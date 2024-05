Džungle je jiná, samice kvůli páření střídají skupiny, říká nejslavnější primatoložka

Šedesát let výzkumu začalo u jedné knihy. Stránky Tarzana z rodu Opů přivedly dnes devadesátiletou Jane Goodallovou ke snu prozkoumat Afriku. A také si ho splnila. Průlomový výzkum o chování šimpanzů ji pak proslavil po celém světě. Uznávaná primatoložka zavítala do Česka, aby v pražské zoo pokřtila svou novou knihu a gorilí mládě. Při této příležitosti poskytla Aktuálně.cz rozhovor.

Když na počátku šedesátých let dorazila Goodallová poprvé do Afriky, nevěděla o výzkumu nic. Trávila dny s dalekohledem v ruce a poznávala osobnosti a návyky jednotlivých šimpanzů. Aby je rozlišila, začala jim dávat jména. "Ani mě nenapadlo jim je nedat. Nechodila jsem na univerzitu, takže jsem netušila, že vědci svá zvířata, své subjekty, pouze číslují. Byli přesvědčeni, že zvířata nemají osobnost nebo emoce," vzpomíná pro Aktuálně.cz na dobu svých začátků. "Pojmenovala bych i stromy, kdybych je mohla poznat," dodává.

Ačkoliv vědci kritizovali její metody, její průlomová zjištění zapřít nemohli. Byla to právě Goodallová, kdo zjistil, že šimpanzi používají různé předměty jako nástroje, že jsou schopni vraždy a že občas mezi sebou i válčí. "Když o lidech v boji říkáme, že vidí rudě, tak takoví jsou i šimpanzi. Vůči mně nebyli vůbec agresivní, jenom mezi sebou," vypráví o zážitku, kdy byla svědkem šimpanzí bitvy. "Byla to jedna skupina samců, která útočila na jinou skupinu samců. Šlo čistě o teritorium," vysvětluje.

Jane Goodallová poprvé přijela do Afriky pouze s vystudovaným kurzem pro sekretářky, dalekohledem a snem o zkoumání tamní divočiny. Dnes je jednou z nejuznávanějších osobností primatologie. Je dámou britského impéria a držitelkou Hubbardovy medaile za zásluhy v oblasti průzkumu, objevů a výzkumu.

Její sláva pronikla i do světa zábavního průmyslu. Například v seriálu Simpsonovi se v jedné epizodě objevuje postava doktorky Joan Bushwellové, která je parodií slavné primatoložky. "Velice jsem se nasmála," vzpomíná pobaveně na své kreslené vyobrazení.

Pronikla i do světa hraček. Na její počest byla v sérii inspirativních žen vyrobena panenka Barbie. Hračce nechybí ani dalekohled a malá postavička šimpanze. Goodallová se objevila také v Legu, kde na její počest vyšla malá stavebnice.

Člověk jako největší hrozba přírody

Šest dekád svého života strávila Goodallová výzkumem primátů a jejich biomu. Největší změny, které za tu dobu vypozorovala, přišly zvenčí od lidí. Ať už jde o jejich pronikání hlouběji do džungle, odlesňování a zánik přirozeného prostředí, ale i vymizení celých komunit zvířat.

Popisuje, že kvůli průniku lidí do džungle dochází k rozdělování některých šimpanzích komunit. Kvůli tomu se občas samice chovají jinak, než je přirozené. "Když jsou připravené se pářit, migrují z jedné skupiny do druhé. Z naší pozorované komunity takto odešly tři samice," popisuje primatoložka.

Od konce osmdesátých let, kdy Goodallová na konferenci o odlesňování zjistila, kolika druhům hrozí kvůli lidské činnosti vyhynutí, se věnuje osvětě. "Výzkumy a cestování už přenechávám vědcům. Zbytek mého života je teď zaměřen na záchranu planety, než bude pozdě," říká o svém novém úkolu.

Dvojkřtiny a neplánovaná dražba v pražské zoo

Do Prahy přijela Goodallová pokřtít nejen český překlad své nové knihy Pangolina, ale také měsíc staré mládě gorily nížinné. V sobotu se do pražské zoo sjely stovky fanoušků z celého Česka, Slovenska i Německa. Knihu pokřtila Goodallová spolu s ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem, kterého na místě překvapila. To když devadesátiletá primatoložka bez varování vyhlásila dražbu pokřtěného výtisku, a to s jejím podpisem a krátkým osobním setkáním.

Z ředitele zoo se tak během dvou minut stal vyvolávač dražby. Cena začala na 500 korunách, nakonec se však vyšplhala na 30 tisíc korun. "Asi jsem i trochu soutěživá, ale tohle pro mě bylo zcela zásadní setkání. Paní Jane je můj idol a láska od šesti let," vysvětlila výherkyně dražby paní Anna z Prahy.

Nově narozenému mláděti gorily nížinné Goodallová vybrala jméno Gaia. "Byla pro mě velká čest, že jsem jméno mohla vybrat. Zvolila jsem ho ze dvou důvodů. Zaprvé, symbolizuje matku Zemi, což je podle mě dnes důležité," vysvětlila.

"A zadruhé v národním parku Gombi, kde sledujeme už 63 let šimpanze, je významné mládě, které má právě toto jméno. Je to nejstarší dcera jediné šimpanzí samice, která zůstala v Gombi od té doby, kdy jsem ho navštívila poprvé," uzavřela expertka na primáty Jane Goodallová.

Video: První výprava Jane Goodallové za šimpanzy