Řetězové maily jsou obdobou "šmejdů", říká mluvčí elfů. Obsáhly už i kauzu Babiš ml.

Řetězové e-maily jsou elektronickou obdobou takzvaných "šmejdů", kteří pod nátlakem nutí seniory k nevýhodným nákupům. Jde o skutečně vážnou a podceňovanou věc, říká publicista Vít Kučík - druhý a zároveň poslední elf, který prozradil svou identitu. Čeští elfové, kteří se dali dohromady teprve nedávno, si předsevzali boj s internetovými trolly, tedy lidmi, kteří záměrně šíří dezinformace. Trollové na sociálních sítích a v diskusích pod články jsou pro ně ale až druhořadý problém. Mnohem závažnější jsou podle nich právě řetězové e-maily, které mohou mít dosah řádově statisíců koncových uživatelů.

Sledujete v posledních dnech nějakou zvláštní aktivitu na dezinformační scéně v souvislosti s vládní krizí?

Ano, i v aktuální aféře Babiš se rýsuje typická konspirační linka, kterou začaly jako na povel opakovat proruské dezinformační weby. Říká víceméně, že za odhalením reportérů Kubíka a Slonkové stojí komplot amerických tajných služeb proti premiérovi Babišovi. I o tuto věc se samozřejmě zajímáme, ale cokoli bližšího k tomu říci v této chvíli nemůžeme.

Jaké jsou dosavadní výsledky práce elfů? Máte nějaké novinky hodné zveřejnění?

Organizace začala naplno svou činnost teprve letos, takže má za sebou řádově několik měsíců práce. Jádrem naší činnosti ovšem není nějaké hádání se v diskusích, ale dostat se ke zdrojům dezinformací, k jejich neviditelným centrům, což je docela mravenčí a utajená práce. Tyto postupy z logiky věci nemůžeme konkrétně zveřejňovat, celá snaha by tak přišla vniveč. Nedá se to dělat jinak.

Dá se to popsat alespoň obecně?

Už teď, za tak krátkou dobu, se nám podařilo dostat do několika uzavřených fór a začali jsme stopovat zejména zahraniční linky, které vedou východním směrem. Jsme ve fázi, kdy mapujeme jejich terén, snažíme se odhalovat klíčové figury, jejich identity a role. Veřejně je odhalovat nemá až na vzácné výjimky smysl, protože by ihned změnili identitu a my bychom mohli začít znovu od nuly.

Jaké máte konkrétní důkazy o probíhající dezinformační válce v ČR?

Kdybychom měli důkazy v trestněprávním slova smyslu, museli bychom postupovat podle našeho právního řádu. Ale v širším slova smyslu jsou důkazy všude kolem, žijeme v mediálním prostředí, které je výrazně ovlivněno ruskými hybridními aktivitami. Mluví o tom pravidelné výroční zprávy našich zpravodajských složek, třeba BIS. Mnozí si představují hybridní válku jako skupiny cizích špionů a jimi řízených domácích přisluhovačů, jak plní rozkazy odněkud z Moskvy. Realita je podstatně všednější a zároveň složitější.

Jak to tedy vidíte?

Existuje určitý ruský zájem. Tím je oslabit soudružnost EU a NATO jako celku, aby tím vzrostla relativní vyjednávací síla Ruské federace vůči jeho jednotlivým členům. K prosazení tohoto zájmu vytvoří určitou ideologii, rétoriku, nazvěme ji poeticky Ruská píseň. Ta sice nemluví přímo o zájmu, ale vyzývá k činnostem, které jsou s tímto zájmem v souladu. Tato píseň zpívá, ze Brusel je nová totalita, že Putin je poslední zdravou tvrzí proti deviantní zkaženosti Západu, že NATO je spolek vrahounů, že nám vládne nějaká elita, která chce zničit náš národ imigrací, že nemáme věřit svým politikům a tak dále. Slyšíme ji znít z desítek dezinformačních serverů, v internetových diskusích ji opakují tisíce trollů, v řetězových mailech ji dostávají do schránek desetitisíce příjemců. To vytváří určité klima. Klima nepříjemné pro liberální, demokratické a prozápadní směřování naší země, ale velmi příhodné pro nesmiřitelnou polarizaci společnosti, která se na ničem neshodne, neví, kam patří, všechno relativizuje, uzavírá se do sebe.

Čeští elfové Říkají si elfové, protože si předsevzali boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu. V Česku jich je několik desítek, kvůli bezpečnosti však tají svoji totožnost. Jsou mezi nimi lékaři, studenti, učitelé, podnikatelé, vědci nebo třeba vojáci. Pod falešnými profily vstupují elfové do komunit na Facebooku, kde se ve velkém šíří dezinformace, a hledají jejich původce. Mapují, jaké lži nesou řetězové e-maily a kdo za nimi stojí. To všechno dobrovolně, bezplatně, ve svém volném čase. Více čtěte zde: Čeští "elfové" potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci

Kdo za tím tedy stojí?

Když si sáhnete na jakýkoliv viditelný článek této mašinerie - trolla nebo přeposílatele řetězového mailu, nenajdete žádného tajného agenta, ale třeba nějakého napruženého dělníka z fabriky nebo zahořklého důchodce. 99 procent trollů žádné napojení na Moskvu nemá, tvůrci protestního klimatu jim jen šikovně nabídli směr, kterým si mohou ventilovat svoji frustraci, kterou měli vždycky a která s politikou jinak nesouvisí. Bojovat proti těmto lidem nemá smysl, oni jsou vlastně jen nevědomou obětí. Nás zajímají oni tvůrci klimatu, ono obrazné jedno procento, u kterých se už zahraniční kontakty vystopovat dají a kteří udávají noty.

Jaké jsou důkazy o angažmá politiků v šíření dezinformací?

Dezinformace šíří mnoho politiků, stačí se podívat na jejich facebookové zdi. U některých politických stran - a tím myslím zejména komunisty a SPD - je to tak častým jevem, jako by to snad měly v popisu stranické práce. Je to tak všední, že to nikdo z nich ani neskrývá, stalo se to bohužel koloritem pokleslé periferie české politické scény. Jiná věc je dokázat těmto lidem či stranám přímé napojení na bezpečnostní síly cizích zemí. Jak jsem už řekl, trestněprávní dokazování není hlavní činností, nicméně důkazy o závažné trestné činnosti si pochopitelně nemůžeme schovávat pro sebe. Když uvidíte lupiče, který právě vyloupil poštu, taky nebudete předstírat, že se vás to netýká. Jsme loajální naší zemi, nejsme parta nějakých svévolných hackerů.

Co se stalo po zveřejnění informací o tom, že elfové existují? Jaké reakce převládají?

Vesměs zvědavé a pozitivní. Někomu se nepozdává název - elfové -, ale to jednak vychází z názvu stejně zaměřených sítí v pobaltských zemích, kterými se inspirujeme a se kterými spolupracujeme, a jednak je třeba si uvědomit, že celá tato informační branže je nový fenomén, který logicky přebírá terminologii mladé generace. Termín troll, trolling je také pohádkové slovo ze severské mytologie, a přesto se během několika málo let dostalo do světové hantýrky pro popis specifického jevu ve virtuálním prostoru. Elfové - jak se ukazuje - je dobře zapamatovatelná značka, kdo ji jednou uslyší, už ji nezapomene.

Kolik žádostí o vstup se vám sešlo? A jak bude dále probíhat přijímání nových členů?

Ne, takhle to nefunguje, neděláme nějaký nábor. To by se mezi nás dostala spousta trollů a ničeho bychom nedosáhli. My sami aktivně oslovujeme lidi, ke kterým máme důvěru a kteří mají nějakou pro nás užitečnou schopnost. Případní zájemci se sice mohou nezávazně přihlásit třeba na naší facebookové skupině Čeští elfové, ale pak je to na nás. Někdo z nás by měl zájemce znát, musí mít důvěryhodnou identitu a minulost. Nicméně i přes tato nutná bezpečnostní opatření členství není nijak exkluzivní záležitost, zájemce musí být trochu trpělivý. Postupně budeme zveřejňovat návody, jak může být aktivní sám nebo ve své komunitě.

A jak podle vašich poznatků zareagovala dezinformační komunita?

Zvýšil se počet nenávistných útoků ze strany proruských trollů. Což nás těší, protože znervózněli. Nevědí, komu mohou mezi sebou stoprocentně věřit. Určitě jim začínáme sahat na citlivá místa.

Jaký je váš osobní příběh, motiv, proč jste se k elfům přidal?

Pro mě je to čistý idealismus. Víte, bytostně nesnáším nacionalismus a takové to falešné vlastenčení, kterým se maskuje. Toto je podle mě čisté vlastenectví, snaha bez patosu, převážně skrytě pomoci své zemi před jevem, který ji skutečně poškozuje. Oslovil mě jeden z kmenových "otců zakladatelů" skupiny, se kterým se známe několik let, a já souhlasil.

Spolu s Bohumilem Kartousem jste jednou ze dvou veřejných tváří organizace, skrze vás budou čeští elfové komunikovat s veřejností. Proč jste se rozhodl stát se mluvčím elfů, odtajnit svou identitu se všemi riziky, která to nese?

Jednoduše proto, že ten, kdo mě pozval, řekl rovnou, že by se jim hodila nějaká další odkrytá tvář. Je to sice nepříjemné, obvykle se na vás trollové zaměří kvanty nenávistných mailů a spamů, ale to mi až tak nevadí. Za deset roků, co publikuji, jsem na to víceméně zvyklý.

Na Facebooku se objevila kritika elfů od některých známých tváří, například marketingový expert Martin Jaroš poukazoval na možnou ztrátu kredibility a nezávislosti, kdyby se k elfům otevřeně přihlásil. Jak to vnímáte? Vy se toho neobáváte?

Celá ta debata s Martinem Jarošem vychází ze základního nedorozumění. On si asi představoval, že trollové masivně trolí v diskusích a elfové, aby to vyvážili, budou v diskusích masivně "elfit", jen s opačným znaménkem. To je nesmysl. Nás internetové diskuse vlastně ani nezajímají, maximálně jen okrajově. Podle výsledků průzkumů velkých internetových deníků do diskusí pod články píší méně než dvě procenta čtenářů a řádově podobný jednociferný počet čtenářů je čte. Vyslovený trolling se týká řádově promile z nich, dokáže však vyprodukovat desítky procent objemu komentářů. Takové jsou proporce. Zkrátka trollové si pod články provádějí slovní masturbaci sami pro sebe a nemají takový dosah. Není pro nás nijak zajímavé mrhat kvůli nim našimi zdroji.

Co vás tedy zajímá?

Daleko větší a nebezpečnější výzvou jsou takzvané řetězové maily. Ty měly třeba mezi prvním a druhým kolem poslední prezidentské volby dosah řádově statisíců koncových uživatelů s mnohem větším impaktem, protože když vám něco přijde do schránky, navíc od osoby, kterou znáte, věnujete tomu mnohem větší pozornost než nějakému diskusnímu příspěvku ze stovek dalších. U toho bych se rád zastavil, protože jde o skutečně vážnou a podceňovanou věc. Zachytili jsme řetězové maily třeba s dětskou pornografií a výhružným popiskem, který sugeroval, že je to standardní zacházení cizinců s dětmi, pokud se u nás usadí. Je to zvrhlé, a navíc i trestné, což si často přeposílající ani neuvědomují.

Proč mají řetězové e-maily takový úspěch?

Není tajemstvím, že se tyto e-maily šíří zejména mezi starší generací, na kterou jsou cíleny, protože ona není zvyklá na sociální sítě a novější komunikační platformy. Tito důchodci mají televizi a občas otevřou počítač a přečtou maily. Jsou osamělí, děti jim moc nepíší, zato od dvou tří jiných stejně osamělých přátel dostanou přehršel "přepošli to dál" mailů, kde jsou jednak věci typu "roztomilých koťátek", vtipných anekdot, životních mouder či "pěti nejkrásnějších scenérií světa", ale taky alarmující zprávy "jídlo z mikrovlnky způsobuje rakovinu" a "EU chce zaplavit naši zemi muslimy, kteří znásilní vaše vnoučata". Pro jisté prodejce, kteří pořádají pro seniory zájezdy, na kterých je pod nátlakem nutí kupovat předražené zboží, se vžil neformální název "šmejdi" a společnost jimi oprávněně opovrhuje. Protože ke komerčním účelům zneužívají slabosti, osamělosti a neinformovanosti svých obětí. Řetězové maily jsou elektronickou obdobou téhož. Někdo využívá osamělosti a informační dezorientace těchto lidí, tentokrát k účelům politickým. Je to nechutné.

V diskusích bývají elfové označovaní například za "práskače". Je upozorňování na aktivity účtů na sociálních sítích donášení?

Naprosto ne, alespoň v tom smyslu, jak to udávají trollové. My nikoho za jeho legitimní názory hlásit nebudeme a ani nepotřebujeme. Je to i mimo náš zájem - jak jsem už řekl, v našem hledáčku jsou spíše ti skrytí tvůrci nepřátelského klimatu než armáda běsnících trollů. Samozřejmě pokud kdokoliv narazí na zločin, na něco evidentně protizákonného, měl by to hlásit policii. To je ale základní občanská povinnost, to nemá s elfy nic společného.

A proč považujete formu nezávislého seskupení za nejvhodnější?

Není nejvýhodnější, ale zatím bohužel nic jiného není. Nepřátelské aktivity v kyberprostoru jsou poměrně novým fenoménem, různé země teprve hledají odpovídající reakce, metody i organizační formy, jak mu čelit. Některé země jsou v tom dále, jiné stojí na začátku. To je právě případ České republiky. Počítáme, že časem vznikne v rámci Armády ČR nebo jiných bezpečnostních složek profesionální útvar se špičkovými specialisty a špičkovým know-how, který tuto problematiku plně pokryje. Pak naše mise skončí. Toto institucionálně pokrýt však obvykle trvá dlouhá léta a my jsme v plné vřavě dezinformačního tlaku už teď. Proto tato aktivita vzniká spontánně odspodu. Jak budou sílit v tomto směru oficiální složky státu, rádi budeme spolupracovat, o své případné know-how se podělíme.

