníky v první linii odměňovat.

Ministerstvo se rozhodlo být o poznání štědřejší, než bylo při březnové výplatě vedení Bulovky. "Mimořádná odměna by se měla pohybovat mezi 100 až 500 korunami za hodinu, podle míry rizika. Členové odběrových týmů, kteří se při práci setkávají s osobami s podezřením na nákazu, by měli dostat odměnu 1500 korun za hodinu. Nemocnice samozřejmě mohou přidat i víc a některé už tak učinily," říká mluvčí resortu Martin Novotný.

Od dubna by si tak sestra na infekčním oddělení na Bulovce, pracující s pacienty nakaženými covid-19, měla za dvanáctihodinovou směnu přijít navíc až na 6000 korun, v nejhorším případě by měla dostat 1200 korun.

Bude nás to stát desítky milionů, říká nemocnice

Vedení Bulovky slibuje, že v dubnu už bude odměny vyplácet přesně podle pokynů ministerstva. Z jeho vyjádření je ale možné vyčíst i důvod, proč zatím nemocnice na bonusech oproti ministerskému předpisu šetřila. "Absolutní vícenáklady spojené s vyplácením mimořádných odměn, v případě dodržení výše doporučené ministerstvem zdravotnictví, by v našem případě byly pravděpodobně jedny z nejvyšších ze všech nemocnic v České republice a dosáhly by desítek milionů korun," vysvětluje Řepa.

Nemocnice na Bulovce totiž byla v odběrech a v péči o pacienty s covid-19 ze všech nejvytíženější. První pozitivní pacienti do nemocnice dorazili 1. března a celkem jich tam bylo hospitalizováno už více než sto. Do péče o ně se navíc zapojila velká část personálu. "Nemocnice tak musela projít zcela zásadní transformací - pro pacienty s covid-19 bylo vyčleněno osm pracovišť, včetně tří jednotek intenzivní péče," uvádí mluvčí.

Už samotná transformace stála nemocnici mnoho peněz, nehledě na to, že stejně jako další zdravotnická zařízení přišla o velkou část příjmů zrušením většiny plánovaných operací. Vyplácení odměn podle pokynů ministerstva a všechny další náklady spojené s transformací na centrum boje s nákazou proto Bulovka bude chtít zpětně proplatit. "Budeme očekávat zpětné vyhodnocení zvýšených nákladů ve vazbě na naši roli při řešení pandemie nemoci covid-19 a jejich pokrytí," říká Řepa.

V případě, že k tomu skutečně dojde, je podle něj nemocnice připravena část těchto prostředků ještě zpětně věnovat na dodatečné odměny zaměstnancům, kteří se na zvládnutí složité situace podíleli.