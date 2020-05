Síť cukráren Ovocný Světozor prodělávala 450 tisíc denně. Vzpamatovávat se bude 5 let

Pražská síť cukráren Ovocný Světozor měla po nuceném uzavření ztrátu 450 000 korun denně. Po zavedení úsporných opatření se snížila na 300 000 korun za den. Těsně před krizí měsíční obrat cukráren činil zhruba 30 milionů korun. Výnosy cukráren jsou nyní na 15 až 20 procentech obvyklých tržeb, internetový obchod s rozvozem dělá zhruba 0,6 procenta standardních tržeb.

Nyní funguje devět ze 13 cukráren. Pokud by se po úplném uvolnění restrikcí tržby přiblížily 90 procentům výnosů před krizí, s následky se společnost bude při optimistickém výhledu vyrovnávat pět let, uvedl spolumajitel a provozovatel cukráren Petr Kobrle.

Hned po zavedení vládních opatřeních proti šíření koronaviru začala zhruba polovina cukráren fungovat v omezeném režimu přes výdejní okénka. Postupně Ovocný Světozor spustil vlastní rozvoz a e-shop.

Společnost zaměstnává 254 kmenových zaměstnanců a 30 až 50 agenturních pracovníků. Za mzdy včetně odvodů Ovocný Světozor dá měsíčně zhruba třetinu obratu, z toho daň z přidané hodnoty činí 2,5 milionu korun. Kvůli současné krizi podnik ukončil spolupráci s agenturními pracovníky a třemi lidmi ve zkušební době.

Firma využila státní podpory a zažádala o půjčku v programu COVID. "Banka zpočátku poměrně solidně komunikovala, oznámila, že úvěr schválila, ale že ho ještě musí schválit ministerstvo průmyslu a obchodu, které za náš úvěr ručí. Další reakce přišla až po čtrnácti dnech a k našemu překvapení nám byl úvěr na 15 milionů korun schválen. Úřednice tvrdila, že jsme zcela ojedinělý případ. Zarazilo mne ale, že přestože za 80 procent částky ručí stát, chce banka po nás, majitelích, podepsat směnky," popsal Kobrle.

Stát by podle něj mohl ekonomiku podpořit ještě více, i za cenu devalvace měny. "Nemáme euro, tak nevím, proč toho vláda nevyužije. Zaplatili bychom to my všichni. Ti bohatší více, ti chudí s úvěry jen velmi málo," uvedl.

Ovocný Světozor bude moci další pobočky, které má v obchodních centrech, otevřít od 11. května, na kdy je naplánována další vlna vládního uvolňování. Firma má podepsanou smlouvu i s dalším pražským centrem, ale kvůli krizi nemůže za nájemní jednotku zaplatit kauci, ani zahájit stavbu, řekl dále Kobrle.

Z důvodu zamezení šíření koronaviru má od 14. března veřejnost zakázán vstup do gastronomických zařízení. Ta mohou jídlo a pití prodávat jen přes výdejní okénka nebo rozvážkovou službou.