"Luxus je pro mě dobrá parta." Prezident Pavel si ve Španělsku užívá motorkářskou dovolenou

Prezident Petr Pavel tráví dovolenou ve Španělsku. Jezdí tam na motorce. Oznámil to ve čtvrtek na sociálních sítích. Hlava státu na dovolenou odcestovala v úterý. Prezidentská kancelář tehdy bez podrobností uvedla, že prezident zamířil do členské země EU.
„Na sociálních sítích se šíří, že si užívám luxusní dovolenou v resortu ukrajinského majitele, ale já se dnes probudil tady,“ uvedl prezident a přiložil fotografii pokoje vybaveného dvěma postelemi a nočními stolky. „Luxus je pro mě především dobrá parta, motorka a svoboda na cestách. Zdravím ze Španělska,“ dodal.
Na další zveřejněné fotografii je hlava státu při jízdě na motorce společně s dalšími motorkáři. Na motorce v zahraničí prezident trávil dovolenou i v minulosti.
Pavel odjel na nynější dovolenou záhy poté, co v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje.
Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. Opozice kvůli tomu svolala schůzi k vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje.
Tohle určitě nečekali. Putinova válka donutila ruské zloděje aut k utažení opasků
Jaká auta se loni v Rusku kradla nejčastěji? Nebyly to volkswageny nebo kdysi mezi lapky oblíbená Škoda Rapid. Skutečnost, že většina kriminálníky vyhledávaných značek před čtyřmi lety zemi opustila, zanechala na chování zlodějů viditelnou stopu.
Nezákonné řidičské průkazy a úplatky: policie po zásahu v Černošicích řeší přes 200 případů
Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl ve čtvrtek mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Světová jednička píše v Melbourne historii, ve finále ji vyzve Rybakinová
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne.
Siniaková přijde o post světové deblové jedničky, nahradí ji Mertensová
Tenistka Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová.