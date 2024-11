Babiš žádá o prozkoumání duševního zdraví premiéra. Fuj, křičí na něj vládní poslanci

Přestože se poslanci měli podle plánu v pátek dopoledne zabývat závěrečnou rozpravou nad několika zákony, slovo si vzal předseda opozičního ANO Andrej Babiš. Upozornil, že vystoupí s velmi dlouhým projevem. Sdělil, že navrhne do programu nový bod, ve kterém by se poslanci měli zaobírat duševním zdravím premiéra Petra Fialy (ODS). Podle Babiše často lže a lidé mají obavy o jeho zdraví.

"Dámy a pánové, naše země je v ohrožení," začal předseda ANO Andrej Babiš své páteční vystoupení v Poslanecké sněmovně, kdy vzápětí upozornil, že vystoupí s delším proslovem. Nebylo přitom na začátku jasné, o čem bude mluvit, protože sněmovna měla v plánu schvalovat zákony v posledním, tedy třetím čtení. Babiš má ale jako šéf strany právo vystoupit kdykoliv a o čemkoliv hovořit libovolně dlouhou dobu.

Po oznámení, že prý je Česko v ohrožení, začal vysvětlovat, o co mu jde. "Po každém vystoupení pana premiéra nám volají občané. Mají strach, co se to s panem premiérem děje. Mluví každý den a občané mají obavu o jeho zdraví," tvrdil Babiš. Navrhl, že by měla sněmovna dát do programu jediný bod s názvem "Duševní zdraví pana premiéra Fialy". "Aby zkrátka neděsil naše občany. My se nestačíme divit, co nám to vykládá," pokračoval Babiš.

Během své řeči například se zjevnou ironií naznačoval, že by Fiala mohl využít zdravotnické zařízení, kde by se mu dostalo péče. A jmenoval jedno, které Fiala před časem slavnostně otevíral. "Je tam například možnost divadelních představení pro stovky pacientů. Pan premiér by si tam mohl jet odpočinout a přestat vykládat nesmysly. To, co tady od něj v posledních dnech zaznělo, je skutečně neuvěřitelné," prohlásil Babiš.

Přestože už na začátku jeho projevu opustili někteří vládní poslanci jednací síň, někteří z těch, kteří zůstali, dávali najevo nesouhlas s jeho slovy. "Fuj, fuj," ozvalo se z lavic, do kterých někteří poslanci i bouchali. Tímto způsobem dávají vládní i opoziční poslanci tradičně nesouhlas s vystoupením řečníka.

Po přibližně půl hodině musel Babiš svůj projev přerušit, protože ve sněmovně neseděl premiér ani nikdo jiný z členů vlády. Podle jednacího řádu sněmovny ale musí být přítomen alespoň jeden člen, aby schůze mohla probíhat. Babišovi se ale nechtělo řeč přerušit, Když ho o to předsedající schůze a spolustraník Aleš Juchelka požádal, pokračoval dál.

"Nepotřebuji tady vládu. Lidi jsou důležití, na ně mluvím," sdělil Babiš. "Takže pane poslanče nepotřebujete člena vlády, když tady mluvíte?" zeptal se Juchelka. "Nepotřebuju, raději ne," odpověděl mu Babiš a mluvil dál. Juchelka ho nechal mluvit s tím, že požádal předsedu vládního poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba, aby nějakého člena vlády sehnal.

"Jakob vykládá samé nesmysly. Ten to zastane za člena vlády. To je jedno. Toho vidět v televizi, tak člověk chce skočit z balkónu," útočil Babiš se smíchem. Během projevu také kritizoval média a tvrdil, že jsou provládní.

Juchelka nakonec Babiše lehce napomenul s tím, že musí svou řeč přerušit. "Pane poslanče, já vás požádám, abych to tady řídil já. Jednací řád účast člena vlády potřebuje. Takže já musím bohužel požádat, aby tady nějaký člen byl. Musím přerušit váš proud myšlenek," řekl. Když po deseti minutách přišel do sálu premiér, Babiš v projevu pokračoval.

