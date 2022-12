Vypadám jako suchar, skáču do řeči, hodně piju. Zájemci o Hrad se svěřovali studentům

O svých názorech na manželství pro homosexuály, legalizaci marihuany nebo změny klimatu debatovala se studenty středních a vysokých škol pětice kandidátů na prezidenta. Nečekaně také poodhalili své soukromí, když se jich mladí ptali na jejich negativní vlastnosti. Debatu i její témata připravili sami studenti, na některých školách ji také mohli poslouchat při vyučování.

Nablýskaná a osvícená scéna se stojany pro jednotlivé prezidentské kandidáty připomínala profesionální prostředí, aniž by bylo poznat, že vše je ve skutečnosti dílem nadšených mladých studentů, kteří debatu a vše kolem ní sami připravili. Zaměřili se na témata důležitá pro mladou generaci, která vyplynula i z průzkumu mezi studenty.

Debaty se zúčastnili kandidáti, kteří mají podle průzkumů největší podporu veřejnosti - Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula. Z pozvaných nepřišel jen Andrej Babiš. Už dříve řekl, že se debatám bude nejméně do konce roku vyhýbat.

Kandidáti odpovídali například na to, jak je jejich současné povolání připravilo na post prezidenta a mají jaké zkušenosti pro tuto funkci. Senátoři Fischer a Hilšer podtrhli své angažmá v parlamentu. "Senát je taková čtyřletá vysoká škola prezidentská," zavtipkoval Hilšer.

Nerudová zdůraznila, že nikdy nebyla v politické straně, a proto je prý nestranná. Středula míní, že jako odborový předák má důvěru lidí. Pavel vnímá prezidentství jako službu zemi, podobně jako svou vojenskou kariéru. Dnešním pohledem považuje za chybu, že vstoupil do komunistické strany a říká, že se ze své chyby poučil. "Po pádu režimu jsem 33 let pracoval pro Česko, aby bylo demokratické a respektované," dodal Pavel.

"Česko není země rovných příležitostí"

V debatě o rovných příležitostech se kandidáti shodli, že v Česku přetrvává nedostatečná podpora menšin, sexuálních i etnických, znevýhodnění lidí z periferních oblastí a také znevýhodnění žen na pracovním trhu.

Všichni kandidáti podpořili dorovnání práv homosexuálních svazků s heterosexuálními. Mírně odporoval pouze Fischer, který jako jediný ze zúčastněných manželství pro stejnopohlavní páry nepodporuje. "Pro mě osobně zůstává manželství vztahem mezi mužem a ženou a patří do něj i děti," vysvětlil, proč by homosexuální svazky nenazýval manželstvím.

Shodně se ale vymezili proti omezování práv sexuálních menšin. "Není možné v 21. století někoho ostrakizovat kvůli jeho odlišnosti," zmínil Středula. Na civilizovanost a modernost Česka se odkazuje také Pavel, z čehož vyvozuje rovné příležitosti pro všechny. Hilšer pak zmínil své aktivistické mládí s tím, že dlouhodobě bojuje za rovnoprávnost mezi všemi lidmi.

Nejvíce situaci kritizovala Nerudová. Podle ní jsou velké rozdíly mezi bohatými a chudými regiony Česka, kde ženy nejsou odměňovány za stejnou práci jako muži nebo kde děti z chudších rodin nemají šanci na stejně kvalitní vzdělání jako ostatní. "Česko není země rovných příležitostí," tvrdila.

Kandidáti se také shodli na důležitosti členství Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Podporují také pomoc Ukrajině napadené Ruskem. "Věřím, že se nám pomoc v budoucnu vrátí daleko více, než jsou naše aktuální náklady na ni," uvedl Středula.

Ohledně životního prostředí kandidáti podtrhují význam prezidenta při vytváření politiky bojující s následky změn klimatu, při vyjednávání i prosazování daných zákonů. "Prezident má připravit co nejlepší prostor pro příští generace," komentoval Středula. Podle Nerudové má naopak prezident mladé generaci naslouchat a nechat se od ní inspirovat. "Mladí jsou příkladem, zejména v udržitelném životním stylu," uvedla.

Fischer mluvil o vyjednávání prezidenta například se studenty stávkujícími za klima. Pavel pak označil boj se změnou klimatu za nutnost, prezident má podle něj prosazovat komplexní pohled na věc, který zahrnuje věcné analýzy i nadšení.

Skáču do řeči, přiznali dva kandidáti

"Vaše kampaně jsou nablýskané, všude mluvíte o tom, v čem jste dobří. Ale mohli byste prozradit, co jsou vaše negativní vlastnosti?" zeptal se poté prezidentských kandidátů student Alexandr Doubrava.

"Často skáču lidem do řeči. Říkají mi to moje děti i můj muž, tak jsem si na to začala dávat pozor a docela s tím bojuji," řekla Nerudová. Přiznala také, že často sní celou čokoládu.

Pavel připustil, že někdy mluví příliš vážně. "Hodně často vypadám jako nezáživný suchar, což asi bude pravda, protože témata, kterými se zabývám, moc úsměvu vyvolávají. Když mluvíte o válce na Ukrajině, tak se u toho nedají vykládat vtipy. Musím ale říct, že v soukromí suchar nejsem," reagoval. Dodal, že občas věci dělá na poslední chvíli.

Otevřeně pak odpovídal šéf odborů Středula. "Tomu, co dělám, jsem se oddal natolik, že jsem přišel o dvě rodiny. Žil jsem čtyři sta kilometrů od domova a byl jsem tam jen v sobotu a neděli. Není to nic, čím by se člověk pyšnil. Teď jsem rád, že mám rodinu tady, v blízkosti své práce," uvedl. Přiznal také, že velmi rád pije víno.

Fischer řekl, že o sobě občas hodně pochybuje a v poslední době si neumí najít čas na sport. Hilšer prozradil, že nemá rád ananas, skáče lidem do řeči a někdy odsouvá splnění úkolů.

Jak vrátit politiku lidem

Kandidáti museli také rychle najít odpověď na otázku, co by konkrétně udělali jako první ke spojování rozdělené společnosti. Podle Fischera by měl prezident po svém zvolení občany ubezpečit, že je zde pro všechny a že respektuje i ty voliče, kteří mu svůj hlas nedali. Středula řekl, že prezident by měl navštěvovat regiony i po svém zvolení. Důvody rozdělení společnosti jsou podle něj ryze sociální, například kvůli obavám lidí o budoucnost, o rodinu či z vysokých výdajů.

Podle Hilšera je společnost rozdělená kvůli politice. "To, jak se politika dělala, vyvolalo obrovskou nedůvěru velké části společnosti v demokracii. Je tak zásadním úkolem přijít na to, jak vrátit politiku lidem," řekl. Nerudová i Pavel se shodli, že prezident by měl především s lidmi diskutovat a hledat řešení společně s nimi.

Všichni kandidáti se shodli, že české školství je potřeba reformovat. Podle Nerudové by se žáci měli více zapojit do společenského života. Podobně mluvil i Hilšer, pro kterého je inspirací americké školství, žáci by se podle něj měli především učit myslet.

Pavel i Středula pak mluvili hlavně o investicích do vzdělávání a podpoře rodin žáků. "Rodiče se rozhodují, jestli jejich dítě může na vysněnou střední školu, ale nemůže, protože si nemohou dovolit platit internát," řekl Středula. Podle Fischera by pak prezident mohl vyzdvihovat dobré příklady úspěšných škol. Podporoval by i výjezdy studentů do zahraničí.

Všichni kandidáti se pak shodli i na tom, že je třeba Pražský hrad otevřít veřejnosti. To by mohla zajistit například nová kulturní centra či místa, která by mohli navštěvovat školáci. Podobně se shodli i na legalizaci marihuany, pouze Středula a Fischer jsou ohledně toho zdrženlivější. Oba by se nejdříve poradili s odborníky, Fischer by ale chtěl zmínit některé zákony, které postihují její užívání.

