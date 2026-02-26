Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Převážně slunečno a žádné srážky. Meteorologové řekli, kde bude o víkendu nejtepleji

ČTK

V nejbližších dnech zůstane v Česku převážně slunečné počasí a nadprůměrné teploty. Nemá pršet ani sněžit. V pátek bude až 16 stupňů Celsia, ale na Moravě a tam, kde se udrží mlhy či nízká oblačnost, teploměr ukáže jen kolem deseti stupňů.

Mrazivá Praha, panorama, mráz, východ slunce, zima, počasí, ilustrační foto, Hradčany, Karlův most,
Slunečné počasí bude v příštích dnech převládat, i když na pravé jaro je ještě brzy.Foto: Jakub Plíhal
Reklama

Na víkend, zejména v neděli, se mírně ochladí, v noci a k ránu může ještě mrznout, vyplývá z aktuální předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Čtvrteční ráno bylo bez mraků, někde i mrazivé. „To, že je na pravé jaro ještě příliš brzy, nám ukazují zejména v Čechách poměrně četné mlhy, které jsou i mrznoucí, případně se vyskytuje nízká oblačnost,“ uvedli meteorologové. Teploty se pohybovaly od dvou do minus tří stupňů, tam, kde foukalo, bylo tepleji. V mrazových kotlinách v Jizerských horách či na Šumavě teploty klesly k minus deseti stupňům Celsia.

Slunečno by mělo převládnout i přes den, ale nízká oblačnost se někde může držet poměrně dlouho a na západě místy i po celý den. Teploty budou nadprůměrné, mezi šesti až 11 stupni, v Čechách může být až 13 stupňů Celsia. Teplo bude i na horách, zejména na Šumavě a v Krušných horách.

Polojasno až jasno i mrznoucí mlhy zůstanou v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů, na Moravě a při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti zůstanou kolem deseti stupňů.

Reklama
Reklama

V sobotu se budou teploty pohybovat od deseti do 15 stupňů. V neděli 1. března, kdy začíná meteorologické jaro, se ochladí na sedm až 12 stupňů Celsia. I o víkendových ránech může mrznout, přes den bude převažovat slunečné počasí. V nejbližších dnech nečekají meteorologové žádné srážky. Teploty přes deset stupňů, většinou jasná obloha a místy mlhy vydrží i na začátku příštího týdne.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě.

ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj

"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama