Stát podpoří podnikatele při placení nájmu, náklady ale ponesou i pronajímatelé

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček do týdne připraví program, který odpustí podnikatelům postiženým v souvislosti s koronavirem až 80 procent nájmu. Náklady ponese stát, ale i pronajímatel nemovitosti.

Stát podnikatelům postiženým v souvislosti s koronavirem přispěje 50 procent na nájem. Nájemce zaplatí pětinu (20 procent) a 30 procent majitel. Program má trvat tři měsíce od 1. dubna do 30. června.

Na tiskové konferenci po jednání vlády představil program řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který jej má do týdne připravit.

Úleva se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem. Týkat se bude podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením zcela uzavřené, ale i těch, které prodávaly přes výdejní okénko nebo e-shop. Podmínkou získání příspěvku státu bude dohoda nájemce s majitelem na snížení nájmu o 30 procent.

Součástí žádosti bude nájemní smlouva, dále dodatek ke smlouvě, ve kterém se pronajímatel zaváže ke slevě 30 procent. Žadatel bude muset také prokázat, například výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí.

Havlíček o úlevách mluví delší dobu. Dříve už měl vyjednáno, že se stát na nájmu bude podílet z jedné třetiny. V takovém případě by na úlevu ze státního rozpočtu připadly asi tři miliardy korun. Poloviční podpora bude zhruba o miliardu dražší.

V původní verzi návrhu se počítalo s tím, že stát bude přispívat na nájmy od 12. března. "Platit bude od 1. dubna, ale zase jsme ho prodloužili až do 30. června, i když se třeba ty prodejny otevřou už na konci května, a to z toho důvodu, aby se to dobře počítalo, aby to bylo přehledné, aby to bylo jasné," řekl Havlíček.

Pomoc by se podle Havlíčka mohla týkat 150.000 až 200.000 podnikatelů.