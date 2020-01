Ratha převezli do věznice v Ruzyni. Shánějí tam praktického lékaře, říká advokát

Bývalého středočeského hejtmana a exposlance ČSSD Davida Ratha převezli z věznice v Teplicích do pražské Ruzyně. Důvod přemístění Vězeňská služba nekomentovala. Podle jeho advokáta Romana Jelínka však převoz může souviset s tím, že by se pražské káznici mohl Rath hodit, protože právě shání lékaře pro vězně.

O přesunu Davida Ratha z teplického vězení do Prahy informovaly Lidovky.cz. "Potvrzuji (převoz Ratha do Ruzyně). Vazební věznice Ruzyně shání praktického lékaře do své ambulance, předpokládám, že to je důvod převozu," sdělil k tomu Aktuálně.cz Rathův advokát Roman Jelínek.

Ruzyňská věznice lékaře skutečně shání, inzerát má například v lednovém čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum. "Nabízíme: pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek případně kratší, plat 80 000 Kč," stojí v inzerátu.

Mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová uvedla, že zaměstnat vězně coby lékaře je možné. Má to však svá omezení. "Naším úkolem je odborné schopnosti a dovednosti odsouzených udržovat tak, aby byli po opuštění výkonu trestu schopni se opět zařadit do pracovního procesu," uvedla.

Profese lékaře se však řadí ke specifickým profesím a co se týče výkonu tohoto povolání při pobytu ve vězení, existuje takzvaná mapa rizik. "Vězněná osoba nesmí například přijít do kontaktu s psychotropními a omamnými látkami, s peněžní hotovostí, nesmí mít přístup k osobním údajům. Specifické profese musí být tedy vykonávané pod zvýšeným dohledem tak, aby těchto přístupů odsouzení nezneužili," vysvětlila Kučerová.

"V současné době hledáme cestu, jak na tyto specifické profese vězně zařadit. Zařazení odsouzených, kteří jsou lékaři a nemají soudem zakázanou činnost ve svém oboru, podporuje i Česká lékařská komora," dodala Vězeňská služba s tím, že ve výkonu trestu je v současné době 9 lékařů.

Rath v Ruzyni být nechtěl

Věznici v pražské Ruzyni původně určil soud Rathovi jako nástupní. Bývalý hejtman si ale vybral Teplice navzdory tomu, že tamní vězení mělo pouze střední režim zabezpečení a on měl vzhledem k délce trestu skončit ve věznici s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Generální ředitelství Vězeňské služby ale v lednu status teplické věznice změnilo a nyní už má vysoký stupeň.

Dozorová prověrka státního zastupitelství v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a překročení zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci. Státní zastupitelství odhalilo i pochybení v umístění vězně.

Vedení Vězeňské služby se ředitele teplické věznice zastalo s tím, že matraci Rathovi poskytl v dobré víře a z humánních důvodů. Tvrdilo také, že Rath není žádným "VIP vězněm" a platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní. Civilní kalhoty údajně nosil na výtvarný kroužek. Bezpečnostní sbor také zkritizoval státního zástupce za formu medializace kontroly.

Podmínky Rathova věznění nadále prověřuje ministryně spravedlnosti, která má k dispozici podklady jak od Vězeňské služby, tak od pražského vrchního státního zastupitelství. Mluvčí ministerstva uvedl, že výsledek prověrky bude znám zhruba v polovině února.

Vrchní soud v červnu 2019 pravomocně uznal vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Rath od soudu odešel se sedmiletým trestem. Ratha v pátek čeká další, tentokrát zatím nepravomocný verdikt. Žalobce ho viní z přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic a žádá pro něj prodloužení stávajícího trestu nejméně o 2,5 roku.