Lidé jako Babiš bourají demokracii, říká muž, který vyhodil jeho květiny na Národní

V Nizozemsku se narodil, už přes 30 let ale žije v Česku. Aktivista Otakar van Gemund ze sdružení Kaputin vyhodil květiny položené premiérem Andrejem Babišem a zástupci hnutí SPD Tomiem Okamurou a Radimem Fialou od pomníku na Národní třídě. Svůj krok vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč jste sem přišel?

Myslíte sem na Hradčanské náměstí? No protože se zúčastním všech akcí kolem 17. listopadu.

A proč jste se rozhodl sem přijít?

17. listopad je podle mého názoru nejdůležitějším svátkem České republiky. Oslavuje demokracii a naši získanou svobodu v roce 1989. Já si myslím, že naše svoboda a naše demokracie jsou v ohrožení a je nutné za ně bojovat a bránit je proti autoritářským vlivům, které tady jsou ze strany Ruska, Putina, Zemana a Babiše. A protože mám pocit, že se naše demokracie je v krizi, je třeba ji bránit. Chceme dát jasně najevo, že nám na ní záleží.

Vy jste v noci vyhodil květiny, které položil na Národní třídě Andrej Babiš. Proč jste to udělal?

Protože pomník na Národní je největším a nejdůležitějším symbolem naší demokracie. A protože Andrej Babiš je bývalým estébákem, komunistou, a nemá tam co dělat. On je hrozbou naší demokracie, usurpuje si veškerou moc, brání policejnímu vyšetřování, je trestně stíhaný, nachází se v enormním střetu zájmů. Je to člověk, který je úplným opakem toho, co ten pomníček na Národní třídě symbolizuje.

Myslíte si, že vaše forma protestu byla vhodná?

Rozhodně to byla radikální forma protestu, ale myslím si, že tahle situace si žádá radikální kroky, protože se zdá, že česká společnost si vůbec není vědomá toho, v jak špatné situaci se nachází.

A co říkáte na to, že se vyhozením květin zabývá policie, která bude od majitelů zjišťovat, zda chtějí nahradit škodu? Zároveň to může brát jako výtržnictví.

Jsem si vědom toho, že to tak někdo může brát. Já třeba vnímám jako perverzní, že tam Andrej Babiš nebo hradní kancelář položí kytku. Je to absurdní a ty kytky tam nemají co dělat. My toto místo pochopitelně respektujeme, já sám jsem byl 17. listopadu 1989 na Národní třídě, ale my nemůžeme tolerovat, že tito lidé nám ničí demokracii. Bourají ji kámen za kamenem, pokrytecky a drze tady pokládají kytky.

Co říkáte na kritiku, která váš krok hodnotí jako narušení piety?

Já si myslím, že to je absurdní. Já jsem byl bývalým studentem a na Národní třídě jsem 17. listopadu byl. Na rozdíl od Miloše Zemana, který se tam pochopitelně neobjevil a tento svátek se snaží jen znehodnotit. My studenti jsme tehdy neměli žádný přehnaný respekt z potentátů, kteří byli tehdy u moci. Museli jsme dát najevo svůj nesouhlas, a ukázat touhu po svobodě. Já nevidím žádný důvod, proč by měl kytici před pomníček na Národní třídě bývalý estébák a komunista. Proti tomu se musíme bránit. Jestli nebudeme bránit demokracii, přijdeme o ni.

Vy jste členem hnutí Kaputin. Je to pravda?

Ano, je to tak. My jsme tady fungovali ještě předtím, než se na Hradě vyvěsily rudé trenky. Pověsili jsme tady obří transparent "Zde sídlí Putinova loutka", dělali jsme i akce u ruské ambasády. Narušili jsme i tiskovku tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky s Markem Hilšerem, který býval naším členem.

Jaké je vaše civilní povolání?

Živím se jako tlumočník a překladatel.

A proč to děláte? Myslím činnost s Kaputinem…

Protože tady žiji, vychovávám tady děti. Chci žít ve svobodné zemi. Narodil jsem se ve svobodném Holandsku, sem jsem přišel ve dvaceti. Krátce nato vypukla sametová revoluce. Celý smysl mého života je svoboda a demokracie. A to si nenechám vzít. Pár lidí, kteří si to tady chtějí vést jako firmu a vytvořit soukromou oligarchii, nebo rozprodat zemi Číňanům, to si líbit nenechám. A myslím, že by podobný přístup měli mít i Češi.

Jak vaše skupina funguje?

Na každou plánovanou akci musíme přesvědčit lidi. Děláme to, abychom neměli složité rozhodovací struktury a zároveň zůstali demokratičtí. V každé dané skupině si pak dohodneme konsenzus, jak dále postupovat. Jsme takové volné uskupení lidi, které se neustále proměňuje.