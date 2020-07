Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Estonsko a Lotyšsko vyřadilo Česko ze seznamu rizikových zemí. Češi už tak mohou cestovat bez omezení do všech zemí Evropské unie s výjimkou Kypru, kde je stále nutné předložit negativní test na koronavirus. O cestování do mimoevropských zemí zatím ministerstvo zahraničí jedná. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka nyní například s Tuniskem, skepticky se naopak zatím staví k Egyptu či Turecku.

"Dobrá zpráva pro naše cestovatele je, že Lotyšsko a Estonsko nás vrátily na seznam bezpečných zemí a při cestě do Pobaltí tak není třeba prokazovat se negativním testem, ani nastoupit do karantény," oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

České velvyslanectví v Lotyšsku však upozorňuje, že Češi by museli do karantény tehdy, kdyby do země přijeli z rizikové země - například ze Švédska. Lotyšsko a Estonsko zařadily Česko na seznam středně rizikových zemí na počátku července. Turisté museli po vstupu do země do dvoutýdenní karantény, protože země neuznávaly ani negativní test na covid-19. Třetí z pobaltských země, Litva, cestování českých občanů neomezovala.

Omezení pro Čechy v červenci dočasně zavedlo i Slovinsko, které ale od opatření postupně ustoupilo. Ze států Evropské unie tak cestování Čechů omezuje pouze Kypr, který vyžaduje prokázání se negativním testem na koronavirus, a to ještě před odletem na ostrov. Test smí být starý nejvýše 72 hodin.

Tunisko a Gruzie už brzy, slibuje ministr

Odlišná situace je zemí mimo Evropskou unii - do některých států je nutný negativní test, do řady jiných je ale vstup úplně zakázán. O odstraňování bariér pro cestování Česko nyní jedná třeba s Tuniskem.

"Tunisko patří na seznamu Evropské unie do takzvaných bezpečných států. Jednáme nyní o recipročním zařazení Česka na seznam Tuniska," uvedl ministr zahraničí. Dodal, že by se na povolení mohli usnést v nejbližších týdnech.

Nyní Češi mohou do Tuniska přijet pouze s negativním testem na koronavirus a vyplněným vstupním formulářem, v zemi ale musí nastoupit do dvoutýdenní karantény. Až po šesti dnech pobytu je možné test zopakovat a při negativním výsledku si karanténu zkrátit. Turisté přijíždějící s cestovní kanceláří mohou pobývat pouze v hotelu nebo se účastnit organizovaných výletů, ale sami se v zemi pohybovat nemohou.

Blízko je podle Petříčka také uvolnění cest do Gruzie. Ministerstvo už jedná s tamními epidemiology a experty o vývoji nákazy. Ačkoli na seznamu bezpečných zemí Evropské unie už Gruzie zařazena je, na českém stále chybí.

"U dalších populárních zemí poprosím o trpělivost. Nejsou totiž na společném evropském seznamu. Další kroky proto závisí na vývoji nákazy v jednotlivých zemích," přiblížil Petříček.

Dodal, že u některých má ministerstvo zahraničí pochybnosti o tamní intenzitě testování nebo o úrovni uváděných statistických údajů. Například v oblíbených destinacích Egyptě a Turecku zatím ministerstvo zahraničí epidemiologickou situaci pouze sleduje. Egypt také dosud není ani na evropském seznamu bezpečných států.

Ministr zdůraznil také, že nemá žádné informace o tom, zda by nějaký stát chtěl Česko na seznam méně bezpečných zemí zařadit. "Cílem je snažit se sladit pravidla, která jednotlivé členské země mají," uvedl Petříček.

Do Izraele radši ne, je druhá vlna, říká Prymula

"Doporučil bych všem, kdo se do zahraničí chystají, aby se neustále informovali a nepodceňovali místní opatření. V aplikaci DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) máme asi 10 tisíc cestovatelů a téměř třetina je v Chorvatsku," řekl ministr Petříček s tím, že ve skutečnosti bude cestovatelů mnohem více. Vyzval proto, aby se Češi do systému aktivně zapojovali.

Turistům v Chorvatsku Petříček vzkázal, že současná ohniska jsou ve vnitrozemských oblastech, nikoli v oblíbených turistických lokalitách u pobřeží. Dle něj je navíc možné vyjet i do Rumunska a Portugalska, jelikož jsou země na mapě už také "zelené".

Naopak vycestovat nedoporučil vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula do Izraele. "Čísla jsou tam dramaticky větší než při první vlně. Navíc exponenciálně rostou, podle toho poznáme, že jde o druhou vlnu," uvedl s tím, že v Česku se doposud neobjevila.

"Je ale nutné masivně testovat. Koncept promořování je už passé, protože protilátky v těle přetrvávají krátkou dobu. Problém je, když se onemocnění dostane do starších věkových kategorií či mezi osoby se zdravotními problémy," zdůvodňuje Prymula vysoký počet prováděných testů v Moravskoslezském kraji. "Oblast se velmi podílí na výšce statistik. Například Praha je v číslech pozitivních testů na méně než polovině toho, co bylo v karvinském okrese," dodal.

Právě nárůst případů na Karvinsku vedl k tomu, že některé země zařadily celé Česko mezi rizikové státy, přestože ve zbytku země byla situace klidná. "Všichni se stále učíme, jak na situaci reagovat. Například Slovinsko napřed zařadilo celou republiku na seznam zakázaných států. Často se však jedná o lokální ohniska, která jen celkovou statistiku zhoršují," míní Petříček. Podobný scénář se ale může kdykoli opakovat.

Partneři se po měsících mohou znovu vidět

Ministr Petříček také oznámil, že od 20. července začala platit výjimka pro nesezdané páry, kde jeden z partnerů není občanem EU. Nově mohou o vstup do Česka požádat právě ministerstvo zahraničí.

"Obdrželi jsme čtyři desítky žádostí od Čechů s partnery v zahraničí. Během prvního dne jsme vystavili na dvacet potvrzení, aby se páry mohly vidět," upřesnil Petříček. V tuto chvíli eviduje ministerstvo žádosti například pro partnery z USA či Kolumbie. Někteří se kvůli koronaviru neviděli i měsíce. Části lidí ale v žádosti chybí potřebné dokumenty dokazující partnerský vztah, upozornil ministr.

Informace, objednání na test a výsledky v aplikaci

S cestováním v době pandemie by do budoucna mohl pomoci elektronický systém CovidPass spuštěný koncem června. Do jeho databáze se totiž ukládají výsledky testů jednotlivých pacientů na koronavirus. Zatím funguje na webu, brzy by však měl být brzy dostupný také jako aplikace.

Podle vládního zmocněnce Romana Prymuly by pomohl například v Řecku. Po příjezdu tam totiž turistům generují QR kód, podle jehož první číslice zjistí, jestli budou náhodně testovaní, či ne. "Několik hodin strávíte v nejistotě a jakési provizorní karanténě. Pokud by jednání dopadla dobře, pak by se stal CovidPass pro cestovatele dokladem, že nemusí na testování," dodal Prymula.

Podle podnikatele Marka Pavlase ze společnosti CovidPass jsou součástí systému také aktuální data o opatřeních jak v Evropě, tak dalších nejčastějších destinacích českých turistů. O tom, jak se situace před odjezdem do zahraničí proměňuje, dostane zájemce upozornění e-mailem.

Systém ale usnadní také testování. "Po registraci do aplikace si najdete nejbližší odběrné místo, podobně jako při hledání hotelu. Podle toho, zda vám vyhovuje rychlostí, lokalitou i cenou. Objednáte se na odběr a veškerá data pro žádanku vyplníte na webu," vysvětlil Pavlas s tím, že se tím zrychlí provoz na odběrném místě.

Dodal, že po odběru vloží certifikovaná laboratoř zabezpečeným kanálem výsledek testu do systému. Poté si pacient může vygenerovat jednorázový QR test, který následně při případné kontrole předloží. "Informace je mnohem hodnověrnější než když se snažíte prokazovat papírem," tvrdí Pavlas.

Zatím se do systému zaregistrovaly jen stovky lidí. Nižší číslo Pavlas vysvětluje tím, že testy nejsou dosud po lidech často vyžadovány. Systém prozatím ani není propojený s tím státním, podle Pavlase by se tak ale mohlo stát do několika měsíců. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček uvedl, že o spolupráci v současnosti jednají s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie.

Podle Pavlase nejsou data z aplikace přístupná třetím stranám. Systém také nesleduje žádné informace o pohybu majitele telefonu, ani data o jeho kontaktech. Nyní je dle něj do CovidPass zapojeno deset odběrných míst a dvě laboratoře.

Ministr zahraničí řekl, že bude o využití aplikace jednat také s členskými státy Evropské unie. "A to s ohledem na cestovatelský komfort, ale také proto, že některé země neuznávají všechny typy testů," uvedl. V papírové podobě si totiž nemohou testy v systému ověřit. Podle ministra by odpadlo také riziko, že člověk při cestě papír s potvrzením ztratí.

