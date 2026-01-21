Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon

Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.
„Mimochodem, sněmovna, naši asistenti jsou švarcsystém. Řekněme si na rovinu. V Senátu? Švarcsystém,“ prohlásil u řečnického pultu exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), když se třetí lednový pátek snažil přesvědčit zástupce vládní koalice, aby nesnižovala odvody živnostníkům.
„Tak to pojďme narovnat tady doma. Já to uvítám velmi a hlavně to uvítají ty naše kolegyně, kolegové, protože jsou to často mladí lidi. Vzít si hypotéku je dost těžké, tak to pojďme tady napravit. To by bylo super,“ vyzval.
Co je švarcsystém?
nelegální forma zaměstnávání
firma využívá osobu na živnostenský list (OSVČ) pro práci, která má znaky klasického zaměstnaneckého poměru, čímž se vyhýbá odvodům a pracovním povinnostem
jde o zaměstnání maskované jako obchodní vztah
je trestán vysokými pokutami pro zaměstnavatele (až 10 mil. Kč)
Jeho nástupce Aleš Juchelka (ANO) s Jurečkou souhlasil a pokračoval ve výčtu toho, kdo všechno využívá na práci živnostníky, ačkoli se jedná o činnost, kterou lze označit jako závislou a která by měla být pod klasickým zaměstnaneckým poměrem.
„Pojďme to v té sněmovně fakt ale skutečně změnit, jo? Přidejme do toho Senát, možná i na Pražském hradě najdeme nějaký švarcsystém, tak pojďme tady toto udělat,“ řekl Juchelka.
Hrad: Švarcsystém nepodporujeme
Jenže hrad se proti Juchelkovým slovům ohradil a reagoval jednoznačně. „Pražský hrad švarcsystém neaplikuje a nepodporuje jako něco, co je v příkrém rozporu se zákoníkem práce a pracovněprávními předpisy,“ sdělil na dotaz deníku Aktuálně.cz mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Filip Platoš.
Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) ale řešení hojně využívaného švarcsystém není priorita.
„Máme větší problém, a to práce načerno. Tam se chystáme vytvořit Kobru pro potírání této praktiky. Když si přečtete poslední zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ti to tam říkají naprosto natvrdo,“ tvrdí Schillerová.
„Když vyčtete z jejich čísel, kdy mluví o tom obrovském počtu desítek tisíc lidí, kteří tady pracují načerno, tak vám z toho vyjde, že přicházíme až o 20 miliard ročně. To je tedy velký problém, velký,“ uzavírá.
K legalizaci švarcsystému naposledy vyzval kandidát na předsedu Občanské demokratické strany Radim Ivan během svého projevu na nedávném kongresu strany.
Kde vznikl název švarcsystém
duchovním otcem této praktiky je podnikatel Miroslav Švarc
v devadesátých letech začal tento způsob nelegálního zaměstnávání používat ve velkém
motivací byla úspora na odvodech, čímž se z něj stalo synonymum pro maskování pracovního poměru formou smluv o dílo či živnostenských listů, ačkoli se jedná o závislou práci
O definitivní vyřešení velmi často používané formy spolupráce, která je ale nelegální, se mezi politiky mluví už víc než dvě dekády.
„Chceme umožnit firmám, aby u nich zaměstnanci pracovali na živnostenský list, podle takzvaného švarcsystému,“ slibovala například Alena Páralová už v roce 2004 coby stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS.
