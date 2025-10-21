Domácí

Facky, klečení u zdi, výhružky. Zástupce ombudsmana odhalil týrání dětí v ústavech

ČTK ČTK
před 26 minutami
Ponižující zacházení s dětmi v ústavní péči zjistil v několika dětských domovech a výchovných ústavech zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Šlo o facky, klečení u zdi či výhrůžky. V některých případech proto Schorm podal trestní oznámení na zaměstnance ústavů. Kancelář ombudsmana to oznámila v úterý.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Stále existují místa, pro která jsou fyzické tresty poměrně běžný výchovný prostředek. Navštívili jsme zařízení, kde děti musely za trest klečet. Setkali jsme se s vyhrožováním, křikem i fackami ze strany zaměstnanců. V několika případech jsem proto musel informovat OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a zřizovatele daného zařízení. V závažnějších situacích jsem již podal trestní oznámení," uvedl Schorm na ombudsmanském webu.

Šetření Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana zatím nejsou dokončená. Jakmile budou hotová, úřad je zveřejní.

Děti umisťované do ústavní péče si s sebou nezřídka přinášejí těžké, či dokonce traumatizující životní zkušenosti, uvedl Schorm. Péče o takové děti může být velmi náročná, dodal. "Přesto nelze akceptovat, aby se jim místo bezpečného prostředí dostávalo dalšího zraňujícího jednání. Navíc ze strany těch, kdo by jim měli poskytovat pomoc a podporu. Děti si pak v sobě důsledky v podobě úzkostí, deprese, agresivity nebo třeba sociální izolace mohou nést až do konce svého života," uvedl Schorm.

Vzhledem ke zjištění se Schorm zaměří na toto téma i v příštím roce. Současně připomněl, že parlament letos v souladu s Úmluvou o právech dítěte jakékoli takové trestání dětí vyloučil i v rodinném prostředí, a to změnou občanského zákoníku. Řadu let je nepřipouští ani školský zákon či zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

 
domácí šikana výchovný ústav fyzické tresty výchova ombudsman

