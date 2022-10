Průzkum: Babiš by druhé kolo prohrál s každým. Polovina Čechů zatím nemá favorita

Necelé tři měsíce před volbou prezidenta nemá mezi už ohlášenými nebo zatím jen zvažovanými kandidáty 44 procent voličů svého favorita. Z průzkumu agentury STEM/MARK z přelomu září a října vyplývá, že tento podíl se průběžně snižuje. Na otázku, koho by volili, lidé nejčastěji zmiňují Petra Pavla, za ním následují Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Josef Středula.

Aktuálně nejlepší pozici v hypotetických duelech ve druhém kole má nyní podle průzkumu Pavel následovaný Nerudovou. Hnutí ANO svého nominanta zatím neoznámilo, jeho případní prezidentští kandidáti Babiš či Alena Schillerová by za současné situace prohráli všechny případné souboje, uvedli autoři průzkumu. Jen duel Babiše a Středuly byl podle nich mohl být poměrně vyrovnaný, není ale na druhou stranu v tuto chvíli moc pravděpodobný.

"To, že necelé tři měsíce před volbou si ještě téměř polovina voličů nevybrala, může být určitou informací o kvalitě stávajících kandidátů," poznamenal ředitel STEM/MARK Jan Tuček. Svého favorita na příští hlavu státu častěji nemají ženy, lidé ve věku mezi 45 a 60 lety, voliči SPD a ti, kterým se za posledních přibližně čtvrt roku zhoršila životní úroveň.

V poměrně obtížné až schizofrenní situaci se mohou podle autorů průzkumu nacházet voliči hnutí ANO, kteří na kandidáta hnutí ještě čekají. Nejsilnější opoziční uskupení by se k prezidentské volbě mělo vyjádřit pravděpodobně 27. října, ale agentura již řadu jejich relevantních kandidátů otestovala. Nejlepší pozici má stále Babiš, stále větší podíl jeho potenciálních voličů ale nevěří, že bude nakonec kandidovat.

Velmi obtížně se odhaduje, kdo by měl nejvíc šancí z jeho případných náhradníků, uvedli analytici. Schillerová má sice po expremiérovi největší podíl voličů ANO, ale podle STEM/MARK současně vysokou nevolitelnost v celé voličské populaci. Ještě nižší šance u voličů mají Karel Havlíček a Radek Vondráček.

Do testování zatím nezasáhl diplomat a bývalý ministr Martin Stropnický, o němž se také mluví jako o možném kandidátovi ANO. Podle čísel z letošního března nijak silnou pozici nezaznamenal, poznamenal Tuček.

Nejlepší pozici má Pavel, následuje Nerudová

Na spontánní otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, respondenti nejčastěji zmiňují Pavla, za ním následují Babiš, Nerudová, Fischer a Středula. K dosavadním preferencím je nicméně třeba přistupovat s rezervou. "Mluvíme stále spíše o potenciálních uchazečích a relevantní potvrzené kandidáty budeme mít až v listopadu. Posléze bude možné přistoupit k ostrému měření preferencí prezidentských kandidátů," upozornil Jan Burianec ze STEM/MARK.

Kdo se chce stát prezidentem, měl by mít podle něj v průzkumech u dotázaných voličů alespoň nadpoloviční znalost a třetinovou přijatelnost. "Kampaň se již rozjela na plné obrátky a ti, co nebudou vidět a slyšet, těžko mohou pomýšlet na postup do druhého kola," soudí Burianec.

Aktuálně nejlepší pozici v hypotetických duelech druhého kola má nyní Pavel následovaný Nerudovou. Babiš ani Schillerová by v případném druhém kole podle aktuálního průzkumu neuspěli. "Obě dvě předchozí přímé volby prezidenta nám ukázaly, že zatímco první kolo je spíše volba pro někoho, druhé pak často proti někomu," uvedli analytici. Pokud by Babiš nekandidoval, přiklonilo by se nejvíce jeho voličů logicky k jinému kandidátovi ANO. Získat by mohl ale také Pavel či Středula.

Výzkumu STEM/MARK se na konci září a začátku října zúčastnilo 1003 lidí od 18 let. Zaměřil se na ty, kteří nevylučují účast v lednové volbě prezidenta.

VIDEO: Prezident Babiš by byl ohrožením demokracie, říká mluvčí Milionu chvilek