Proruským webům v Česku klesla návštěvnost. Propaganda se však přesunula na sítě

V souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu Česko pozastavilo platnost některých domén dezinformačních webů, které v zemi šířily ruskou propagandu. Ta se však v reakci na to přesunula na sociální sítě, zejména do aplikace Telegram. Šíří se hlavně protiuprchlické narativy, na kterých se podílí i hnutí SPD. Podle expertů ruské vlivové operace v Česku trvají kvůli lidem napojeným na Ruský dům v Praze.

Krátce poté, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, sdružení CZ.NIC, které spravuje českou internetovou doménu, po konzultacích s bezpečnostními složkami státu zablokovalo čtrnáct tuzemských webů. Stránky podle správce ohrožovaly českou národní bezpečnost a šířily dezinformace v souvislosti s děním na Ukrajině.

Dezinformační scéna tak během týdne od vypuknutí války v Evropě zažila několik zvratů, návštěvnost těchto webů totiž dramaticky klesla. Podle analýzy Českých elfů, kteří dlouhodobě a podrobně monitorují dezinformační scénu v Česku, se však ruská propaganda ve velké míře přenesla do řetězových e-mailů a na sociální sítě.

Podle analytika a mediálního experta z Asociace pro mezinárodní otázky Dominika Presla se to dalo čekat. "Různými formami blokování máme možnost vliv a dosah dezinformační scény pouze snížit, ale ne úplně eliminovat. Některé zablokované weby se tak dokonce pouze přesunuly na nové domény. Například propagandistický web Aeronet působí na nové doméně, ale v prakticky identické podobě. Ze sociálních sítích si dezinformátoři oblíbili hlavně Telegram nebo ruskou síť VKontakte," vysvětluje.

O tom, že se agenda dezinformátorů přesunula na méně regulované kanály sociální sítě Telegram, píší i Čeští elfové ve své analýze. Telegram totiž do vedených diskusí nezasahuje tolik, jako například Facebook, rétorika dezinformátorů je tak daleko ostřejší. Pro část populace teď platforma slouží jako hlavní zdroj informací. Vypovídá o tom i prudký nárůst uživatelů, který se podle analytika a vedoucího studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josefa Šlerky v současnosti pohybuje kolem deseti až dvaceti tisíc členů.

Podle politologa z Masarykovy univerzity v Brně Miloše Gregora je teď však mnohem jednodušší identifikovat, že se jedná o falešné zprávy, a to proto, že dezinformační scéna přebírá od Kremlu zprávy de facto slovo od slova. V rozhovoru pro Aktuálně.cz o tom před třemi týdny hovořil i analytik Presl.

"Na proruských webech se už dlouho neobjevuje nic nového a kreativního, jako tomu bylo v minulosti, když se objevila nějaká událost, která zásadně souvisela s ruskými zájmy. Pouze opakují linku ruské vlády, že jde o operaci, která má za cíl denacifikovat Ukrajinu," řekl Presl.

Nakažlivé nemoci a nevděk. Na sociálních sítích se šíří antiuprchlické narativy

Mezi nejčastější narativy na sociálních sítích pak podle Českých elfů patří hlavně falešné zprávy týkající se přijímání válečných uprchlíků do Česka a poskytování humanitární pomoci. "Upozadilo se tvrzení, že uprchlíci jsou z velké části z Afriky, naopak se začalo prosazovat, že uprchlíci si české pomoci neváží, plýtvají jídlem, jsou problematičtí a přináší s sebou nakažlivé nemoci. Nejsilněji pak rezonuje dezinfoscénou, že Fialova vláda upřednostňuje uprchlíky před vlastními občany," píší elfové.

Řetězové e-maily, které dlouhodobě cílí na seniory, se pak zaměřují na zesměšňování české armády a NATO. V poslední době si pak v nich zasloužila velkou pozornost také cesta Petra Fialy do obléhaného Kyjeva. "Ruský útok na Ukrajinu z toho důvodu mnoho seniorů omlouvá. Nejčastěji se při tom drží několika scénářů, které agresi bagatelizují nebo se ji snaží na základě polopravd a dezinformací obhájit," vysvětluje Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida, které se věnuje mediálnímu vzdělávání seniorů.

Experti dále popisují, že se v poslední době na sociálních sítích šíří také nové zprávy takzvaného "domnělého svědectví", kdy se dotyčný odkáže na známého šířícího dezinformace, o kterém tvrdí, že by mu nikdy nelhal. Před pár dny toho využili například členové SPD, kteří sdíleli příspěvek svého údajného známého, který studuje v Rusku a vyvrací tvrzení o tom, že je v ruských supermarketech nedostatek potravin.

Potřebujeme společenskou a právní debatu o svobodě slova, míní experti

Podle Presla je hlavním problémem, že ačkoli se v Česku v posledních dnech posunula hranice toho, co je přípustné na internetu, tak není nijak definovaná zákonem. "Neměli jsme prakticky žádnou společenskou debatu o tom, jaká míra omezení svobody slova je pro nás přístupná, za jakých podmínek a kdo by o tom měl rozhodnout. Svoboda slova však měla vždy nějaké zákonem stanovené limity, například popírání holokaustu také nemůžete obhajovat svobodou slova," popisuje.

S tím souhlasí i analytik Josef Šlerka. "Když nemáte zakotvené v právu, jak se vypořádávat s nežádoucím informačním působením, tak to vytváří prostor pro improvizace, které nemusí dopadnout úplně dobře," říká. Podle něj si však někteří lidé na sítích dávají v posledních dnech větší pozor, co šíří, právě z důvodu, že schvalování ruské agrese může být i trestným činem. Přesto však předpokládá, že se to brzy vrátí do starých kolejí.

"V příštích měsících bude problém, jakým způsobem se k současné situaci začnou nabalovat potíže, které s sebou migrace bude přinášet. Bojím se, že se tématu ještě intenzivněji chytí populistické subjekty typu hnutí SPD a začnou celý příběh přerámovávat do podoby, která nakonec bude antiuprchlická, v čemž bude naprosto vyhovovat ruskému narativu," říká Šlerka.

Předseda SPD Tomio Okamura ruskou invazi na Ukrajině sice odsoudil, ale už od jejího začátku tvrdil, že česká vláda, tajné služby USA a dalších zemí NATO konflikt podněcují. "U SPD vidíme jakýsi rozpor v tom, jak se snaží držet linku, kterou vždy pomáhali Kremlu rozvracet českou společnost, na druhou stranu se snaží alespoň lehce distancovat od Putina a od toho, že dlouhá léta sloužili jako hlásná trouba Kremlu," míní politolog Miloš Gregor.

Stejně rozporuplně se staví i k přílivu ukrajinských uprchlíků na území Česka, podle expertů je to právě proto, že dlouhodobě hájí zájmy Kremlu. "Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu a po skončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi," píše SPD ve svém aktuálním stanovisku.

Na sociálních sítích se hnutí společně s mimoparlamentní stranou KSČM snaží polarizovat společnost a sdílejí často vylhané příspěvky o tom, jak si uprchlíci české pomoci neváží a jídlo vyhazují oknem.

"Šíření dezinformací o ukrajinských uprchlících je jasná snaha obnovit vlnu xenofobie a nenávisti vůči uprchlíkům, kterou jsme viděli v době migrační krize. Tyto dezinformace se snaží útočit na nejnižší lidské půdy - primitivní xenofobii a závist. Cílem je snaha učinit z útoků na uprchlíky z Ukrajiny něco přijatelného a normálního a postavit současnou uprchlickou vlnu na stejnou úroveň jako migrační krizi v minulých letech," vysvětluje analytik Dominik Presl.

Čeští elfové: Síť dezinformátorů v Česku je navázaná na ruskou ambasádu

Politolog Gregor tvrdí, že se lze pouze domnívat, jestli to zmiňované politické strany dělají z pouhé náklonnosti k Rusku, nebo je tam skutečně nějaká personální vazba na Kreml. Podle nejnovější zprávy Českých elfů ruské vlivové operace v Česku trvají právě kvůli lidem přímo napojených na Ruský dům v Praze, který je součástí ruské ambasády a slouží jako kulturní a vzdělávací centrum.

"Na facebookové stránky Ruského domu pravidelně přispívají autoři a koordinátoři dezinformačních médií, jako je například Aeronet nebo Svobodný vysílač, i takzvaní aktivisté bojující proti EU a NATO. Všechny tyto lidi spojuje angažovanost výhradně v tématech, které českou společnost štěpí ruku v ruce s jejich podporou proruských stanovisek, a to i po invazi na Ukrajinu," píší elfové.

Klíčovou figurou je podle expertů například Radka Hladíková, která si připisuje účast na samotném založení strany SPD. Společně se zástupci z hnutí SPD a KSČM a jiných aktivistů se setkává výhradně na facebookové skupině Svobodný vysílač / Svobodné rádio, která je známá šířením proruských narativů a sleduje ji přes 30 tisíc lidí.

Podle analytika Šlerky bude v následujících dnech záležet hlavně na tom, jakým způsobem vláda zvládne integraci uprchlíků. Pokud se jí to totiž nepodaří, tak si vytvoří prostředí, ve kterém lidé začnou vinit uprchlíky ze svých problémů.

"Je dost pravděpodobné, že v září bude každé páté dítě malá Ukrajinka nebo Ukrajinec. Situace je a bude viditelná a už teď se potýkáme s různými dezinformacemi o nevděčnosti uprchlíků. Takže opravdu velmi záleží na komunikaci a přístupu vlády. Naštěstí jsme si s Ukrajinou kulturně blízko a jsou země, u kterých se můžeme inspirovat," uzavírá Šlerka.