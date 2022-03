Putin se přepočítal, říká Věra Jourová a varuje před fake news o Ukrajincích

Když videotéka Netflix oznámila svůj odchod z Ruska, mohla za to do značné míry česká eurokomisařka Věra Jourová. Po ruské invazi na Ukrajinu firmu přesvědčovala, že je to správný krok. "Totalitní režimy používají zábavu jako opium, aby si lidé mysleli, že věci jsou v normálu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz členka Evropské komise, která má na starosti mimo jiné obranu před dezinformacemi.

Součástí sankcí Evropské unie na Rusko je zákaz vysílání ruské státní televize Russia Today v zemích EU a vypnutí serveru Sputnik. Byla o zákazu nějaká větší debata mezi komisaři?

Rozhodnutí předcházela dvě zasedání komise, obě před invazí. Když jsem v polovině února poprvé přišla s tím, že musíme zintenzivnit potírání lží a prokremelských dezinformací ve veřejném prostoru a zvážit zákaz ruských státních médií v EU, někteří kolegové na mě překvapeně koukali. Všichni máme v DNA obhajobu svobody slova. Při tom druhém jednání těsně před invazí a po projevu Vladimira Putina, ve kterém vykreslil Ukrajinu jako škůdce, několik kolegů komisařů řeklo, že musíme zasáhnout. Žádná velká debata pak už nebyla.

Jak na to reagovaly velké sociální sítě jako Facebook nebo Twitter, které obsah obou médií šířily a měly z toho zisk?

Reagovaly dobře, spolupracují. Plně respektují sankce a odstranily Russia Today i Sputnik ze svých platforem. Měli jsme k tomu schůzku i s YouTube a Googlem a obě firmy samy upravily svoje algoritmy tak, aby snížily viditelnost Russia Today a Sputniku v Evropě. Jsou si vědomy síly vnitřního trhu EU.

Máte přehled o tom, jak elitní postavení mají dezinformace v ruské politice vůči nám? Například kolik peněz jde na ty, které směřují do Evropy?

Nemáme přehled o penězích. Odhadujeme jen, že je to o řád jinde, než kolik my investujeme do obrany před dezinformacemi. Ten nesoulad je dán i tím, že v Evropě něco dělají národní orgány, něco my a něco samy digitální platformy, které nepočítáme do veřejných výdajů.

Máme ale zajímavá data, která ukazují, že od roku 2014, tedy od anexe Krymu, se v některých obdobích týkalo Ukrajiny až 40 procent dezinformací v Evropě. Znamená to, že Putin invazi dlouho plánoval a pracoval na tom, aby v Evropě, až se to stane, převládl dojem, že si to Ukrajina zaslouží.

To se mu zjevně nepodařilo, vzhledem k velké podpoře Ukrajiny na Západě…

Myslím, že se Putin přepočítal. Ukazuje se, že jako společnost jsme odolnější, než jsme si mysleli. Ti, kteří dál šíří dezinformace o Ukrajině, jsou nízké jednotky procent skutečně zarytých rusofilů nebo lidí, kteří to dělají za peníze.

Příprava na další vlnu tsunami

Víte, čeho se budou teď týkat dezinformační kampaně?

Uprchlíků, to už začalo. Kolik lidí sem přišlo nelegálně, jaké nebezpečí a nepohodlí nám cizinci způsobují a že jsou to beztak herci, figuranti, a ne skuteční uprchlíci. Pak pofrčí ceny energií, benzinu, potravin - ve smyslu, že celá invaze je smyšlený konflikt jen za tím účelem, aby nás někdo ožebračil. A musíme počítat i s nejhoršími scénáři - že se objeví falešné poplašné zprávy typu, že na Ukrajině vybuchla jaderná elektrárna a všichni umřeme, které se budou snažit vyvolat paniku, nenávist a násilí ve společnosti.

Už teď jsme ostatně v další fázi ruské propagandy. Čteme zprávy o tajemných biologických laboratořích na Ukrajině.

Jak moc jsou podobné dezinformace nebezpečné? Sama jste řekla, že mnohaletá ruská masáž ohledně Ukrajiny na evropskou veřejnost nezabrala.

Dezinformátoři vždycky dokázali využít strachu lidí, jejich nepohodlí a nejistoty. Strach, nepohodlí a nejistotu teď budeme všichni pociťovat. Kdybych to měla k něčemu přirovnat, jsme ve fázi, kdy se stáhla první vlna tsunami, zvládli jsme ji, a teď se musíme připravit na další, aby pro nás nebyla zničující.

Jak se dá před takovou věcí obrnit?

Síla této vlny bude záležet na tom, jak bude fungovat objektivní žurnalistika z Ukrajiny a jestli bude politická reprezentace statečná a bude udržovat morálku ve společnosti. Existují i technologie na včasné zachycení poplašných zpráv v online prostředí. Dám příklad: útok na mešity v novozélandském Christchurch v roce 2019, kdy útočník živě vysílal střílení do lidí, Facebook odstranil za necelých 17 minut. Dnes to jde mnohem rychleji. Proto teď komunikuju s technologickými firmami, aby tyhle systémy aktivovaly.

Rusko zakázalo nezávislé rádio Echo Moskvy a další média a na jejich vlnách běží státní propaganda. Ruští studenti v Česku vypověděli, že se jich jejich rodiče doma v Rusku ptají, jestli se Rusové vyhazují v Česku z univerzit, protože to říkali u nich v televizi. Je Rusko ztracený případ pro Evropu z hlediska naší schopnosti ovlivnit tamní dezinformace?

Vím jistě, co nemůžeme dělat, a to je nutit ruské novináře, aktivisty a další, aby kvůli sdělování pravdy o invazi podstupovali riziko 15 let kriminálu podle nového ruského zákona.

Může tedy komise zaplatit financování třeba nezávislého rádia v ruštině, nějakého Hlasu Ameriky II., které by vysílalo do Ruska?

Zamýšlím se nad tím jako nad možným projektem. Je to ale úplně nový koncept, takže potřebuju několik týdnů k tomu, abych zjistila naše reálné možnosti. My jako komise jsme něco takového nikdy nedělali. Staráme se o to, aby svobodná média byla ještě svobodnější, nezasahujeme do obsahu. A najednou by měla mít Evropa svůj kanál!

Invazí na Ukrajinu a uzavřením informačního prostoru v Rusku ale podle mě nastala ta chvíle ke zvážení, zda alespoň nefinancovat nějaké médium, které by mohlo nést hlas Evropy do Ruska.

Hluší, slepí, hloupí

Z Ruska odešel Netflix a vy jste to ocenila. Proč byl odchod Netflixu důležitý?

Pro totalitní režimy je zásadní, aby byli lidé hluší, slepí a hloupí. Aby byli občansky neteční. K tomu se jde i cestou 'ubavit se k občanské smrti'. Proto jsem ocenila, že se Netflix stáhl z Ruska - aby Rusové neměli pocit, že jsou věci v normálu. Nejsou!

Já si pamatuju na normalizační Televarieté a Ein Kessel Buntes - přesně to opium, které nám komunisté podávali. Konzultovali jsme to s vedením firmy, Netflix váhal několik dnů, protože přes něj se Rusové mohou dostat třeba i k dokumentům o Majdanu. Já jsem ale zastávala tohle řešení a jsem ráda, že to tak dopadlo.

Ruská vláda nařídila všem státním webům, aby do 11. března přešly na ruský webhosting. Někdo to považuje za přípravu na vypnutí od internetu. Co může odpojení od této celosvětové sítě pro Rusko v důsledku znamenat?

Byla by to extrémně špatná zpráva pro samotné Rusy, kteří by byli odpojeni od jiných zdrojů informací a vlivů. Vypnutí internetu v Rusku by zavedlo lidi v zemi ještě do většího temna a izolace, než do jakých je zavedl Putin.

Česká dezinformační scéna se teď přeškolila z šiřitelů dezinformací o koronaviru na válku na Ukrajině. Máte informace o tom, do jaké míry jsou tito lidé placeni z Ruska?

Nemáme důkazy o tom, jestli je někdo placený Kremlem nebo z jiných ruských zdrojů. Ale víme, že některá prokremelská média jsou zřízena ruskými bezpečnostními složkami. Řada dezinformátorů zpeněžuje svoje dílo jen prostým využitím algoritmů na sítích, které šíří informaci tím víc, čím větší je to konspirační teorie. Tohle spojení chceme rozpojit. Jsme na prahu dohody se signatáři kodexu proti dezinformacím, že změní svoje algoritmy a vyhladoví konspirátory. Reklamní průmysl si už hlídá, na jakých stránkách prodává svoje zboží. Dezinfoscénu jsme tak ochudili o hodně peněz.

Jeden z dezinformátorů Jakub Netík řekl, že je skvělé, jak Putin čistí Ukrajinu od fašistů a že by v tom měl pokračovat dál v Evropě. Jsou podobné výroky ještě v mezích svobody slova, nebo už za hranicí?

Tohle je podle mě za čárou, protože to vyzývá k násilí. Ale ani já, ani Evropské komise nebudeme rozhodovat o tom, co je pravda či nepravda nebo co je legální. V České republice na to máme soudy. Každopádně když jsem říkala, že se máme připravit na druhou vlnu tsunami, tak je to výzva jak pro veřejnost, školy nebo média, tak především pro orgány činné v trestním řízení. Protože se dá čekat, že obsahu zakázaného trestním právem teď uvidíme opravdu hodně. Na sítích i v "offline" světě.

Video: Rusové jsou mistry v hybridní válce, říká Vrabel