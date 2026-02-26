Převážně slunečno a žádné srážky. Meteorologové řekli, kde bude o víkendu nejtepleji

V nejbližších dnech zůstane v Česku převážně slunečné počasí a nadprůměrné teploty. Nemá pršet ani sněžit. V pátek bude až 16 stupňů Celsia, ale na Moravě a tam, kde se udrží mlhy či nízká oblačnost, teploměr ukáže jen kolem deseti stupňů.
Na víkend, zejména v neděli, se mírně ochladí, v noci a k ránu může ještě mrznout, vyplývá z aktuální předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Čtvrteční ráno bylo bez mraků, někde i mrazivé. „To, že je na pravé jaro ještě příliš brzy, nám ukazují zejména v Čechách poměrně četné mlhy, které jsou i mrznoucí, případně se vyskytuje nízká oblačnost,“ uvedli meteorologové. Teploty se pohybovaly od dvou do minus tří stupňů, tam, kde foukalo, bylo tepleji. V mrazových kotlinách v Jizerských horách či na Šumavě teploty klesly k minus deseti stupňům Celsia.
Slunečno by mělo převládnout i přes den, ale nízká oblačnost se někde může držet poměrně dlouho a na západě místy i po celý den. Teploty budou nadprůměrné, mezi šesti až 11 stupni, v Čechách může být až 13 stupňů Celsia. Teplo bude i na horách, zejména na Šumavě a v Krušných horách.
Polojasno až jasno i mrznoucí mlhy zůstanou v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů, na Moravě a při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti zůstanou kolem deseti stupňů.
V sobotu se budou teploty pohybovat od deseti do 15 stupňů. V neděli 1. března, kdy začíná meteorologické jaro, se ochladí na sedm až 12 stupňů Celsia. I o víkendových ránech může mrznout, přes den bude převažovat slunečné počasí. V nejbližších dnech nečekají meteorologové žádné srážky. Teploty přes deset stupňů, většinou jasná obloha a místy mlhy vydrží i na začátku příštího týdne.
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Kauza finančníka Jeffreyho Epsteina dál hýbe Spojenými státy i Evropou. Pokračující investigace odhalují nová propojení s význačnými lidmi napříč celým světem. Jedna ze stop pak vede i ke Slovence, která se v blízkosti usvědčeného sexuálního predátora pohybovala.
Oheň zhasl, hokejové hvězdy se z Milána vrací do svých domovů v NHL. V srdcích a vzpomínkách fanoušků ale turnaj žije dál. Jaký byl? Kdo za Česko pojede na ten příští? I to jsou otázky v nejnovější epizodě podcastu Bago.
Roky převažuje názor, že psi jsou oddaní a přátelští, zatímco kočky jsou nezávislé až odtažité a tak trochu vypočítavé. A právě tento stereotyp se vědci rozhodli ověřit. Výsledek? Možná trochu zabolí každého milovníka koček, ale zároveň nám pomůže tyto malé šelmy lépe pochopit.
V nabídce Netflixu má v posledních letech stálé místo specifický druh dokumentů – instantní portréty výjimečných osobností. Královna šachu známou šablonu aplikuje na jednu z nejlepších šachistek historie.