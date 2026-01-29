Přeskočit na obsah
"Luxus je pro mě dobrá parta." Prezident Pavel si ve Španělsku užívá motorkářskou dovolenou

ČTK

Prezident Petr Pavel tráví dovolenou ve Španělsku. Jezdí tam na motorce. Oznámil to ve čtvrtek na sociálních sítích. Hlava státu na dovolenou odcestovala v úterý. Prezidentská kancelář tehdy bez podrobností uvedla, že prezident zamířil do členské země EU.

Prezident Pavel je na motorkářské dovolené ve Španělsku. Na motorce v zahraničí trávil dovolenou i v minulosti.Foto: FB/Petr Pavel
„Na sociálních sítích se šíří, že si užívám luxusní dovolenou v resortu ukrajinského majitele, ale já se dnes probudil tady,“ uvedl prezident a přiložil fotografii pokoje vybaveného dvěma postelemi a nočními stolky. „Luxus je pro mě především dobrá parta, motorka a svoboda na cestách. Zdravím ze Španělska,“ dodal.

"Na sociálních sítích se šíří, že si užívám luxusní dovolenou v resortu ukrajinského majitele, ale já se dnes probudil tady. Luxus je pro mě především dobrá parta, motorka a svoboda na cestách. Zdravím ze Španělska," napsal prezident.Foto: FB/Petr Pavel

Na další zveřejněné fotografii je hlava státu při jízdě na motorce společně s dalšími motorkáři. Na motorce v zahraničí prezident trávil dovolenou i v minulosti.

Foto: Facebook prezidenta Petra Pavla, 29. ledna 2026.Foto: FB/Petr Pavel

Pavel odjel na nynější dovolenou záhy poté, co v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje.

Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. Opozice kvůli tomu svolala schůzi k vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje.

