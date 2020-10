"Nelimitovaná ziskuchtivost." Žalobce vysvětluje, proč chce pro Ratha 9,5 roku vězení

Bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha vedla nelimitovaná ziskuchtivost. Takto ve zkratce vysvětluje státní zástupce, proč pro Ratha v jeho druhé korupční kauze žádá vyšší trest a propadnutí veškerého majetku. Vyplývá to z argumentů žalobce v odvolání, s nímž se deník Aktuálně.cz seznámil. Exhejtman dostal trest osm let vězení. Spolu s ním soud potrestal dalších osm lidí a osm firem.

Někdejší první muž Středočeského kraje David Rath sedí od loňského října ve vězení za korupci, jejímž symbolem se stalo sedm milionů korun v krabici od vína. Dostal za to sedm let. Letos v lednu vyústila v nepravomocný rozsudek jeho druhá korupční kauza, v níž se uplácelo při zakázkách ve středočeských nemocnicích. Vedle Ratha v ní byli hlavními aktéry bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott.

Exhejtman si za to vyslechl trest osm let vězení a sankce 18 milionů korun. Pokud by se tento verdikt stal pravomocným, trest by se s prvním nesčítal. Platilo by "jen" delší odnětí svobody. Kottovým soud rovněž vyměřil osm let vězení. Jak už Aktuálně.cz informovalo, státní zástupce se odvolal. Nyní se seznámilo se samotným odvoláním, z něhož plyne, proč chce přísnější tresty.

"Obžalovaný MUDr. Rath se trestné činnosti rozhodně nedopouštěl z důvodu jakékoliv finanční nouze, ale naopak, i přesto, že jeho finanční situace byla díky dlouhodobě vysokým příjmům, plynoucích mu pravidelně mimo jiné z veřejných rozpočtů, velmi výrazně nadprůměrná. Jeho jedinou pohnutkou tak zjevně byla prostá a ničím nelimitovaná ziskuchtivost," píše státní zástupce Zdeněk Matula.

Rath na vrcholu organizované skupiny

Podle něj stál exhejtman na vrcholu celé organizované skupiny, přestože se skrýval za manžele Kottovy. Jednání této trojice označil za velmi sofistikované a jdoucí daleko za rámec běžných deliktů. Trest osmi let pro Ratha považuje za nedostatečný s ohledem na to, že jde o závažnější a rozsáhlejší kauzu než v prvním případě. Proto pro něj žádá vězení nejméně na devět let a šest měsíců.

"V případě obžalovaného MUDr. Ratha se totiž jednalo o dlouhodobé, systematické a sofistikované nezákonné 'odčerpávání' mnohamilionových částek z veřejných prostředků, umožněné jeho faktickým vlivem, vyplývajícím z jeho pozice hejtmana, člena rady kraje a předsedy výboru regionální rady ROP (regionálního operačního programu, pozn. red.)," argumentuje žalobce.

Protože Rath manipuloval se zakázkami z vysoké politické funkce, podle žalobce dramaticky naboural důvěru občanů v krajskou samosprávu a v podstatu řádného fungování veřejné moci. Exhejtman nelegálně vstoupil do tendrů, v nichž mohl způsobit škodu ve výši 150 milionů korun. Proto mu chce státní zástupce nechat propadnout i veškerý jeho majetek.

"Mám především za to, že si je možné jen velmi obtížně představit vhodnější situaci, kdy by měl být uložen zákonodárcem výslovně předvídaný trest propadnutí celého majetku, než je právě situace obžalovaného MUDr. Ratha, a tento trest rozhodně není namístě v jeho případě s přihlédnutím ke všem splněným přitěžujícím okolnostem považovat za trest nepřiměřeně přísný," vysvětluje.

Propadnutí majetku manželů Kottových

Obdobně žalobce zdůvodňuje odvolání u Kateřiny Kottové (dříve Pancové) a Petra Kotta. Oba figurovali i v první Rathově kauze, za niž už si odpykávají šest let ve vězení. V aktuálním případu dostali osm let a pokutu 20 milionů. Na Kottovou padl trest za šest trestných činů, při nichž přijala, žádala nebo domlouvala úplatky v celkové výši 86,84 milionu. Verdikt proto považuje žalobce Matula za nedostatečně přísný.

"Ve vztahu k závažnosti trestné činnosti pak i v případě obžalované MUDr. Kottové přiměřeně platí to, co jsem uvedl ve vztahu k závažnosti jednání obžalovaného MUDr. Ratha, vyjma toho, že nezastávala natolik významnou veřejnou funkci, přestože ani její postavení ředitelky velké nemocnice a funkcionářky významné politické strany nebylo nijak marginální," píše Matula. Navrhuje pro ni nejméně 8,5 roku a propadnutí veškerého majetku.

Stejně vystavěl státní zástupce argumentaci i v případě Petra Kotta. U něj soud v lednu při rozsudku napočítal šest skutků, jež kvalifikoval jako osm trestných činů. "Mám za to, že i v jeho případě bylo zcela namístě uložit mu především také trest propadnutí celého majetku a trest odnětí svobody alespoň v polovině příslušné trestní sazby (ta je pět až 12 let, žádá tedy nejméně 8,5 roku, pozn. red.)," vysvětluje Matula.

Nejsem zproštěn mlčenlivosti

Druhá Rathova korupční kauza se odehrávala v letech 2011 a 2012. Rath stál coby hejtman a šéf řídicího výboru dotačního programu Střední Čechy na vrcholu skupiny, Kottovi jako jeho hlavní komplicové plánovali manipulaci zakázek a zajišťovali úplatky. Ohýbaly se tendry v kladenské, kolínské a mladoboleslavské nemocnici, pokoutně se domlouvala i soutěž na dodávku 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

Deník Aktuálně.cz požádal o stanovisko k odvolání žalobce Matuly Rathova advokáta Adama Černého, nebral však telefon a nereagoval ani na SMS. Právní zástupce Kottových Tomáš Sokol se komentáře zdržel. "Nejsem zproštěn mlčenlivosti, takže vám k tomu nemohu nic říct," sdělil Aktuálně.cz.

Kauza Rath II Ve druhé větvi kauzy Rath padl odsuzující rozsudek za přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Manipulovalo se podle obžaloby zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou Pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavské nemocnici a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

Senát soudkyně Ivy Říhové rozdal devíti fyzickým osobám tresty od tří let podmíněně se čtyřletou zkušební lhůtou do osmi let nepodmíněně. Tresty dostalo všech obžalovaných osm firem, rozdávaly se pokuty až do výše 10 milionů korun a zaznělo i několik zákazů účastnit se veřejných zakázek. Rozsudek je nepravomocný.

Kromě Ratha a Kottových jsou dalšími výraznými odsouzenými ředitel středočeské záchranky Martin Hodek, někdejší člen představenstva stavební firmy Metrostav Pavel Pilát či další manažer společnosti Jiří Anděl nebo šéf společnosti Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský. Z firem míří nepravomocný rozsudek na podniky Metrostav, Jipe, Puroklima či Hospimed.

Spis na vrchní soud nejdříve v listopadu

"Odvolání bylo podáno v neprospěch celkem 12 obžalovaných do výroků o trestech (míří i proti čtyřem firmám, pozn. red.)," řekl už dříve Aktuálně.cz státní zástupce Matula. Aktuálně.cz již také informovalo, že z fyzických osob se jako jedinému vyhnulo odvolání žalobce Jiřímu Andělovi. Naopak brojí proti údajně nízkým trestům, vesměs pokutám a dočasnému zákazu účastnit se veřejných zakázek, pro výše uvedené firmy.

Odvolací vrchní soud spis k případu nedostal, zatím leží na Krajském soudu v Praze. Vyčkává se na zdůvodnění odvolání obžalovaných. "Předsedkyně senátu chce dát s ohledem na rozsáhlost odůvodnění rozsudku a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci možnost odůvodnit jejich odvolání zhruba někdy do druhé poloviny listopadu," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí krajské instance Jiří Wažik.

Lednový rozsudek předčítala soudkyně Iva Říhová 129 minut. Stejně jako žalobce popsala roli Davida Ratha coby klíčovou, bez jeho účasti v kauze by se machinace nemohly odehrát. "Stěžejní byly prostorové odposlechy, důkazy zajištěné při domovních prohlídkách a listinné důkazy," pojmenovala pak důkazy, které rozhodly o vině obžalovaných.