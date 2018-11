Průvod proti Babišovi chce znovu zaplnit ulice Prahy. Lidé posílají tisíce každý den

Už zítra večer čeká metropoli další dějství protestů proti vládě Andreje Babiše. "Sice se chvástá, že ho demonstrace posilují, ale ve skutečnosti se jich bojí. Budeme pochodovat Prahou za důvěryhodnou vládu!" uvádějí organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Na jejich demonstraci 17. listopadu přišly tisíce lidí. A je to taktéž veřejnost, kdo tuto iniciativu financuje. Na transparentním účtu mají organizátoři už přes milion korun.

Na výročí sametové revoluce se mu podařilo do průvodu Za slušné Česko dostat tisíce lidí, kteří chtěli vyjádřit nesouhlas s premiérem Andrejem Babišem nebo prezidentem Milošem Zemanem. O něco podobného se chce pokusit v pátek poté, co ve sněmovně proběhne hlasování o nedůvěře vládě - ať už dopadne jakkoli. S největší pravděpodobností s dobrým koncem pro Babišovu vládu.

Mikuláš Minář, pětadvacetiletý student filozofie, bohemistiky a evangelické teologie, v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že dobře vnímá, že mu "trošku omylem" spadla do klína velká zodpovědnost. "Cítím určitou povinnost neutéct z boje a pokusit se to, co přinesl vývoj událostí, uchopit, aby to přineslo to nejlepší této společnosti," říká muž, který před rokem založil spolek Milion chvilek pro demokracii.

Skautský vedoucí a lektor prevence proti šikaně na školách se přitom do té doby o politiku příliš nezajímal. To se změnilo až před loňskými parlamentními volbami, kdy mu přišla do schránky "smlouva Andreje Babiše s občany ČR".

"Velmi mě tehdy překvapilo, že pan Babiš, který měl trestní stíhání na krku a skupuje média, tam tvrdil, že bude rozvíjet a podporovat demokracii v České republice. Říkal jsem si, že je to trošku drzost, a vnímal jsem tu smlouvu spíš jako marketingový trik. Když pak volby vyhrál, napadlo mě, že pokud nám něco jako občanům slíbil, pojďme ho vzít za slovo," vzpomíná Minář, jak se začal občansky angažovat.

Sepsal tedy petici vyzývající Babiše, aby sliby plnil. "Po sto dnech, co jsme ji šířili, hlasoval Andrej Babiš skoro výhradně s komunisty a SPD, zpráva OLAF ukázala, že trestní stíhání je vážná věc. A jelikož se s námi nechtěl veřejně sejít, řekli jsme si, že už nemá cenu apelovat na dodržení slibů a vyzveme ho k demisi. A setkali jsme se s obrovskou odezvou, že to tak cítilo hodně lidí," popisuje student.

Staroměstské náměstí chtějí zaplnit znovu

To se pak v plné míře ukázalo v sobotu na pražském Staroměstském náměstí, kde při závěrečných proslovech, které spojovalo heslo "demise", mohlo být podle vyhodnocení fotografie početného davu serverem MapChecking kolem 25 tisíc lidí.

"Akce předčila naše očekávání," připouští Minář. Zároveň to však spolek nakoplo k přípravě další akce, kterou by chtěli zopakovat sobotní úspěch.

Trasa průvodu bude v pátek stejná jako 17. listopadu - začne v 18:00 na Hradčanském náměstí, projde se přes Malostranské náměstí, Karlův most, nábřeží a Národní třídu až na Staroměstské náměstí.

"S tím rozdílem, že plánujeme rozdvojit průvod za Karlovým mostem, takže první dvě třetiny budou pokračovat doprava, po Smetanově nábřeží a přes Národní třídu, a poslední třetina průvodu se dá doleva a přijde na Staroměstské náměstí ulicí Platnéřskou, takže se náměstí zaplní ze dvou stran, rovnoměrně," popisuje Minář.

Tím pádem podle něj nehrozí, že se někteří lidé na náměstí nevejdou, jako minule. Oproti sobotní akci také posílí zvukovou techniku. "Sice promluví jen dva až tři řečníci, je ale potřeba, aby tentokrát lidé dobře slyšeli," říká Minář.

Kdo to platí?

Nejen technika, ale i výroba placek s logem, plakátů a transparentů s nápisy "demise" nebo "nedůvěra" samozřejmě stojí nemalé peníze. Na otázky kritiků, kdo jim tyto protesty financuje, mají jednoduchou odpověď: veřejnost.

Od dobrovolných dárců jim na transparentním účtu jen za poslední měsíc přibylo více než 1,2 milionu korun. Od některých lidí přicházejí i desetitisíce se vzkazy jako "Zlomte vaz!", "Na demokracii a transparentnost" či "Demisi!".

A právě demise Babišovy vlády je cíl, kterého chtějí akcemi dosáhnout. "Nedávno zveřejněné informace týkající se Babišova syna opět dokázaly, že mnohá podezření nedokáže důvěryhodně vysvětlit ani vyvrátit. Místo toho napadá a dehonestuje nezávislá média. S takovou situací se nechceme smířit a požadujeme jeho demisi a návrat do politiky až poté, co prokáže, že je skutečně nevinný," stojí v popisu páteční události na Facebooku.

Už víc než 307 tisíc podpisů

Kromě veřejných akcí Minář dál sbírá spolu s ostatními podpisy pod zmíněnou petici za demisi vlády. Už jich mají více než 307 tisíc. Pokud jich bude milion, jak si předsevzali (a z čeho vychází název projektu), předají ji poslancům.

"Vzhledem k tomu, že v petičním výboru má většinu hnutí ANO spolu s SPD a KSČM, není reálná šance, aby s tím parlament něco udělal. Je to vyjádření jednotlivých občanů, že si myslí, že je situace špatně, a tím se vytváří na Andreje Babiše občanský tlak. Odstoupit může jen on sám od sebe," říká Minář, který si však uvědomuje, že odstoupení premiéra by byl krok do nejistoty.

"Nemůžeme se ale smířit s tím, že premiér zůstane a řekne, že nikdy neodstoupí, protože to už opouštíme mantinely demokracie. To si mají občané zvyknout na to, že ať udělá politik cokoliv, nemusí nikdy odstoupit?" ptá se rusovlasý student, typický svým oranžovým nebo béžovým oblečením prý už od gymnaziálních let.

Že ho lidé začínají poznávat na ulici, bere jako introvert nelibě. "Na začátku byla obyčejná lidská potřeba něco udělat s politickou situací, nemlčet. Nevěděl jsem, jak daleko to dojde, že budu jednou dělat demonstrace na náměstí nebo že něco takového podepíše hodně lidí," popisuje Minář, kterému se prý zatím vstup do politiky příčí.

"Byť si myslím, že je důležité, aby do politiky chodili slušní a schopní lidé, kteří tam nebudou kvůli moci a penězům, ale budou pojímat politiku jako službu společnosti. Nicméně to teď není naše role, my chceme povzbuzovat občanskou společnost a vést naše signatáře k tomu, aby oni sami začali uvažovat o vstupu do politiky, byli aktivní a zajímali se," nabádá mladík, který měl vždycky jiné sny než politické: stát se učitelem a napsat knihu.

